Fősodratú balkáni ételeket kínáló bisztró a temesvári Losonczy téren

A gasztoturisták megismerkedhetnek Temesvár kultúrájának évszázadok óta részét képező szerbség kultikus fogásaival.

Borbély Zsolt Attila
2026. 02. 12. 9:03
Temesvár vendéglátásának lüktető szíve a történelmi belváros, ahonnan a 2015-ös rehabilitációt követően fokozatosan kitiltották a gépjárműforgalmat. Tapasztalatból mondom, hogy ez a helyben lakóknak nem kevés bosszúságot okoz, a helyi rendőrség igen mereven, néha az emberi megértés morzsáit is nélkülözve tartatja be a törvényt, így az is súlyos büntetést vonhat maga után, ha valaki a saját háza elé beáll pár percre, amíg ki tud csomagolni egy nagyobb bevásárlás vagy kirándulás után. De az biztos, hogy a sétáló belváros vonzóbbá teszi a turisták számára a Bánság fővárosát. 

 

Szó volt már arról e hasábokon, hogy a Losonczy tér vonzáskörzete, valamint a Savoyai Jenő utca a leggazdagabb vendéglátóegységekben. De gondolkodhatunk háztömbökben is. A „szerb negyed,” a Ferenc József utca, a Városháza utca, a Lenau utca és a Losonczy tér által behatárolt épületegyüttes megannyi vendéglátóegységnek ad otthont. Itt működik a „Taste of India” nevű 2024-ben nyitott autentikus indiai étterem, a Hype Culture névre keresztelt étterem és szórakozóhely, mely annyira sikeresnek bizonyult, hogy átvette a E10 nevű burgerező szomszédos ingatlanát is (szerencsére az utóbbi sem szűnt meg, hanem elköltözött a Józsefvárosba), a Karadorde szerb étterem, az „Eat Like a Man” nevű aradi alapítású burgerező, mely kontinentális szinten is megállja a helyét a jobbak között, a fősodratú Union pub, ahol a Blinckers Brew helyi kisüzem söreit is megkaphatjuk, a D’Arc nevű szórakozóhely a maga lenyűgöző dizájnjával, melyben a nyerstéglás falra rögzített, a város ikonikus épületeit ábrázoló festmények mellett helyet kapott egy esztergapad is, a Zaytoon nevű, jónak mondható libanoni étterem és érkeztünk a Balkan bistro-hoz, mely egy koncepció- és dizánjváltás után úgy tűnik, hogy önmagára talált.

 

A Lenau utca és a Losonczy tér sarkán, a Szerb Ortodox Püspökség impozáns, gyönyörűen felújított épületének alagsorában található hangulatos pinceétterem nyáron csodás kilátást biztosító teraszt is működtet. A dekorációban hangsúlyos elem a kakas és a virág, hogy miért, azt megtudhatjuk a honlapról: „A kakas hirdeti az új nappali világ érkezését; élő óra, amely természetes jelzést ad a cselekvésre. A mitológiában a nap és a hajnal istenének állatalakú megjelenéseként tartják számon. Szlovákiában és Bulgáriában a kakast a kenyér szellemének megtestesítőjeként is látják. A hagyományos balkáni virág a nap jelképe, amelyet gyakran ábrázoltak kakassal együtt, mint a védelem szimbólumával. Mi vagyunk azok, akikre a világ várt.Kissé túlzó állítás, de imponáló az ambíció. Rokonszenves, hogy a csapat meghatározó tagjait fotókkal és nevekkel bemutatják a honlapon. Az asztalon olaj, ecet, só- és borsdaráló.

 

Az étlap gerincét délszláv fogások adják, pljeszkavica- és csevap-variációk, de kínálnak kultikus török, olasz, román és magyar fogásokat is, így többek között ájult imámot, babgulyást, szépen kiírva ly-nal és ékezetes á-val, nem gulasként, mint a legtöbb helyen, továbbá pasta-kat, töltött káposztát, görög gyrost, sertéscsülköt, tarját, oldalast, házi krémest, tarte-okat és vaníliafagyit. 

Két tucat helyi bort kínálnak a Temesvártól alig több, mint 20 kilométerre fekvő temesrékasi borvidékről. Kimért borokat nem, de minipalackokat tartanak. Ursust és temesvári sört csapolnak, az Asahi portfólió további tizenhét tétele palackban kapható. A töményitalok között nem sok érdekes nedű akad.

 

Első ízben még a járvány előtt tértem be hozzájuk, a koncepció letisztulása előtt, idén februárban lényegében azért tértünk vissza, hogy megkóstoltjuk a pacallevest, melynek leve selymes állagúnak és jóízűnek bizonyult, a pacalcsíkok is rendben voltak. Tisztes, házias, csavarmentes fogás volt ez. 

 

A közel 4000 forintos árhoz képest kisméretű pljeszkavica belül szép rosé, amit értékeltünk, a sült burgonya nem mirelit, viszont nem is üti igazán a mércét, jót tesz neki, hogy érlelt juh-telemea-t reszeltek rá. (A telemea a fetával rokon, annál karakteresebb, kevésbé homogén helyi sajt). A saláta lélektelen, lehetne rajta javítani, a készen vett görög pita nem élvezhetetlen, a kajmak finom. Összességében a tányér jobbacskának mondható. 

 

A túrófánk élvezhető, itt ellentétben a leggyakoribb megoldással, apró gömböket formáztak a tésztából és nem áfonyadzsemmel adták fel, hanem meggyel, s persze édesített tejfellel, mint általában. Korrekt produkció.

Mindent egybevetve a Balkán bistro gasztronómiai csúcsokat nem verdeső, de egyértelműen vállalható hely, ahol a gasztoturisták megismerkedhetnek a város kultúrájának évszázadok óta részét képező szerbség kultikus fogásaival. 

Balkan bistro

Temesvár, Losonczy (jelenlegi román nevén Unirii) 4. 

Telefonszám: 0744 601 456

Honlap: https://balkanbistro.ro/

E-mail-cím: [email protected]

Fotók: A szerző felvételei

