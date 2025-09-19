Brassókárpátétterem

Az igényes fősodort képviseli Brassó egyik legnépszerűbb étterme, az Ograda

A neves egri vízilabdázó nemcsak a sportban halmozott sikert sikere, hanem olyan borokat tesz az asztalra, hogy szem nem marad szárazon.

Borbély Zsolt Attila
2025. 09. 19. 17:04
Általános Kárpát-medencei jelenség, hogy a Trianonban elcsatolt, sokévszázados múltra visszatekintő, jellemzően az Árpád-korban alapított történelmi városainkat „ellakják” tőlünk, a magyarság fokozatosan szórványt képez ott, ahol a Monarchia idejében még többségben volt. Ide sorolható erdélyi nagyvárosaink magyarsága számára a kétezertízes években indult Magyar Napok rendezvénysorozat hete valóságos közösségi ünnep, amikor birtokba veheti a főteret, ahol kézműves vásár és színvonalas kulturális programok várják az érdeklődőket.

Hála a Brassói Magyar Napok szervezőinek, akik több, mint egy évtizede minden évben meghívnak borkóstolót tartani, közelről figyelhetem nemcsak a Magyar Napok forgatagát, hanem a város vendéglátókultúrájának fejlődését is. S mi sem természetesebb, mint az, hogy ha van még más boros program is, az általam tartott kóstolón kívül, akkor azon is részt veszek, mint tavalyelőtt Kis János, tavaly Benyák Zoltán, idén pedig Bíró Attila borkóstolóján. A neves egri vízilabdázó ugyanis nemcsak a sportban halmozott sikert sikere, hanem olyan borokat tesz az asztalra, hogy szem nem marad szárazon.

Bíró Attila, vízilabdázó, borász és étteremtulajdonos

Hibát nem leltünk egyetlen tételben sem, erényt annál inkább, ha ki kellene emelni azokat, melyek a legmaradandóbb élményt nyújtották, akkor a Grand Superior Bikavér és a sor végére illesztett, csattanónak szánt Kékoportót említeném, amihez hasonlót soha nem ittam, pedig az utóbbi 25 évben megkóstolt több tízezer tétel között akadtak kékoportók bőven.

A rendezvény főszervezője, Toró Tamás javasolta, hogy másnap menjünk a jeles borász-sportemberrel együtt gasztro-túrázni, hadd ismerje meg Brassó néhány kiemelt vendéglőjét és borozóját. Öt helyet látogattunk meg együtt, hadd legyen szó ezúttal az Ogradaról, mely ezidőtájt 1.532 értékeléssel első helyen áll a Tripadvisoronn nyilvántartott 361 vendéglátóegység között. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy az értékelések több, mint 90%-a, szám szerint 1420 öt pontos a portál ötös skáláján.

Utólag tudtam meg, hogy 

ugyanaz a csapat működteti a helyet, mint a két „La Ceaunt”, ezek közül az egyiket volt alkalmam meglátogatni hosszú évekkel ezelőtt, 2017 nyarán.

Nem nyújtott emlékezetes élményt, a vendéglátás állatorvosi lovaként is felfogható volt akkori ebédünk. Vélhető, hogy időközben ott is javult a színvonal, ideje lassan egy új tesztnek, annál is inkább, hogy az egyik az említett portálon a második helyen áll, a másik pedig az ötödiken. Helyi forrásom szerint a készételeket valahol a város külső részén főzik bográcsban s onnan szállítják a vállalkozás három éttermébe, melyek közül az Ograda nemcsak a legnépszerűbb, de a legmutatósabb is.

 

Belterében korszerű és autentikus népi motívumokat elegyednek. Ágakból font álplafon, kosárvesszőből készült világítótestek, a pult felett a plafonra szerelt, vasból hegesztett polcokon savanyúságok, olajok és más ínyenc termékek. A dekorációban megannyi használati tárgy is helyet kapott a régmúlt időkből a vizesdézsától a teknőn át a konyhai mérlegig. Sajnos a belső részben csak magasított székek vannak, aki a hagyományos ülőalkalmatosságokat részíti előnyben, leülhet a történelmi városközpontra festői kilátást biztosító teraszon. Az asztalon só- és borslisztszóró, de kérésre hoznak borsdarálót is.

Az étlap helyi alapanyagokra és fogásokra épít, nem hagyva ki a magyar tradíciót sem. Kínálnak többek között torockói sajttal besütött paradicsomot és gombát, zöldségkrémlevest, sertésoldalast, főtt marhahúst gombás rizottóval, marhapofát szarvasgombás burgonyapürével és tormás céklasalátával, Josperben sült mustármagos lazacpisztrángot medvehagymás puliszkával, egyfajta piskótapermutációnak felfogható „alivanca” nevű népi süteményt, valamint posírozott körtét fehércsokoládéval és paszternákkal (sic).

Az árak magasak, helyenként karcolják az értékarányosság határát, de az étlap jobboldalát figyelve észszerűen is lehet rendelni.

Mintegy harminc bort kínálnak a tágan értelmezett Erdélyből s a Kárpátokon túlról, melyek több, mint felét poharazzák is. Öröm látni, hogy a kimért választék közel harmadát a ménesi Balla Géza borai adják. Öt sört csapolnak, ezek közül három kisüzemi, a tíztételes palackos választék egytől egyik kézműves főzetekből áll, nem hiányzik a sorból a Brassóban igen népszerű Tiltott Csíki Sör sem. A töményszortiment szűk, de igényes, nagyrészét helyi pálinkák teszik ki.

A kiszolgálás kifogástalan. A pincér hölgy mosollyal fogad, modora megnyerő, mindvégig kedves, segítőkész s ami nagyon fontos, keresi a vendég tekintetét, egyetlen pillantás elég, hogy ott teremjen az asztalunknál.

 

Az ízre és állagra egyaránt megnyerő, helyi szinten minőségben párját ritkító kovászos kenyérrel felszolgált kencék impozáns hosszúkás fatálon érkeznek korondi kerámiatálkákban. A zakuszka jól sikerült, végre egy olyan étteremben felszolgált darabja a műfajnak, mely nem hagy kívánnivalót maga után. Hasonlóan meggyőző a bab- s a tepertőkrém is, a görög taramával identikus ikrasaláta sem okoz csalódást.

 

A kürtőalakú kenyérben felszolgált csülkös bableves kötelességszerű, nem kiugró, jobbakhoz szoktunk. A meglepően magas áron (57 lej) kínált borjúpofa-gulyás pörköltnek laza, gulyásnak túl sűrű. Élvezhető, de jobbat vártunk, ezt a fogást nem ártana átgondolni. A mellé felszolgált, házinak tűnő savanyúság állagra mállékony, ernyedt, ízre messze túl savas, ennél jobbakat szoktak kínálni az erdélyi piacokon.

 

A faszénparázson sült bárányborda ezzel szemben kifogástalan, friss, kíméletesen hőkezelt, szép rosé, nem rágós, a mellé adott sajtos krumplikrokett hasonlóan meggyőző. A fűszeres paradicsompürénél izgalmasabb mártást ki lehetett volna találni hozzá, de a fogást ebben a formájába is a kifejezetten jól sikerültek közé sorolnám.

A túrófánk jó tartású, ízre is remek, a hagyományos áfonyalekváros tejfelben sem leltünk hibát.

Mindent egybevetve jól éreztük magunkat az Ogradaban. Nem adnánk neki városi szinten aranyérmet, sőt, a TOP10-be sem sorolnánk, mert azért vannak itt komoly, nemzetközi mércével mérhető, a Gault&Millau kalauz által is kiemelt helyek a Bistro de L’Arte-tól a Prato-n át a Pilvaxig, de van helye a nap alatt gasztronómia fősodor igényesebb helyei közé sorolható Ograda-zsánerű éttermeknek is.

Elérhetőségek:

Ograda étterem

Brassó, Főtér  román nevén Piata Sfatului) 14.

Telefonszám: +40 727 118 563

Honlap: https://ograda.com/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila

