Gourmet-nak mondott fősodor Léván

A Nyitrát megcélzó gasztro-túrát Rimócról indítottuk, útbaejtve Ipolyságot, Zselizt és Lévát is. Ipolyságon az Európa cukrászdában egy jól sikerült sajttortát ettünk, nyugtáztuk, hogy alkoholos italokat, köztük sört is kínálnak, akárcsak Székelyföldön.

A szerző felvétele

Zselizen Csonka Ákos helytörténész, önkormányzati képviselő mutatta be nekünk a Sacher emlékházat (https://www.sacherhouse.com/hu/), amely egyébként a Csemadok helyi szervezetének, illetve különféle magyar kulturális eseményeknek is otthont ad. Csonka Ákos elmesélte a Sacher torta történetét, amely a honlapon is olvasható, hadd idézzem belőle a lényeget: „A torta »születésekor« 1832-őt írunk. Történt ekkor, hogy Metternich herceg udvari szakácsa lebetegedett, miközben a herceg díszvacsorát készült adni vendégeinek. (…) Ekkor tűnt fel ifjú hősünk, Franz Sacher, aki 16 évesen cukrászinasként sürgölődött az előkelő udvari konyhában. (…) A tortaköltemény által figyelt fel a fiatal tehetségre egy magas rangú magyar arisztokrata család is, az Esterházyak, akiknek történetesen Zselízen (is) volt nyári rezidenciájuk. – (…) A megözvegyült Esterházy Rozina grófnő szerződtette a már befutott, ám még mindig fiatal Franzot maga mellé szakácsnak. A „sztárséf” pedig követte a főnemesi családot Zselízre is, ahova természetesen felesége, Weininger Rozi is vele tartott. Sacherék 1842/43 telét bizonyíthatóan Zselízen töltötték. Itt látta meg ugyanis a napvilágot fiuk, Eduard, aki később a bécsi Opera mellett 1876-ban megalapította az előkelő cukrászdáját, majd a híres Sacher szállodaláncot. A zselízi születésű Eduard viszont időközben elszegődött Demelhez, a császári udvari cukrászhoz, akinek meggondolatlanul átengedte a »Sacher-torta« szabadalmi jogát.” Per lett az ügyből, mely végül Csonka Ákos elmondása szerint a Sacher család győzelmével végződött. Ettünk is egy Sacher tortát mindennek tiszteletére a városháza tőszomszédságában működő, magyarok által üzemeltetett Betti nevű cukrászdában.

A következő megálló apropóját már nem egy cukrászda adta, hanem a lévai vendéglátás egyik nevezetessége, a Tripadvisor közössége által ez idő tájt az első hellyel megtisztelt, biztató nevet választott „Gourmet étterem”.

Évtizedekkel ezelőtt hallottam első kézből származó vérlázító történeteket arról, hogy Szlovákiában mennyire undokok a vendéglátásban dolgozó többségiek a magyarokkal. Jómagam mindeddig nem találkoztam ilyen mentalitással, a Gourmet étterem volt az első igazán negatív felvidéki élményem a kiszolgálás tekintetében. A pultos fiú kifejezetten arrogánsan és türelmetlenül szólt hozzánk, miután kiderült, hogy magyarok vagyunk. Ez persze szinte a köszönés utáni pillanat volt, amikor megkérdeztem anyaországi, de egy ideje Nyitrán dolgozó útitársamat, hogy angolul beszéljünk, vagy az ő kezdetleges szlovák nyelvtudására hagyatkozzunk. Az angol mellett döntöttünk egyébként.