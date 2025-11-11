Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

Mike Tyson pénze elfogyott? Megint kiállna Jake Paul ellen

Már arra felkapták a fejüket nagyon sokan, hogy a profi ökölvívás történetének legfiatalabb világbajnoka 58 évesen újra ringbe lépett 2024 novemberében, majd nem sokkal korábban bejelentették, hogy jövőre egy bemutató erejéig a már szintén visszavonult Floyd Mayweather ellen is ringbe merészkedik. Ám úgy tűnik, mindez nem elég Mike Tysonnak, aki közölte 2026 második felében visszavágna az egykori influenszerből bokszolóvá avanzsálódott Jake Paulnak. Mivel az első meccsük szinte minden rekordot megdöntött, vélhetően nem állunk messze az igazságtól, hogy Iron Mike számlája megint kezd kiürülni.

Molnár László
2025. 11. 11. 10:54
Mike Tyson 2026-ban kétszer is ringbe lépne
Mike Tyson 2026-ban kétszer is ringbe lépne
Amikor híre jött, hogy 2024 után jövőre újra bokszol majd a profi ökölvívás minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka, sokan azt mondták, vélhetően kezd elfogyni a Jake Paul ellen vívott meccséért kapott tetemes summa. Jönnek tehát a remélt szép bevételt hozó újabb meccsek, és egy biztos, egy meccsen már biztosan ringbe lép Mike Tyson (50-7, 44 KO), ugyanis egy bemutatón összecsap a veretlenül visszavonult és azóta csak különféle bemutatókon szorítóba lépő Floyd Mayweatherrel (50-0, 27 KO). Ám ez sem elég az immár 59 esztendős Iron Mike-nak, ugyanis 2026-ra még egy nagy meccset tartogat a maga számára. Mégpedig egy visszavágót az eredendően cirkálósúlyú influenszerből lett bunyós, Jake Paul (12-1, 7 KO) ellen.

Mike Tyson és Jake Paul első meccse szinte minden rekordot megdöntött
Mike Tyson és Jake Paul első meccse szinte minden rekordot megdöntött

Mike Tyson ezúttal elkalapálná a nagy pénzt hozó Jake Pault

Tysonnak és Paulnak már van közös történelme, hiszen tavaly novemberben szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az akkor még 58 éves Iron Mike-ot, aki több tízmillió dollárt zsebelhetett be ezért az egy meccsért.

  • a Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;
  • a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;
  • a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;
  • a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;
  • háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.
Mike Tyson 1986-ban, a Trevor Berbick elleni meccsen vált nehézsúlyban a legfiatalabb világbajnokká
Mike Tyson 1986-ban, a Trevor Berbick elleni meccsen vált nehézsúlyban a legfiatalabb világbajnokká

Karrierje csúcsán, az 1980-as évek végén, Iron Mike a bolygó legrettegettebb és legvadabb nehézsúlyújának bizonyult, és 1986-ban történelmi győzelmével Trevor Berbick ellen megszerezte a WBC világbajnoki címet, és minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka lett, ez a rekord a mai napig megdöntetlen. Ma már Tyson kevésbé félelmetes, de Jake Paullal együtt elképesztő összegek megmozgatására volt képes. Most a secondsout.com portálnak elárulta, mindkettőt szeretné megismételni: a bunyót a ringben és a nagy kaszálást az életben.

Egyre magabiztosabb vagyok, és hiszem, hogy a következő meccsen jobb leszek, mint tavaly novemberben voltam. Csak abban reménykedem, hogy a Floyd elleni meccs után tudunk egy visszavágót vívni egymással. Nem tagadom, nagyon érdekelne a dolog 

– állította Mike Tyson.

Jake Paul egyelőre még nem válaszolt a kihívásra, ugyanis menedzsmentjével gőzerővel keresi a következő, decemberre halasztott meccsének az ellenfelét, hiszen a gyermekei anyját már 11 alkalommal összeverő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) szerződését felbontották.

Az első Jake Paul–Mike Tyson meccs összefoglalója:

