Kovászos kenyerek, minőségi borok, alapanyagközpontú konyha a Nyitrai Fuvarosok Udvarában

Nyitra a Felvidék legnagyobb városai között az ötödik helyet foglalja el Pozsonyt, Kassát, Eperjest és Zsolnát követően. (A Google keresés első találata negyedikként tünteti fel, jómagam a statista.com oldal 2022-es rangsorát vettem alapul. Az asszimiláció az elmúlt bő száz esztendőben itt is tragikus méreteket öltött, akárcsak a felsorolt többi nagyvárosunkban. 1910-ben a település 16 419 lakosából 9754, azaz hatvan százalék vallotta magát magyarnak, nem egészen egyharmaduk, 4929 fő szlováknak és 1636-an németnek. Ez idő tájt a város közel nyolcvanezer lakosából alig egy százaléknyi, kevesebb, mint nyolcszáz fő tartozik a várost megalapító és ezer éven át építő-megtartó nemzethez.

Nyitra jelentős egyetemi központ, ami érződik a vendéglátókultúrán. Tanulmányozva a Tripadvisor honlapján szereplő éttermek listáját, elcsodálkozhatunk azon, hogy milyen erős a távol-keleti és azon belül a japán vonal.

A kínai egyenbüfék lassan minden tízezres nagyságrendű Kárpát-medencei városban megjelennek, a minap a tizenötezres Balassagyarmaton tértünk be a Panda büfébe, nem volt jobb vagy rosszabb sok ezer társánál.

De a japán éttermek még távol állnak ilyen fokú elterjedtségtől a közepes nagyságúnak mondható városokban.

Nyitrán, az említett portálon az első tizenöt között három japán hely is szerepel, rögtön a második legtöbbre tartott egység a Satori, a kilencedik helyen áll a Tatami és a tizenharmadikon a Wasabi, ami csak nevében azonos a budapesti és debreceni futószalagos egységekkel. S ezzel egyébként nincs vége a sornak.

Következő szembetűnő tény az olasz éttermek előkelő pozicionáltsága, amin nincs mit csodálkozni, a taljánok meghódították régiónkat gasztronómiai szempontból.

Nemzetközi étterem is akad szép számmal, s persze a helyi konyha sem marad képviselet nélkül.

Kétnapos felvidéki gasztro-turnénk legkellemesebb élménye a Nitriansky Furmansky Dvor volt, magyarul Nyitrai Fuvarosok Udvara, amit helyi idegenvezetőm, egy épp itt dolgozó fővárosi jóbarátom fedezett fel.

Kétszer is átpörgettem figyelmesen a Tripadvisoron szereplő 184 nyitrai vendéglátóhely listáját, hogy megtudjam, hányadik a sorban, de nem leltem rá. Érdekes, hogy célirányos kereséssel kiadja a portál a helyet, egyetlen, 5 pontos értékeléssel. Ami nem ok az elrejtésére, hiszen a 184-be tucatnyi olyan egység is bekerült, amelynek egyelőre egyetlen értékelése sincs. A Tripadvisor rejtélyei.

Az étterem az eredeti rendeltetését már nem betöltő, inkább kulturális rendezvényközpontként funkcionáló zsinagóga tőszomszédságában működik, egy prémium minőségű kovászos kenyereket kínáló pékséggel együtt. Az ember egyből a pékséget is üzemeltető soproni Erhardt étteremre asszociálhat.

Remek modell ez, amely garantálja, hogy nem tömeggyártott, adalékanyagos, puffasztott, silány minőségű kenyeret kapunk az ételek mellé.

Fotó: A szerző felvétele

A boltíves beltér hangulatos, otthonos, meghitt. A falon a naiv festészet jegyében készült falusi idill látható, fiatal pár koccint a présház előtt, háttérben a nyitrai vár és a Szent Emmerám Székesegyház. A kályhában pattog a tűz, ami kétségkívül vonzó hangulati elem, mi inkább egy hűvösebb sarkot keresünk.

Rendkívül rokonszenves gesztus, hogy fekete táblára szép, nagy, kalligrafikus, fehér betűkkel vésték fel, hogy a főbb alapanyagok mely farmokról érkeznek, bió minősítésűek is akadnak közöttük.

A konyha közép-európai és nemzetközi fogásokkal örvendezteti meg a betérőket. Angol étlapjuk sajnos nincs, ezen jó lenne változtatni, magyar még annyira se, viszont a rendkívül kedves, segítőkész felszolgáló hölgy lényegében minden ételt röviden bemutat nekünk angol nyelven. Utólag böngészve a szlovák nyelvű étlapot örülhetünk a nemzetközi kifejezéseknek, mint a tomahawk és a T-bone steak, a „kotletky z mangalice” is könnyen megfejthető. Grilleznek továbbá halat is, a napi ajánlat szerint, a „ryba” az első szláv szó volt, amit kereken húsz éve tanultam meg Montenegróban. Nem hiányzik az étlapról a tatárbifsztek, a burger és a cézár saláta sem, utóbbiakat többféle változatban is elkészítik.

Közel harminc minőségi bort kínálnak, amelyek harmada helyi, öröm felfedezni a felvidéki magyar borászat olyan jeleseit az itallapon, mint a Bott és Kasnyik pince.

A többi tétel osztrák, német, olasz és francia. Nem meglepő a natúr bor jelenléte a szortimentben, a kovászos kenyér és az utóbbi időben egyre népszerűbb természethű bor ugyanarra a filozófiára, ugyanarra a megközelítésmódra vezethető vissza: térjünk vissza a gyökerekhez. A töményválaszték nem sok érdekességet rejt, sör csak Pilsner Urquell van, a két alkoholmentes multi-tételt leszámítva. A sört annyi habbal hozzák ki, hogy annak leülepedése után a nedű szintje a jel alatt marad.

Séfüdvözletként kovászos kenyeret kaptunk vékonyra szelt marhasülttel és mustármártással. Pazar indítás. Az első két fogás, a haltepertő és a saját értelmezésű csirkepaprikás a szokásosnál lassabban érkezik, de a félórás várakozást az elfogadható kategóriába sorolnám.

Fotó: A szerző felvétele

A friss pontyból készült, szépen irdalt tepertőt marinált lilahagymával szolgálták fel savanyú uborkás burgonyasaláta-ágyon. A hal ízletes, hőkezelése kifogástalan, panírja megfelelő, kifejezetten jó produkció a maga műfajában. S nem utolsósorban kiváló sörkorcsolya.

Fotó: A szerző felvétele

Csirkepaprikást ritkán rendelek étteremben, ezúttal részben a technológia, részben a köret szólt mellette. Már az étlap kézhezvételekor megfogalmazódott bennem a szándék, hogy négy év elteltével ismét megkóstolok egy autentikus sztrapacskát, amit errefelé egyébként „bryndzove haluskynak” neveznek. (Legutóbb a párkányi Dali étteremben rendeltük e fogást, 2020-ban, nem sokkal a nagy lezárás előtt.)

Ami a paprikás elkészítésének módszertanát illeti, sütnek egy grillcsirkét, mint megtapasztaltuk, nagy szakértelemmel, nem kiszárítva a melle húsát, majd azt paprikás mártással tálalják, az említett „haluska” kíséretében.

A mártás sem volt rossz, bár némi porállagú késztermékkel való rásegítés gyanúját felkeltette bennem. A köret ízre, állagra egyaránt kifogástalannak bizonyult, az egész kompozíciót meggyőzőnek mondanám.

Fotó: A szerző felvétele

A desszertek közül a málnás-fehércsokis tiramisut választottuk, amely megütötte a mércét minden tekintetben.

A Nyitrai Fuvarosokhoz címzett étteremben tett látogatásunk emlékét a legjobb felvidéki élményeink között raktároztuk el, szívesen betérnénk máskor is.

Elérhetőségek:

Nitriansky Furmansky Dvor

Nyitra, Pri Synagoge 1392

Telefonszám: + 421 918 987 522

Honlap: http://nitrianskyfurmanskydvor.sk/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: paprikás csirke sztrapacskával (Fotó: Borbély Zsolt Attila)