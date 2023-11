A Szent András Sörfőzde prémium szortimentje

A békésszentandrási Szent András Sörfőzde sok mindenről híres a szakmán belül. Itt volt az ország első gyümölcsös söre, ez az ország egyik legnagyobb kisüzemi sörfőzdéje, a 2010-es évek nagy nyertese stb. Ugyanakkor kifejezetten izgalmasak az üzem termékinnovációi is, melyek ma már számos alszortimentbe szerveződnek. Ezeken az online hasábokon is értekeztünk már az alapszortimentről, a gyümölcsös sörökről, ahogy szó esett már az alkoholmentes Majdnem sorozatról, a Tesztandrásokról stb. Ma az üzem prémium szortimentjét fogjuk megkóstolni és bemutatni.

A külső megjelenésben ezek a tételek azok, amelyek általában külön papírdobozban kerülnek forgalomba, melyekre ügyesen úgy vannak a minták és a motívumok nyomva, hogy az ember egyszerre legalább 3–4 darabot vásároljon belőle, mert így mutat jól a polcon. Árban nyilván mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni értük, de többnyire az üzem olcsóbban adja őket, mint a legelvetemültebb kisüzemi főzdék a saját 0,44 literes söreiket.

Kóstolási sorunkat a Szent Hildegard által ihletett búza duplabak sörrel kezdtük, mely viszonylag friss tagja a szortimentnek. A stílus lényege, hogy egy tradicionális bajor búza- és duplabak sört ötvöz, előbbi ízvilága, utóbbi alkoholtartalma jelenik meg benne. Ez konkrétan 8 százalék alkoholt jelent. Maga a nedű szép habkoronával érkezik poharunkba, illatában pedig a tipikus banános és tutti-fruttis észtereket kapjuk. Színében mélyebb, mint egy dunkelweizen, de nem fordul marzenes sötétségbe, ahogy a búzás ködösséget is megkapjuk. Ízében nagyon szép egyensúlyt hoz a banános észteresség és az élesztős-kenyeresség. A sör felveszi a versenyt a német megfelelőivel.

Második tételünk az Inspektor névre hallgató belga trippel volt. Ő is fiatal tagja a Szent András prémium söreinek. 8,5 százalékos, és megjelenésében is szépen beleillik a trippelekkel szemben támasztott követelményekbe, igaz, lehetne még világosabb is a színe, hisz a trippel valójában egy magasabb alkoholtartalmú single, a színnek nem kell erősséget sugallnia, noha sokszor gondoljuk, ösztönösen, hogy ami sötétebb, az erősebb is. Ízében jól el van találva a sör, a maláta alap kellemesen simul bele az italba, amelyben meghatározóak az almás-körtés észterek.

Harmadik tételünk egy 2017-es évjáratú Black Rose volt. Ez az a sör Szentandráson, mely az egyik legrégibb a termékpalettán belül, és bizony már korán elkezdték az egyes évjáratokat félretenni és extra hosszú érlelés után forgalomba hozni. Stílusát tekintve a nedű egy duplabak, azaz egy kifejezetten erős lager. Alkoholban konkrétan 9 százalékot hoz, nem véletlenül írják rá emiatt a 2032-es lejárati évet. Kitöltve a 6 éves(!) sör kifejezetten nagy habot hoz, gyönyörű mély, ébensötét megjelenéssel. Illata egészen magával ragadó, felhozza az összes régi emlékemet, amikor még pécsi egyetemistaként olykor-olykor megengedtem magamnak egy-egy „blekit” az ösztöndíjamból. Nagyon malátás, diós, olajos illatok jönnek, melyek kiegészülnek egy karakteres, de nem tolakodó alkoholmelegséggel. Ízében ezt erősíti a sör, versenyen minden bizonnyal 100 százalékra pontoznám, hisz a kiforrott receptúra pont megfelelő arányokban tartalmaz alapanyagokat és szakértelmet, hogy egy kiváló duplabakot kapjunk poharunkba.

Ha már a lager sorra léptünk, legyen a negyedik tételünk a Behemót nevű balti porter, mely bizony lager sör, még ha az angol erős portereket, stoutokat is utánozza. A nedű rendkívül fekete, piszkosfehér habbal. Illatában egy száraz, pörkölt malátás illata van, amely visszafogottabb, mint a black rose esetében, és egy kicsit égettnek is tűnhet, a 8 százalékos alkohol azonban szépen hozza egyensúlyba ízében is a tételt. Komlózása egyébként erősen csehes vonalon mozog, lehet, hogy érdemes lenne a jövőben egy ugyanúgy saaz származék, de lengyel komlóval kipróbálni. Határozottan egyben van a recept, nagyjából azt az érzést kapjuk, mintha egy erősre főzött schwarzbiert innánk, ám a pörkölt malátás összetétele jól hozza a kitekintést is a tipikus angol porterek irányába, amelyhez jól jön a földes, friss eső áztatta humuszos komlókarekter.

Ötödik tételünk a behemóttal szellemi szinten szemben álló Templárius, amely Krisztus szegény Lovagjainak Rendje (Christi pauperum Militium Ordo) közbenjárásával készült, és amelynek minden palackjának megvásárlásával adományozunk a Hungary Helpsnek is. A nedű egy fantáziasör, Imperial Rye Ale, mely nem egy a mai napig fennmaradt középkori történelmi sör, hanem egy kísérlet arra, hogy visszaadja a középkori lovagvárak hangulatát és egyben a monasztikus szerzetesség elmélyülését, hisz a CPMO egy egyházilag elismert társaság, melynek tagjai szerzetesi első vagy harmadrendi fogadalmat tesznek. A sör értelemszerűen magas rozstartalommal készül és 9 százalékos alkohollal. Kitöltés után karakteresen jön a füstölt maláta és a rozs is. Talán utóbbi hoz egy fűszeres, vasas ízvilágot is, mely kifejezetten jól áll a tételnek. Kíváncsi vagyok, lesz-e a főzdén belül ennek a sörnek folytatása, jól állna akár egy másik rozsos, netán egy zabos (pl. Horner sör) folytatásként.

Hatodik tételünk a Houdini, amely egy amerikai árpabor. Ez abban különbözik főleg az európai árpaboroktól, hogy karakteresebben van komlózva. Így a 11 százalékos sörnek 68-as az IBU-ja, azaz a keserűségtartalma. Kitöltve a sör színében hasonlít a Templáriusra, de stílusban nyilván elüt tőle és hozza a karakteres szőlős, mazsolás felhangokat, különösen, ahogy melegszik a kezünkben. Talán a 11 százalék miatt ez a mazsolásság már-már törkölypálinkás karakterré is változik. Ízében is erre erősít rá, ám úgy, hogy nagyon szépen harmonikus a tétel, nem lóg ki egyik íz sem, mind a keserűség, mind az alkoholédesség összhangban van egymással.

Zárótételünk nem más, mint a főzde egyik mára legendássá vált tétele, a Rettegett Iván, amely egy Russian Imperial Stout. A főzde a legutóbbi, 2022-es hazai kisüzemi versenyen ezzel a sörével érte el a legmagasabb helyezést. A főzde ráadásul jó pár éve már úgy hozza forgalomba a sört, hogy az előtte legalább fél évet érlelődhessen az üzemben. A nedűnek 10,5 százalékos az alkoholtartalma és magas a komlózottsága, mely itt is a harmónia megteremtéséért felel. Megjelenésében egy kifejezetten fekete sört és barna habot kapunk, melyet a pörkölt, de malátázatlan árpa biztosít. Illata nagyon száraz, pörkölt karaktert hoz, mely emlékeztet a black rose-ra is, de annál aleként észteresebb. Ugyanakkor, ahogy a főzde duplabakja megkapná tőlem a 100 százalékot, úgy ez a tétel is. Igaz, hogy a füstölt maláta alapvetően stílusidegen a típustól, ám szerintem kifejezetten jól áll neki, hogy a malátaédességet még ez az extra füstös karakter is tompítja.

Ez volt a Szent András prémium söröket bemutató cikkünk, mellyel egy időre be is zárjuk a Szent András sörfőzde szortimentjét bemutató sorozatunkat; igaz, csak egy időre, hisz a hírek szerint hamarosan érkezik egy különleges karácsonyi Esthajnal válogatás, melyben a fogyasztók szavazatai alapján az elmúlt tíz év négy legjobbra értékelt karácsonyi sörkülönkiadását főzte le újra az üzem.

A szerző közgazdász, sörfőző, a Sördoktor YouTube-csatorna alapítója