Monumentális komplexum jól elképzelt étterme a gnézdai Nestville Taberna

Megesik, hogy a legizgalmasabb élmények egy gasztro-túra keretében nem előzetes világhálós tájékozódás és gondos tervezés nyomán, hanem teljes véletlenséggel találnak ránk. December végi szepességi kiruccanásunk alkalmával Késmárkról Ólubló fele tartva lettünk figyelmesek a whiskys hordókból kirakott hatalmas Nestville-feliratra, valamint egy gigantikus útmenti komplexumra.

A szerző felvétele

Gyors újratervezés, fék, száznyolcvan fokos fordulat, párszáz méter visszafele, majd parkolás a szóban forgó gigaintézmény csemegeboltja előtt. Az igazság az, hogy egyikünk sem tudott semmi érdemlegeset a Nestville márkáról, bár vélhető, hogy itallapokon találkoztunk már vele. A boltban alaposan bevásároltunk saját márkájú termékeikből, majd elindultunk felderíteni a terepet.

Elsőként a cég saját készítésű csokoládékat és másféle desszerteket kínáló vendéglátó-egységébe térünk be, melynek beltere lélegzetelállító. Akkor még nem tudtuk, hogy működik egy étterem is a monumentális gyártelep keretében, így átadtuk magunkat az édességek élvezetének. A forró csoki itt valóban forró csoki, azaz megolvasztott magas minőségű csokoládé, s nem kakaó, vagy rengeteg tejben feloldott csokoládé. A mellé adott vaníliafagyi átlagos kereskedelmi termék, de élmény belemártani a csokiba, ami rögtön ráfagy és egyfajta szuper-straciatella élményt ad.

A szerző felvétele

Egyikünk forró fehércsokit rendelt, ennek megítélésére nem vagyok alkalmas, mert tejcsokit sem fogyasztok. A szuflé nem okozott csalódást, mondanom sem kell, hogy nem a szokásos, mikróban melegített mirelit áru volt, hanem helyben, rendelésre készült, teljes mértékben meggyőző produkció.

A szerző felvétele

Az már a Nestville-élményt követően derült ki számomra, hogy Gnézda a XIII. században alapított település, melyet 1286-ban említenek először Knysen néven. Ólublótól mindössze négy kilométerre fekszik a Poprád folyó partján. 1910-ben német többségű volt, ami a németek kitelepítése után radikálisan megváltozott, a legutóbbi népszámláláson 1428 lakosából 1317 volt a szlovák, mindössze 9-en vallották magukat németnek, érdemleges kisebbségnek csak a cigányok mondhatók, magyar egy sem akadt.