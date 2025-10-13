mozgalomSLOW FOODkézműves

Slow Food – avagy vissza a természeteshez

Lényege, hogy a tömegekhez szólva felhívja a figyelmet a gasztronómiai tradíciók és az egészséges táplálkozás fontosságára.

Mészáros Gabriella
2025. 10. 13. 16:35
A Slow Food, avagy a Lassú Étkezés elnevezésű mozgalom a gyorséttermek kultúra- és hagyományromboló hatása ellen küzdő, 1986-ban Olaszországól, Carlo Petrini (nem gasztronómus) javaslatára kiinduló kezdeményezés. Jelképe – stílusosan – a lassúbb életvitelre ösztönző csiga.

A Slow Food – bármily meglepő – nem egy szűk elitet céloz meg, hanem tömegmozgalom. Lényege, hogy a tömegekhez szólva felhívja a figyelmet a gasztronómiai tradíciók és az egészséges táplálkozás fontosságára, visszaadja a helyi élelmiszerek, a helyi receptek, készítési módok, konyhatechnikai módszerek korábbi rangját és megbecsülését.

Célja, hogy előtérbe helyezze a frissen, kézműves módon, helyi alapanyagokból készített ételeket és ezek lassú, ráérős elfogyasztását, szemben az adalékanyagokat, tartósítószereket tartalmazó, előre gyártott, unalmas és egysíkú, pillanatok alatt elfogyasztható gyorsételekkel. Fontosnak tartja a biodiverzitást, természetben és jelképesen az asztalon is, azaz az alapélelmiszerek és ételek sokféleségének megőrzését. Nagy hangsúlyt helyez az ételek közös elkészítésére és közös elfogyasztására, az étkezésnek, mint társadalmi összetartó erőnek megtartására.

A mozgalomnak nem kimondottan a tagok verbuválása a célja, hanem a szimpátiaszerzés. Éppen ezért meglehetősen tág keretek között mozog a befogadó és nem pedig a kizáró jelleget hangsúlyozva.

Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mi történt itthon az elmúlt harminc évben a Slow Food mozgalom háza táján. Az biztos, hogy Itáliában ismerkedtünk meg magával a fogalommal és személyesen Carlo Petrinivel, akinek a bíztatására létre is hoztuk itthon az első hazai konvíviumot. Mindez elég viharosan indult, ugyanis egy veronai Vinitaly alkalmával beültünk egy Slow Food rendezvényre. Éppen folyt egy édesbor – sonka összekóstolás és bizony elhangzott néhány téves megállapítás Tokajjal kapcsolatban. R.G. jó szokásához hűen ügyet sem vetve ellenvetésemre kipenderített a közönség elé mondván, mondjam el nekik az igazat Tokajról és az aszúkról. Bár magam utáltam a helyzetet, a vége az lett, hogy a következő alkalommal megválasztottak alelnöknek. Bevett kóstolási és oktatási formájuk a laboratorio del gusto, azaz ízműhely vagy ízlaboratórium. 

Időnként raktárakban, boroskartonok között ülnek össze a legjobb borokat, sonkákat, egyebeket összekóstolni.

De volt szerencsém hasonló körülmények között nyolc évjárat Sassicaia-t vagy éppen a Chateau d’Yquemnek különféle évjáratait összekóstolni. Mert a dolog lényege nem más, mint a gyakorlatban élvezni éltetni és megőrizni azt, ami minden értelmes ember számára egyértelmű és kötelező: a hagyományos élelmiszereinket, alapanyagainkat és persze legbelül emberi mivoltunkat. Társaságban, társalgással, kiváló élelmiszerek és persze borok mellett. Éveken keresztül sikeresen működött is a rendszer. Itthon saját szervezésű kóstolóink voltak, de rendszeresen jártunk a nemzetközi konvíviumokhoz is magyar borokat és leginkább libamájat, kacsamájat bemutatni. Nagyon szép időszak volt, rengeteg tanultunk és tapasztaltunk. Csak ahogy ez már gyakorta lenni szokott, addig működött, amíg a „fogjuk meg és vigyétek” elve nem rombolta le teljesen lelkesedésemet. Amikor néhány év elteltével elvártuk volna a tagok anyagi és természetben kínált segítségét, szép lassan mindenki ott hagyta a mozgalmat. Kár érte azzal együtt, hogy nagyon sokan félreértették. 

Ez valódi értékeket kínáló és nem a felszínt simogató rendszer. Itt élő természet, növény-és állatvilág, gondolkodó és érző, némiképp hedonista emberek gyűltek rendszeresen össze. Az értékteremtés és megőrzés magasiskolája a gasztronómiában.

Valójában, ha körülnézünk a világban, a magasra értékelt éttermek kizárólag a Slow Food ki nem mondott logikája mentén működnek. Nem a csigabigát hordják a logójukban, de aszerint teszik a dolgukat. A Slow Food elsősorban mentalitás és életfilozófia. Ennek megfelelően minden étterem maga dönti el, hogy egyetért-e a Slow Food eszemeiségével és csatlakozik-e gondolatban hozzá.

A Slow Food nem a globalizációval akarja felvenni a küzdelmet, mivel annak vannak pozitív oldalai is. A Slow Food mindaz ellen küzd, ami a globalizációban rossz. 

A Slow Food azt szeretné elérni, hogy ha egy fogyasztó különlegességekre vágyik, akkor azt helyi szinten találja meg.

 A Slow Food exkluzivitását nem a kaviár vagy a lazac adja, hanem az elfogyasztott étel kézműves jellege. Egy Slow Food étterem akkor válik igazán hitelessé, ha a felszolgálóktól a séfig mindenki magáénak érzi az ügyet.

Nagyjából ugyanezt a vonalat követi a SVÉT – Stílusos Vidéki Éttermiség valamennyi étterme és chefje is. De meg is fordíthatjuk a gondolatmenetet: 

nincs út másfelé, kizárólag a hagyományos és természetes, a természetet legkevésbé kizsákmányoló megoldások irányába.

Az, hogy meglehetősen visszás módon ezek az éttermek az igényes de lapos pénztárcájú nagyközönség és nyitott érdeklődők számára nem elérhetők, szomorú tényként könyvelhető el.

 

Ezért örülök annyira annak, hogy nyílt Budapesten is Time Out Market. Örömömet csak fokozza, hogy a volt Corvin Áruház felé vezető része a Blaha Lujza térnek érző emberek számára is járhatóvá vált, nagyon bízom benne, hogy így is marad. Nem olyan nagy és gazdag a kínálata, mint a lisszaboninak, vagy az oszakainak, még nem annyira épült be a budapesti köztudatba, mint a barcelonai vagy New York-i, de igényes, szépen kivitelezett és vélhetően fejleszthető. Külön öröm a borkínálat, és egyáltalán a Bormarketing Ügynökség megjelenése a térben. Talán még több bort lehetne és kellene poharazni, de ez még alakulhat. 

Nyilván jobban örültem volna, ha az alsó szintet nem a várost és országot minden csücskében beterítő drogéria lánc újabb tagja foglalja el, hanem mondjuk tele lenne őstermelőkkel, rengeteg finom friss zöldséggel, megfizethető, hazai gyümölccsel, mézzel, gombával, sajtokkal, mangalicával, vadakkal és palacsintával és egy igazi, valódi hazai borkínálatot adó borbárral.

Olyannal, amelyik kifizeti a termelőket és nem az ő kárukra keresi a maga hasznát. Ahol lehetne évjáratokat kóstolni, lehetne étel-bor társításokat kínálni, ahol lehetne jó értelemben játszani a borral, bor körül. Ahol a magyar bor folyamatosan megmutathatja magát igényes de megfizethető környezetben. Ahol van kóstolómennyiség és nem kell egy vagy másfél decit megvenni egy borból. Ha így lehetne kóstolni és kóstoltatni, talán azt sem kellene folytonosan bizonygatni, hogy a borkóstolás nem az alkoholizmus felé vezető út. Hogy a bor nem csupán egy az alkoholos italaink közül. Kultúra, gasztronómia, történelem, hagyomány és természet. Ami az asztalra való nem dohos pincékbe. Normális esetben a Time Out Market pont egy ilyen hely. Ja, és persze kell hozzá fizetőképes és igényes vendég is.

 

Amúgy maga a névadó Time Out magazin Londonban született meg 1968-ban. Valójában programajánló majd étterem guide lett, ami mára igencsak kinőtte magát.

 

A Time Out Lisbon szerkesztői 2014-ben a város egyik történelmi piaccsarnokának részeit Time Out Marketté alakították, létrehozva a világ első élelmiszer- és kulturális piacát, és az első olyan piaci élményt, amely teljes mértékben a szerkesztői kurátori munkára épült. Így született meg a Time Out Market, amely a város legjavát egy fedél alá hozta. Kulináris és kulturális élményeket, helyi tudást, független kritikákat és szakértői véleményeket egyben remek találkozóhelyet is kínálva helybelieknek és idegeneknek.

