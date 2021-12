Kortársa, egykori barátja taszítaná le trónjáról a világbajnokot

A sakk világbajnokjelöltek tornája volt az utolsó rangos sportesemény 2020 tavaszán, amelyet a tél végén, tavasz elején kitört koronavírus-járvány ellenére sem töröltek, illetve halasztottak el. Legalábbi is egy ideig. A nyolc résztvevős, odavisszavágós, tehát tizennégy fordulós viadalnak végül csak az első felét bonyolították le tavaly márciusban, s a második csak bő esztendő múltán, 2021 áprilisában rendezték meg. A címvédő szerint az orosz nagymester ennek köszönheti a sikerét.

– Nyepomnyascsijt mindig visszaveti, ha elveszít egy partit. Az első körben a hetedik fordulóban kikapott, utána azonban félbeszakadt a verseny, ezért nem viselhette meg a vereség – jellemezte ellenfelét Carlsen, s a szavait akár lélektani hadviselésként is értelmezhetjük: ha a világbajnoki döntőben is előáll hasonló szituáció, akkor az orosz sakkozó rettegjen előre, mert a címvédő kamatostul ki akarja használni a hibáját.

A norvég világbajnoknak a finálé előtt adott interjúiban volt még egy sikamlós megjegyzése, amikor arról beszélt, előző kihívója, a világranglistán harmadik olasz–amerikai Fabiano Caruanával vagy a rangsorban második, kínai Ting Li-zsinnel szemben nehezebb dolga lenne, mint az ötödik Nyepomnyascsijjal. Persze, ha azt nézzük, hogy Carlsen 2855 Élő-ponttal vezeti a világranglistát – immár 2011 óta megszakítás nélkül –, Ting Li-zsen értékszáma 2799, Caruánáé 2791, Nyepomnyascsijé pedig 2782, akkor szinte mindegy, ki a trónkövetelő, a címvédő még mindig nagyon kiemelkedik a mezőnyből.

Carlsennek mégis jó oka van tartani az orosz nagymestertől, az egymás elleni mérleg ugyanis a kihívó felé billen. Nyolc döntetlen mellett négyszer is legyőzte a világbajnokot, s csak egyszer kapott ki tőle.

A két nagymester egyidős, mindketten 1990-ben születtek, már a korosztályos világversenyeken is találkoztak, Nyepomnyascsij akkoriban kétszer is győzött Carlsen ellen. A norvég sakkozó csillaga aztán hamarabb ragyogott fel, az orosz csak 2019-ben került be az első tíz közé. Éveken át jó viszonyban voltak, az Anand elleni visszavágón Nyepomnyascsij még szekundált is Carlsennek.

A világbajnok a felkészüléséről természetesen nem árult el részleteket, csak annyit kötött az érdeklődők orrára, hogy a megnyitáselmélet mellett ellenfele erősségeit és gyengeségei is igyekezett feltérképezni, és szokás szerint nagy hangsúlyt fektetett a fizikai állapota karbantartására. Ennek érdekében sokat hódolt kedvenc sportágának, a labdarúgásnak, s felkereste honfitársát, Erling Braut Hålandot is a Dortmund csatárát is, sőt a találkozásról még bejegyzést is posztolt a Twitteren.

A vb-döntő tizennégy partiból áll, döntetlen esetén – rövidített gondolkodási idő mellett – következik a rájátszás. Carlsen 2016-ban a szintén orosz Szergej Karjakin, majd 2018-ban Caruana ellen is csak így nyert. Karjakin ellen a klasszikus partik közül csak kettő dőlt el, Caruana ellen a play off előtt mind a tizenkét parti döntetlenre végződött. A rapid játszmákban aztán Carlsen mindkétszer meggyőző fölénnyel győzött. Most azt ígéri, több éles meccs lesz és kevesebb döntetlen. Ezt remélik a szurkolók is.