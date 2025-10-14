Ettől a trükktől lesz teljesen csomómentes a puding

Rendkívüli

A puding az egyik leggyorsabban elkészíthető, mégis sokszor elrontott desszert. Pedig néhány apró trükkel mindig selymes, csomómentes és ellenállhatatlan végeredményt kapunk, akár hétköznapi édességnek, akár hirtelen érkező vendégeknek készítjük. Mutatjuk, mi a hibátlan puding titka!

Munkatársunktól
2025. 10. 14. 12:39
A csomómentes puding titka egy egészen kicsi dolgon múlik Fotó: PawelKacperek Forrás: Shutterstock
A pudingnál egyszerűbb desszert nincs. Mégis sokan félnek az elkészítésétől, mert elég egyetlen műveletet elrontani ahhoz, hogy az egész csomóssá, ehetetlenné váljon. Márpedig érdemes kísérletezni ezzel kezdő háziasszonyoknak, anyukáknak is, mert a gyerekek imádják a pudingot. Sőt, ha hirtelen vendég esik be, akkor is megmentheti a becsületünket, mert a puding langyosan is csodafinom, nem kell órákig várni, hogy hideg desszertként kínáljuk. Pár szem kekszel vagy babapiskótával tökéletesen megfelelő vendégváró.

A puding az egyik leggyorsabban elkészíthető, mégis sokszor elrontott desszert, pedig néhány trükkel mindig selymes, csomómentes lesz a végeredmény
A puding az egyik leggyorsabban elkészíthető, mégis sokszor elrontott desszert, pedig néhány trükkel mindig selymes, csomómentes lesz a végeredmény/ Fotó: Lynne Ann Mitchell / Shutterstock

De mi a titok? Mitől lesz csomómentes a puding?

A titok egy egészen kicsi dolgon múlik, mégpedig azon, hogy a pudingalapot mindig hideg folyadékkal kevejük simára. Egy alapporhoz elég néhány kanálka hideg víz vagy tej. Sőt az a legjobb, ha a hidegen kikevert alapot a még teljesen hideg többi folyadékba öntjük, és így, együtt kezdjük melegíteni.

Lassú tűz, lassú mozdulat

Fontos, hogy a pudingot mindig lassan melegítsük fel és folyamatosan keverjük. Nem kell félni ettől a művelettől, nem tart sokáig. Ám az biztos, ha húsz másodpercre is abbahagyjuk, abban a húsz másodpercben ugrik össze a folyadék pudinggá. Ezért kell a folyamatos keverés. A tapasztaltabbak már közben, ahogy mozdul a fazékban az elegy, látják, sőt érzik a fakanál haladásán, hogy hol van az a pillanat, amikor nagyon kell figyelni, nehogy túl keményre főzzük a pudingot.

Fókuszáljunk, mert a puding trükkösen viselkedik

Ez néhány perc csupán, de azért nem írunk pontosan négy vagy öt percet, mert sokmindentől függ a dolog. Attól, hogy lángon vagy főzőlapon főzünk-e, az edény minőségétől, attól is, hogy milyen vastag az edény fala és az alja. És itt is figyelni kell nagyon, mert ha olyan fazekat választottunk, aminek a talpa hőtartó betéttel rendelkezik, az bizony a főzést követően is tovább keményíti a pudingot.

Trükk: a főzés befejezése előtt adjunk egy csipetnyi vajat vagy kókuszzsírt a pudinghoz, és alaposan keverjük el.

Mitől lesz tehát lágy, selymes, csomómentes, szinte tökéletes a puding?

  • a hideg víztől
  • a türelmes, folyamatos keveréstől
  • valamint a minimális zsiradéktól

