Az igényes fősodort képviseli Brassó egyik legnépszerűbb étterme, az Ograda

Általános Kárpát-medencei jelenség, hogy a Trianonban elcsatolt, sokévszázados múltra visszatekintő, jellemzően az Árpád-korban alapított történelmi városainkat „ellakják” tőlünk, a magyarság fokozatosan szórványt képez ott, ahol a Monarchia idejében még többségben volt. Ide sorolható erdélyi nagyvárosaink magyarsága számára a kétezertízes években indult Magyar Napok rendezvénysorozat hete valóságos közösségi ünnep, amikor birtokba veheti a főteret, ahol kézműves vásár és színvonalas kulturális programok várják az érdeklődőket.

Hála a Brassói Magyar Napok szervezőinek, akik több, mint egy évtizede minden évben meghívnak borkóstolót tartani, közelről figyelhetem nemcsak a Magyar Napok forgatagát, hanem a város vendéglátókultúrájának fejlődését is. S mi sem természetesebb, mint az, hogy ha van még más boros program is, az általam tartott kóstolón kívül, akkor azon is részt veszek, mint tavalyelőtt Kis János, tavaly Benyák Zoltán, idén pedig Bíró Attila borkóstolóján. A neves egri vízilabdázó ugyanis nemcsak a sportban halmozott sikert sikere, hanem olyan borokat tesz az asztalra, hogy szem nem marad szárazon.

Bíró Attila, vízilabdázó, borász és étteremtulajdonos

Hibát nem leltünk egyetlen tételben sem, erényt annál inkább, ha ki kellene emelni azokat, melyek a legmaradandóbb élményt nyújtották, akkor a Grand Superior Bikavér és a sor végére illesztett, csattanónak szánt Kékoportót említeném, amihez hasonlót soha nem ittam, pedig az utóbbi 25 évben megkóstolt több tízezer tétel között akadtak kékoportók bőven.

A rendezvény főszervezője, Toró Tamás javasolta, hogy másnap menjünk a jeles borász-sportemberrel együtt gasztro-túrázni, hadd ismerje meg Brassó néhány kiemelt vendéglőjét és borozóját. Öt helyet látogattunk meg együtt, hadd legyen szó ezúttal az Ogradaról, mely ezidőtájt 1.532 értékeléssel első helyen áll a Tripadvisoronn nyilvántartott 361 vendéglátóegység között. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy az értékelések több, mint 90%-a, szám szerint 1420 öt pontos a portál ötös skáláján.

Utólag tudtam meg, hogy

ugyanaz a csapat működteti a helyet, mint a két „La Ceaunt”, ezek közül az egyiket volt alkalmam meglátogatni hosszú évekkel ezelőtt, 2017 nyarán.

Nem nyújtott emlékezetes élményt, a vendéglátás állatorvosi lovaként is felfogható volt akkori ebédünk. Vélhető, hogy időközben ott is javult a színvonal, ideje lassan egy új tesztnek, annál is inkább, hogy az egyik az említett portálon a második helyen áll, a másik pedig az ötödiken. Helyi forrásom szerint a készételeket valahol a város külső részén főzik bográcsban s onnan szállítják a vállalkozás három éttermébe, melyek közül az Ograda nemcsak a legnépszerűbb, de a legmutatósabb is.