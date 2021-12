Vajon betegen is megbünteti-e oltásellenes játékosát a Bayern?

Jean-Eric Maxim Choupo-Moting és Joshua Kimmich mellett másik három labdarúgót, Serge Gnabryt, Michael Cuisance-ot és Jamal Musialát különítették el a hét elején a Bayern Münchennél, mert fertőzöttel kerültek kapcsolatba, tehát kontaktszemélynek minősülnek. Ők öten a klub oltásellenes játékosai, akikkel a vezetők korábban közölték, ha valaki úgy kerül karanténba, hogy nincsen beoltva, annak a kihagyott edzések és meccsek idejére megvonják a fizetését.

Az oltatlan labdarúgók továbbá nem szállhatnak meg azonos szállodában a csapattal, és külön kell utazniuk. Hogy ennek mi értelme, amikor aztán egy öltözőben foglalnak helyet és együtt futballoznak a pályán, rejtély.

Mindenesetre a hírek szerint az érintett futballistákat elsősorban az bosszantotta fel, hogy a fizetésmegvonásról szóló döntést kiszivárogtatták. Vannak köztük olyanok, akik elfogadták a döntést, mások viszont jogi lépéseket fontolgatnak.

A Bayern keretéből november elején Niklas Süle vált ki, 9-én jelentették be, hogy megfertőződött. Ő közben már felépült, védőtársának Josip Stanisicnak pedig a múlt héten lett pozitív a tesztje.

A kiesők miatt a keddi, kijevi Bajnokok Ligája-mérkőzésen – amit a Bayern München 2-1-re megnyert – mindössze négy mezőnyjátékos ült a bajorok kispadján.

A koronavírus-járvány különböző mértékben sújtja a csapatokat. A helyzet azonban nem jó, amit az is alátámaszt, hogy Helge Leonhardt, a német másodosztályban szereplő Erzgebirge Aue elnöke a bajnokságok időleges – pár hétig tartó – felfüggesztését szorgalmazta. A Német Labdarúgóliga (DFL) ugyanakkor – amely az első és a másodosztály küzdelmeit szervezi – elutasította ezt az indítványt, egyúttal jelezte, hogy a további intézkedések tartományi hatáskörbe tartoznak. Szászország például már zárt kapus rendezést írt elő, ami a három magyar válogatott labdarúgót is foglalkoztató RB Leipziget is érinti.