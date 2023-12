A Paracelsus Rt., avagy húsfehérjepótlás a Dreher–Richter cégeknél 1943–1945

A második világháború alatt született cégek között mindenképpen unikálisnak tekintendő a Dreher és a Richter cégek közös projektje a Paracelsus Rt., amely, noha csak két évig állt fenn, mégis meghatározta annak a két évnek a működését. Az alapszabályból ki is derül mi volt a célja a sörfőző és a gyógyszergyártó cégeknek az alapítással: „Sörélesztőnek és egyéb sörgyári melléktermeknek, továbbá más élesztőnek és keményítőféléknek gyártása, feldolgozása és felhasználása emberi és állati gyógy- és tápszerek céljaira. […] Élesztő és egyéb természetes vitaminok és ezek különleges kombinációinak előállítása. Vitamin tartalmú és egyéb növények és gyümölcsök és egyéb mezőgazdasági termékek szárítása, feldolgozása és ezen anyagok […] gyógyszerekhez való feldolgozása”. Noha az üzem a háborús nehézségek közepette jelentős nyersanyaghiánnyal küzdött, mégis érdekes termékeket és azokhoz különleges felhasználási módokat dolgozott ki. Maga az üzem egyébként a Maglódi-, a Gitár- és a Téglavető utcák közötti terület közepén helyezkedett el, ez az épületrész a mai napig áll.

Az egyik különlegesség a húshiány pótlására szolgáló kísérleteik voltak, melyben a sörélesztővel kívánták pótolni a mindennapi étkezésből kieső fehérjeforrást. Erről háziasszonyoknak szánt receptjeink is fennmaradtak. További termékeik voltak a KEPTAMIN és a SERTAMIN, melyek élesztőből készült és B vitaminokban dús tápszerek voltak.

Fotó: Dreher Söripari Emléktár

Végül Budapest ostroma után a cégnek be kellett szüntetnie a termelést és át kellett állni sütőélesztőgyártásra a pékek részére, de nem csak a Paracelsusnak, hanem a többi sörfőzdének is. 1945. március 20-án Vas Zoltán, Budapest Közellátási Kormánybiztosa a Sörfőzdéknek is megparancsolta, hogy csak sütőélesztőt gyárthatnak. A Paracelsus folyamatosan próbált érvelni amellett, hogy az élesztői és tápszerei mennyire fontosak a közélelmezés szempontjából (fontosabbak, mint a kenyérélesztőgyártása), így végül 1945. szeptember 26-án Dr. Issekutz Béla nyugalmazott egyetemi tanárnak, illetve Gerencséry Béla az Országos Chemiai Intézet igazgatójának és Fejér Domokosnak a Mezőgazdasági Tudományok Dokumentációs Központja vezetőjének szakvéleményét is elküldték a témában a kormánynak.

Végül a Paracelsus Rt. minden követ megmozgatott és elérte, hogy újra gyárthasson és értékesíthessen. Végül a Dreher és Richter cégek államosítása nyomán a Paracelsus is megszűnt önálló piaci alapon nyugvó cégként működni, így szenvedésekkel teli működése hamar véget ért. Ami miatt ugyanis mégiscsak különleges, főleg napjainkban izgalmas az élelmezésben újra felfedezett sörélesztő, azok a fennmaradt korabeli receptek, mellyel a háziasszonyokat akarták megnyerni a vásárlásra és fogyasztásra.



Élesztőleves készítése

Egy tányér levesre egy kávéskanálnyi zsírral rántást készítünk. Tetszés szerint pirítunk egy gerezd fokhagymát és valamivel több vöröshagymát, mindkettőt nagyon finomra metélve, vagy reszelve. Azután vízzel feleresztjük (kb. 2 decivel) és hozzáadjuk a levestésztát és egy kevés petrezselyem zöldjét, esetleg egy nagyon kevés majoránnát, forraljuk, míg a tészta megpuhul. Ezalatt kb. 1,5 deci vízben simára oldunk 8–10 dkg élesztőt és ezt a forró levesbe öntve, kellő sót téve bele (sok sót kíván) 2–3 percig forraljuk. A vitaminok kímélése végett hosszabb ideig forralni nem ajánlatos. Azután tálaljuk a levest. Az élesztő a levesben lévő hagyma szagát teljesen elveszi, úgyhogy kényes egyének is élvezhetik, ami különösen fontos olyanok szempontjából, akiknek a fokhagyma evése ajánlatos (magas vérnyomás, érelmeszesedés).