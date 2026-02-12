Fősodratú balkáni ételeket kínáló bisztró a temesvári Losonczy téren

Temesvár vendéglátásának lüktető szíve a történelmi belváros, ahonnan a 2015-ös rehabilitációt követően fokozatosan kitiltották a gépjárműforgalmat. Tapasztalatból mondom, hogy ez a helyben lakóknak nem kevés bosszúságot okoz, a helyi rendőrség igen mereven, néha az emberi megértés morzsáit is nélkülözve tartatja be a törvényt, így az is súlyos büntetést vonhat maga után, ha valaki a saját háza elé beáll pár percre, amíg ki tud csomagolni egy nagyobb bevásárlás vagy kirándulás után. De az biztos, hogy a sétáló belváros vonzóbbá teszi a turisták számára a Bánság fővárosát.

Szó volt már arról e hasábokon, hogy a Losonczy tér vonzáskörzete, valamint a Savoyai Jenő utca a leggazdagabb vendéglátóegységekben. De gondolkodhatunk háztömbökben is. A „szerb negyed,” a Ferenc József utca, a Városháza utca, a Lenau utca és a Losonczy tér által behatárolt épületegyüttes megannyi vendéglátóegységnek ad otthont. Itt működik a „Taste of India” nevű 2024-ben nyitott autentikus indiai étterem, a Hype Culture névre keresztelt étterem és szórakozóhely, mely annyira sikeresnek bizonyult, hogy átvette a E10 nevű burgerező szomszédos ingatlanát is (szerencsére az utóbbi sem szűnt meg, hanem elköltözött a Józsefvárosba), a Karadorde szerb étterem, az „Eat Like a Man” nevű aradi alapítású burgerező, mely kontinentális szinten is megállja a helyét a jobbak között, a fősodratú Union pub, ahol a Blinckers Brew helyi kisüzem söreit is megkaphatjuk, a D’Arc nevű szórakozóhely a maga lenyűgöző dizájnjával, melyben a nyerstéglás falra rögzített, a város ikonikus épületeit ábrázoló festmények mellett helyet kapott egy esztergapad is, a Zaytoon nevű, jónak mondható libanoni étterem és érkeztünk a Balkan bistro-hoz, mely egy koncepció- és dizánjváltás után úgy tűnik, hogy önmagára talált.

A Lenau utca és a Losonczy tér sarkán, a Szerb Ortodox Püspökség impozáns, gyönyörűen felújított épületének alagsorában található hangulatos pinceétterem nyáron csodás kilátást biztosító teraszt is működtet. A dekorációban hangsúlyos elem a kakas és a virág, hogy miért, azt megtudhatjuk a honlapról: „A kakas hirdeti az új nappali világ érkezését; élő óra, amely természetes jelzést ad a cselekvésre. A mitológiában a nap és a hajnal istenének állatalakú megjelenéseként tartják számon. Szlovákiában és Bulgáriában a kakast a kenyér szellemének megtestesítőjeként is látják. A hagyományos balkáni virág a nap jelképe, amelyet gyakran ábrázoltak kakassal együtt, mint a védelem szimbólumával. Mi vagyunk azok, akikre a világ várt.” Kissé túlzó állítás, de imponáló az ambíció. Rokonszenves, hogy a csapat meghatározó tagjait fotókkal és nevekkel bemutatják a honlapon. Az asztalon olaj, ecet, só- és borsdaráló.