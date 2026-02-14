nestvillegnézdacsokoládé

Monumentális komplexum jól elképzelt étterme a gnézdai Nestville Taberna

Nemzetközi konyhát visznek, néhány helyi és lengyel fogást is beemelve a választékba.

Borbély Zsolt Attila
2026. 02. 14. 18:10
Forrás: A szerző felvétele
Megesik, hogy a legizgalmasabb élmények egy gasztro-túra keretében nem előzetes világhálós tájékozódás és gondos tervezés nyomán, hanem teljes véletlenséggel találnak ránk. December végi szepességi kiruccanásunk alkalmával Késmárkról Ólubló fele tartva lettünk figyelmesek a whiskys hordókból kirakott hatalmas Nestville-feliratra, valamint egy gigantikus útmenti komplexumra. 

A szerző felvétele

Gyors újratervezés, fék, száznyolcvan fokos fordulat, párszáz méter visszafele, majd parkolás a szóban forgó gigaintézmény csemegeboltja előtt. Az igazság az, hogy egyikünk sem tudott semmi érdemlegeset a Nestville márkáról, bár vélhető, hogy itallapokon találkoztunk már vele. A boltban alaposan bevásároltunk saját márkájú termékeikből, majd elindultunk felderíteni a terepet. 

Elsőként a cég saját készítésű csokoládékat és másféle desszerteket kínáló vendéglátó-egységébe térünk be, melynek beltere lélegzetelállító. Akkor még nem tudtuk, hogy működik egy étterem is a monumentális gyártelep keretében, így átadtuk magunkat az édességek élvezetének. A forró csoki itt valóban forró csoki, azaz megolvasztott magas minőségű csokoládé, s nem kakaó, vagy rengeteg tejben feloldott csokoládé. A mellé adott vaníliafagyi átlagos kereskedelmi termék, de élmény belemártani a csokiba, ami rögtön ráfagy és egyfajta szuper-straciatella élményt ad. 

A szerző felvétele

Egyikünk forró fehércsokit rendelt, ennek megítélésére nem vagyok alkalmas, mert tejcsokit sem fogyasztok. A szuflé nem okozott csalódást, mondanom sem kell, hogy nem a szokásos, mikróban melegített mirelit áru volt, hanem helyben, rendelésre készült, teljes mértékben meggyőző produkció. 

A szerző felvétele

Az már a Nestville-élményt követően derült ki számomra, hogy Gnézda a XIII. században alapított település, melyet 1286-ban említenek először Knysen néven. Ólublótól mindössze négy kilométerre fekszik a Poprád folyó partján. 1910-ben német többségű volt, ami a németek kitelepítése után radikálisan megváltozott, a legutóbbi népszámláláson 1428 lakosából 1317 volt a szlovák, mindössze 9-en vallották magukat németnek, érdemleges kisebbségnek csak a cigányok mondhatók, magyar egy sem akadt. 

Az is később derült ki, hogy itt nemcsak csokoládé- és whiskygyár működik, továbbá sörfőzde, hanem állatokat is tenyésztenek, gyártanak friss gyümölcsleveket, hús- és tejtermékeket. 

A szerző felvétele

Az étteremre nem volt nehéz ráakadni. Hatalmas belterét pazarul alakították ki, a belső gerendázat, a kandalló, a masszív bútorok vendégmarasztaló atmoszférát teremtenek. Az asztalokon só- és borsdaráló. 

A szerző felvétele

Nemzetközi konyhát visznek, néhány helyi és lengyel fogást is beemelve a választékba. „Farm to table”-rendszerben működnek, az étlapról megtudhatjuk, hogy a marháik szabadon legelnek a komplexum mögötti réteken, ami mellett sörcefrét is kapnak takarmányképpen. 

Kínálnak többek között tatárbifszteket, saját készítésű sajtokból és felvágottakból készült hidegtálat, két napig főzött marhahúslevest burgonyával, zöldséggel, hússal, burgereket, BBQ csirkeszárnyat, lassan sült sertéspofát mac’n’cheese-zel. 

Impozáns a steakválaszték, Charolais marhákat tenyésztenek, a húsokat legalább 6 hétig szárazon érlelik himalájai sótéglás Dry Ager kamrában. Desszertnek választhatunk többek között sör-sorbet-t, vaníliás-mákos nudlit gyömbéres meggyel, vagy sütőtökös pitét vaníliafagylalttal és whiskys karamellel.

Az étlappal egybekötött itallapon borok nem szerepelnek, a honlapon sem találtam borok nyomát. Háromféle saját főzésű sört csapolnak, pale lagert, dark lagert és egy búzasört.

Az itallap éke a tízféle saját főzésű blended whisky, melyek két minőségi szintet képviselnek. Az alapszintűek 6, 9, és 12 éves érleltségűek, a master blender sorozatban kaphatók 12, 13, 14, 15 évesek. Mindezek mellett van egy single cask, meg egy single malt változatuk is. Kóstolhatók továbbá saját likőrjeik, ginjük és gyümölcspárlataik. 

A kiszolgálás lehetne szervezettebb, nem könnyű elkapni a pincérek pillantását, akik egyébként formálisan udvariasak, de személytelenek.

Rendeltünk egy három tételes sörkóstolót, mely mellé remek füstölt húsos sörkorcsolya-kompozíciót adnak. A sörök korrektek, technológiailag hibátlanok voltak, átütőnek nem mondanám őket. Beneveztünk egy három tételes alapjáratú whisky-kóstolóra is, melyből érezni lehetett, hogy végső soron ez a fő profil. 

A szerző felvétele

Kértünk egy zureket, mely házias volt, ízletes, csavarmentes, némi friss kapor üdíthette volna. 

A tőkehalból készült fish and chips kifejezetten jól sikerült, meggyőző volt mind az alapreceptnél egyébként vékonyabb bunda, mind a hal frissessége, szaftossága. Korrekt minőségű, mondhatni értelemszerűen mirelit sült krumplit adnak mellé, továbbá zöldborsós majonézes mártást. 

A szerző felvétele

A bébispenótos, zöld hagymás juhtúrós nudli ízletes, de jobb lett volna a feláras marhapofa nélkül, mely száraz, a műfaj meglepően gyenge képviselője. 

A szerző felvétele

Lehetett volna szaftosabb az egyébként sokkal jobban sikerült, tálalásra megnyerő marhaoldalas is. 

A szerző felvétele

Mindent egybevetve a jelzett hiányosságok dacára, háromnapos, többtucat vendéglátóegységet érintő gasztro-túránk egyik legmaradandóbb és legösszetettebb élményét adta a Nestville, amit mindenképp érdemes útbaejteni, ha a Szepességben járunk. 

 


Elérhetőségek:

Nestville Taberna 

Gnézda, 420

Telefonszám: +421 944 700 111

Honlap: https://www.nestvilletaberna.sk/

E-mail-cím: [email protected]

 

               
       
       
       

