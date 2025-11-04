Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Waltner RóbertultimátumSzentlőrincgólkirálymenesztés

Waltner Róbertet menesztették, a tréner sajnálja a történteket, és beszélt az okokról is

Már nem Waltner Róbert a labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A tavalyi szezon meglepetéscsapata idén bukdácsol, az utolsó előtti a tabellán. A korábbi válogatott játékos és NB I-es gólkirály információnk szerint ultimátumot kapott, a Szentlőrincnek a múlt hét végén nyernie kellett volna, de kikapott, és a vezetőség ma menesztette a trénert. Waltner Róbert a közösségi oldalán érzelmesen köszönt el a szurkolóktól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 14:07
Waltner Róbert már nem a Szentlőrinc vezetőedzője Fotó: Lang Róbert Forrás: Somogyi Hírlap
A tavalyi szezonban remekül szerepelt a Szentlőrinc, az NB II-es tabellán újoncként az ötödik helyen zárt, csak öt ponttal maradt a harmadik helyezett Vasastól, s hattal a már az NB I-be jutott Kazincbarcikától. De az élen is állt. Idén azonban meggyengült játékoskerettel bukdácsol a csapat, tizenkét meccsen csak tíz pontot szerzett, és ezzel az utolsó előtti, 15. helyen áll. De csak három ponttal marad el a 10. Videotontól. Információink szerint korábbi válogatott játékos és NB I-es gólkirály vezetőedző, a tavalyi sikerkovács Waltner Róbert ultimátumot kapott, a Szentlőrincnek a múlt hét végén nyernie kellett volna, de idegenben 2-1-re kikapott a jelenleg 12. helyen álló BVSC-től.

Waltner Róbert sok szép emléket is őrizhet a Szentlőrinc csapatánál végzett munkájáról
Waltner Róbert sok szép emléket őrizhet a Szentlőrinc csapatánál végzett munkájáról (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)

Waltner Róbert: Csak a szép emlékek maradnak meg rólatok

A vezetőség ma menesztette a trénert, Waltner Róbert pedig a közösségi oldalán köszönt el a szurkolóktól.

„Szeretnék elköszönni minden kedves szurkolótól. Sajnos elhagyom ezt kisvárost, mely annál nagyobb szeretettel fogadott. Az utóbbi időben nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szerettük volna. Az okok közül néhány számotokra is ismert: sérülések, betegség, meg nem adott 11-esek, három kiállítás három meccsen, és egy héten belül két óriási bombagól, ami miatt pontot se tudtunk szerezni. Sajnálom! Viszont nektek szeretném megköszönni, hogy mindvégig kiálltatok a csapat mellett. Csak a szép emlékek maradnak meg rólatok. Amilyen kicsi a szurkolótábor, annál lelkesebb. Eszembe jutnak a tavalyi pillanatok, amikor együtt örültünk a sok siker után. Vagy a lelkes kis srácok, akik még egy edzőmeccsen is kiabálták: csak a Lőrinc! A tavalyi év varázslatos volt. Kiesőnek könyveltek el minket a bajnokság elején, ennek ellenére történelmi eredményt értünk el, és csak hat pontra maradtunk el az NB I-be feljutó csapattól. Remélem, tudtam adni Nektek annyit, hogy jó szívvel emlékezzetek erre az időszakra. Minden elismerésem a Tiétek. Köszönöm a bizalmat és a szeretetet. A legjobbakat kívánom nektek. Maradok tisztelettel! Csak a Lőrinc!” – írta ki a Facebook-oldalára Waltner Róbert.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

