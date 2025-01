Kárpát-medencei szinten kimagasló reggeliző Sepsiszentgyörgyön: a Kokojza

A székelyudvarhelyi Boti’s Kitchen kapcsán került szóba e rovatban, hogy a székelyföldi vendéglátás az utóbbi években kiegészült a színvonalas villásreggeliző műfaj néhány egységével, bár az is tény, hogy szó sincs a brunchozók olyan fokú terjedéséről, mint amit a többszázezres vagy közel kétszázezres városokban, például Szegeden tapasztalhattunk. Nem meglepő, hogy a székely anyaváros, Udvarhely és Csík-szék megyeközponti rangot kapott szíve, Csíkszereda mellett Sepsiszentgyörgyön nyílt olyan egység, mely bárhol a világon a jobbak közé tartozna.

A Kokozja, melynek nevét a fekete áfonya népi elnevezése ihlette, az Isabella boutique-hotel keretén belül működik, az egykori „Szikra 2.0” helyén. Mint már említettem korábban, a város legszínvonalasabb étterme az alapító-séf Santa Madalina távozása után itt nyitott újra 2022 koranyarán a séfhelyettes Kicsi Sándor vezetésével, aki ezidőtájt az egész régió legjobb éttermének címéért is ringbe szálló Beyond éttermet vezeti. (Kicsi Sándornak a Taste of Transylvania gasztrofesztiválon kínált kompozícióiról itt illetve itt olvashatunk, a Beyondról pedig itt).

Miután a közízlés nem ért fel az étterem szintjéhez – Székelyföld kulináris tekintetben is talán a legkonzervatívabb része a Kárpát medencének – és a gasztroturizmus nem bizonyult elégségesnek a nyereséges üzemeléshez, az étterem villásreggelizővé alakult, mely 2024 januárjában nyitotta meg kapuit. Magát a boutique-hotelt a kolozsvári Babes- Bolyai egyetemen marketing és külkereskedelmi szakot végzett Petrovics Ágnes nyitotta 2021-ben és üzemelteti mindmáig.

Hangulatos reggelizőhely finom specialty kávéval, közösségi tér Sepsiszentgyörgy központjában.

– írja a honlapjuk, s mindez meg is felel a valóságnak.

De a Kokojza több ennél, egy olyan minőségközpontú vendéglátóegység, mely a maga műfajának egyik legjobbja nemcsak Székelyföldön, de a teljes tágan értelmezett Erdélyben is. Sőt, minden túlzás nélkül Kárpát medencei szinten is az élbolyhoz sorolható. A boltíves, nyerstéglás szuterén helység berendezése igényes, lezser elegancia jellemzi. A terem végében játszósarok várja a gyermekeket.

Fotó: A szerző felvétele

Az étlap első oldalán olvasható bemutatkozó sorok arról tájékoztatnak, hogy a tulajdonosokat a hely megálmodásakor a közösség, a természetközeliség, a fenntarthatóság és a minőség iránti elkötelezettség vezérelte, ennek jegyében alapanyagaik nagy részét helyi termelőktől és biokertészetekből szerzik be, mi több, a zöldségek és gyümölcsök egy része saját kertészetből származik. Kínálnak többek között klasszikus tojásreggeliket, gofrit, smoothie-t, amerikai palacsintát. A kiváló desszerteket és péksüteményeket két kimagasló helyi cég, a Dara kávézó-pékség és a Mara cukrászműhely szállítja.

A desszertrovat különlegességét a kézműves vaníliafagylalttal készült ügyesen megkomponált kelyhek képezik, melyekhez többek között házikompótot, sültalma pürét, áfonyapürét, brownie morzsát, házi lekvárt használnak. Néhány saját készítésű kézműves termék – pl. zakuszka, rumos szilvalekvár, birsdzsem, sült paradicsom szósz - hazavitelre is megvásárolható.

Mindemellé speciality kávékat, teákat, frissen facsart narancslevet, házi almalevet, kézműves forró csokoládét, néhány kisüzemi sört és import bort, koktélokat és prémium üdítőket kínálnak.

A kiszolgálás kifogástalan: kedves, udvarias, segítőkész, kommunikatív. Nagyra értékeltem, hogy bár fél órával a meleg konyha bezárása után érkeztem, elkészítették a spenótos palacsintámat, amit hummusszal, pirított gombával és ropogós salátával egészítenek ki. A palacsinta amerikai stílusú volt, ízre, állagra egyaránt kifogástalan, a hummusz korrekt, élvezhető, a saláta remek, a tálalás szemet gyönyörködtető.

Mint megtudtam, a Dara reggeliző-pékség tulajdonosa, Péter Tímea állította össze az étlapot, e remek fogás is az ő tehetségét dicséri. Mintaértékű, hogy a város két hasonló műfajban utazó minőségorientált egységének életre hívói szövetségest és nem vetélytársat látnak egymásban.

Visszatérve fogásaimra a répatorta élvezetes volt, bár a sajtkrém aránya emelhető lenne.

A Dubai csokidesszert magas minőségű alapanyagokból készült, látványra is meggyőző, állagjátékai és íze a csúcskategóriába emelik. Igen, a Dubai-csoki divatjelenség, amivel sokan visszaélnek és irreális áron kínálják ezt az egyébként értékelhető és élvezhető édességet. A Kokojzának szállító Mara nem tartozik ezek közé, részint magasabb szintre emelték e trendi desszertet, részint pedig teljesen reális a díjszabás. A jeles borszakíróból lett borász, Alkonyi László jut eszembe erről, aki azt mondta a miccs erdélyi térhódítása miatti zsörtölődésemre, hogy jobban kell csinálni, mint ők, mármint a románok. Ez a Dubai csoki messze jobb volt, mint amiket eddig kóstoltam. Nem meglepő módon a kávé is megfelelt a magas elvárásoknak.

Fotó: A szerző felvétele

A Kokojza azon egységek közé tartozik, ahonnan nem egyszerűen elégedettséggel távozunk, hanem a hely által érzelmileg is megnyerve és a következő látogatás időpontját tervezgetve.

Elérhetőségek:

Kokojza

Sepsiszentgyörgy, Polt utca 5.

Telefonszám: + 40 741 258 646

Honlap: https://www.facebook.com/p/Kokojza-61555299826651/?locale=hu_HU

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: A Kokojza olyan minőségközpontú vendéglátóegység, mely a maga műfajának egyik legjobbja nemcsak Székelyföldön, de a teljes tágan értelmezett Erdélyben is.