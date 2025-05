Mik azok a funkcionális élelmiszerek, és mit várhatunk tőlük?

Az Egyesült Államokban egyre népszerűbbek az olyan funkcionális élelmiszerek, mint a magas fehérjetartalmú fagylaltok és prebiotikus üdítők. Bár ezeket sokan egészséges, akár teljes fogásokat kiváltó alternatívaként próbálják beállítani, a szakértők véleménye megoszlik annak kapcsán, hogy kinek ajánlott az efféle termékek fogyasztása. De mik pontosan a funkcionális élelmiszerek, és miért ne higgyünk el mindent, amit a reklámokban látunk róluk?

Bár sokfelé kaphatók funkcionális élelmiszerek, ne zöldségek helyett vegyük őket

Fotó: Pexels

Mi az a funkcionális élelmiszer?

Funkcionális élelmiszernek számítanak azok a termékek, amelyek nemcsak táplálják testünket, de valamilyen plusz egészségügyi előnyt is ígérnek. Olyan alkotóelemeket tartalmaznak (megfelelő mennyiségben), amelyek valami miatt jótékonyan hatnak testünkre, például segítik az emésztést vagy az izomépítést. Ahhoz, hogy e célt elérjék, elképzelhető, hogy valamelyik komponensből kevesebb van bennük (például csökkentett zsírtartalommal, szénhidráttartalommal bírnak), vagy éppen valamiből adnak hozzá extrán (például fehérjéből, rostokból).

A szabályok szerint az ígért jótékony hatás már akkor meg kell mutatkozzon, ha átlagos, a hétköznapi életben megszokott mennyiséget fogyasztunk az ételből.

Egyre népszerűbb funkcionális élelmiszer például a prebiotikus üdítő. Ezek a frissítők – melyek küllemükben semmiben sem különböznek az átlagos szénsavas italoktól – a forgalmazók ígérete szerint szervezetünk számára hasznos rostokat tartalmaznak, táplálják a bélben található baktériumokat, támogatják az emésztést. Szélesebb körben ismertek a probiotikumokat tartalmazó tejtermékek, ezekben már nem a jótékony baktériumokat „etető” rostok (prebiotikumok) vannak, hanem a konkrét élő organizmusok.

Persze nemcsak emésztés javító termékekből áll a funkcionális élelmiszerek csoportja. Vannak olyan teljes kiőrlésű zabkészítmények, egészséges snackek amelyek például azt ígérik, csökkenthetik a koleszterinszintet. Fehérjével dúsított jégkrémeket, proteines pudingokat is találunk a hűtőpolcokon, amelyeket többek között azoknak ajánlanak, akik sokat edzenek, izmosodni szeretnének.

A funkcionális ételek és italok globális piaca az előjelzések szerint szép jövő előtt áll, szakértők úgy vélik, 2027-re értéke eléri a 218 milliárd amerikai dollárt.

Hazánkban is elérhető sokféle funkcionális élelmiszer, nem is feltétlen kell értük speciális üzleteket felkeresni, nagyobb élelmiszer-üzletekben és ételeket is áruló drogériákban is beléjük botlik az ember. Szakmai vélemény szerint a fogyasztók elvárásai is jól körülhatárolhatók. „Legfontosabb az élelmiszer-minőség. Legyen finom, ízletes, praktikus, változatos, „olyan, mint a többi”, de legyen pozitív hatással az egészségre! Legyen választék, a vásárló tudja leküzdeni az újtól való félelmet. A fogyasztói érzékenység, befogadás legyen pozitív, mely magában foglalja a hajlamot a befogadásra, a fogyasztó vegye komolyan a betegségét, annak megítélését, a fogyasztó ismerje a várható előnyöket, korlátokat, lássák el a fogyasztót tanácsokkal, információkkal” – olvasható Albert Csilla és Csapó János Funkcionális élelmiszerek című könyvében.

De egészségesek?

Ezeken a termékeken gyakran látunk olyan hívószavakat, mint „gluténmentes”, „laktózmentes”, „hozzáadott cukor nélkül” vagy éppen „élelmi rostokat tartalmazó”. A gyártól tehát igyekeznek felhívni a figyelmet arra, termékük miért egészséges – vagy miért gondolhatjuk azokat annak.

A Food and Wine által a témában megszólaltatott szakértő, Dr. Marion Nestle úgy véli, „senki nem akar már a kalóriákkal foglalkozni. Sokkal egyszerűbb egy tápanyagot biztosító csodában hinni”. Minél inkább egy-egy termékben található mikrotápanyagtól vagy hozzávalótól várjuk a betegségektől mentes, boldog életet, annál könnyebben feledkezünk meg az egészséges, változatos táplálkozásban rejlő örömökről, értékekről, és arról: valójában csak akkor leszünk egészségesek, ha kiegyensúlyozottan táplálkozunk.

Míg túlságosan fókuszálunk egy-egy alapanyagra, elfeledkezünk a táplálkozás lényegéről, ami a kellően változatos és elegendő étel fogyasztásában rejlik

– ezt már Dalina Soto táplálkozási szakértő állítja. A cikkben megszólaltatott másik dietetikus, Kathryn Sayre szerint ezek a termékek hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy egészségtelen legyen az ételekhez fűződő viszonyunk, ugyanis sokan nem azért fogyasztják őket elsődlegesen, hogy egészségesek, hanem hogy vékonyak legyenek.

Mi a megoldás?

Az egészséges élet, mint megszokhattuk, nem valamilyen szuper, új diéta betartásának vagy egy új termék fogyasztásának varázsütésre érkező eredménye lesz. Helyesebb, ha a kiegyensúlyozott táplálkozásban, a megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagok felhasználásával készült fogásokban, az elegendő alvásban és a rendszeres mozgásban keressük a hosszú élet titkát. Törekedjünk rá, hogy minél több friss, szezonálisan kapható zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, járjunk szűrővizsgálatokra, igyekezzünk aktív életet élni. És ha valamiben elakadnánk, vagy extra segítségre lenne szükségünk, nézzük meg, milyen funkcionális élelmiszerek találhatók a piacon, és ezek hogyan segíthetnek nekünk. Fogyasztásuknak ugyanis lehet haszna – de minden gondunkra nem jelentenek majd megoldást.