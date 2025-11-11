Mike Tyson pénze elfogyott? Megint kiállna Jake Paul ellen

Amikor híre jött, hogy 2024 után jövőre újra bokszol majd a profi ökölvívás minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka, sokan azt mondták, vélhetően kezd elfogyni a Jake Paul ellen vívott meccséért kapott tetemes summa. Jönnek tehát a remélt szép bevételt hozó újabb meccsek, és egy biztos, egy meccsen már biztosan ringbe lép Mike Tyson (50-7, 44 KO), ugyanis egy bemutatón összecsap a veretlenül visszavonult és azóta csak különféle bemutatókon szorítóba lépő Floyd Mayweatherrel (50-0, 27 KO). Ám ez sem elég az immár 59 esztendős Iron Mike-nak, ugyanis 2026-ra még egy nagy meccset tartogat a maga számára. Mégpedig egy visszavágót az eredendően cirkálósúlyú influenszerből lett bunyós, Jake Paul (12-1, 7 KO) ellen.

Mike Tyson és Jake Paul első meccse szinte minden rekordot megdöntött (Fotó: AFP)

Mike Tyson ezúttal elkalapálná a nagy pénzt hozó Jake Pault

Tysonnak és Paulnak már van közös történelme, hiszen tavaly novemberben szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az akkor még 58 éves Iron Mike-ot, aki több tízmillió dollárt zsebelhetett be ezért az egy meccsért.

a Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;

a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;

a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;

a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;

háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

Mike Tyson 1986-ban, a Trevor Berbick elleni meccsen vált nehézsúlyban a legfiatalabb világbajnokká (Fotó: AFP/CARLOS SCHIEBECK / AFP)

Karrierje csúcsán, az 1980-as évek végén, Iron Mike a bolygó legrettegettebb és legvadabb nehézsúlyújának bizonyult, és 1986-ban történelmi győzelmével Trevor Berbick ellen megszerezte a WBC világbajnoki címet, és minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka lett, ez a rekord a mai napig megdöntetlen. Ma már Tyson kevésbé félelmetes, de Jake Paullal együtt elképesztő összegek megmozgatására volt képes. Most a secondsout.com portálnak elárulta, mindkettőt szeretné megismételni: a bunyót a ringben és a nagy kaszálást az életben.

Egyre magabiztosabb vagyok, és hiszem, hogy a következő meccsen jobb leszek, mint tavaly novemberben voltam. Csak abban reménykedem, hogy a Floyd elleni meccs után tudunk egy visszavágót vívni egymással. Nem tagadom, nagyon érdekelne a dolog

– állította Mike Tyson.