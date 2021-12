A Bayern München még annál is jobb, mint amilyen volt

Van egy adat, amely féltávnál mindennél többet elmond a Bundesliga jelenlegi idényéről: a tabella harmadik helyén álló Freiburg pontszámban közelebb áll a kieséstől fenyegetett, tizenhatodik, osztályozós helyen álló Stuttgarthoz (12 pont különbség), mint az éllovas Bayern Münchenhez (14 pont differencia).

A furcsa jelenség természetesen nem az ősz meglepetéscsapatának számító Freiburg hibája, hanem a Bayern dicsérete. Münchenben sokan aggódtak, mi lesz az együttessel azok után, hogy a legutóbbi két év sikeredzője, Hans-Dieter Flick a német válogatott kispadjára távozott, ám fél év elteltével úgy tűnik, a helyét megkapó Julian Nagelsmann kilépett a nagy előd árnyékából.

Ha csak a legfontosabb mutatókat nézzük, a bajorok több pontot gyűjtöttek, több gólt rúgtak és kevesebbet kaptak Nagelsmann vezetésével az idény feléhez érkezve, mint az előző évad ugyanezen pontján a Flick-érában. A konkrét számok összevetése az említett sorrendben: 43-39, 56-49, 16-25.

A legfontosabb változtatás a védelem tengelyében történt, ahol a Real Madridba távozó David Alaba és a Lyonban kikötő Jérome Boateng helyét a korábban kevesebbet foglalkoztatott rekordigazolás, Lucas Hernández és a Nagelsmann-nal együtt Lipcséből érkező Dayot Upamecano vette át. Az új páros remek játékát nemcsak a kevés kapott gól bizonyítja, hanem az is, hogy ők ketten a középső védők a Bundesliga félévi álomcsapatában, amelyet a Sporttudományok Nemzetközi Központja állított össze a teljesítményindexek alapján.

A Lipcséből szerződtetett Nagelsmann jó munkát végez Münchenben. Fotó: Getty Images

Nagelsmann irányítása alatt a támadógépezet is olajozottan működik, az 56 szerzett gól féltávnál új Bundesliga-rekord, amelyhez Robert Lewandowski 19 góllal, Thomas Müller 15 gólpasszal járult hozzá, s ezzel mindketten vezetik a bajnokság vonatkozó rangsorát. A Bayern a rangadókat is simán vette, a Dortmundot és az RB Leipziget is idegenben győzte le az ősszel. A klub huszonnegyedszer zárta az élen az idény első felét, s korábban csak kétszer fordult elő, hogy ezután nem szerezte meg a bajnoki címet. Nehéz elképzelni, hogy 2022-ben lesz a harmadik ilyen alkalom.

Egyetlen klub van a mezőnyben, amely valamelyest tartja a müncheni tempót, de a 34 pontig jutó, második helyezett Dortmund az idei utolsó fordulóban meglepetésre kikapott a Herthától, a rangadókon pedig nemcsak a Bayern, hanem a Leipzig és a Freiburg ellen is veszített. Ezek a kilengések túl sokba kerülnek Marco Rose csapatának, amelynek a legeredményesebb játékosa annak ellenére is a 13 gólos Erling Håland, hogy a norvég sérülés miatt hat meccset kihagyott.

Az idény csalódását eddig az RB Leipzig keltette, amelyet sokkal jobban meglegyintett a nyári edzőváltás, mint a Bayernt. A Nagelsmann távozása után Salzburgból, a Red Bull-hálózatot tekintve „házon belülről” hozott Jesse Marsch nem jelentett megoldást: az amerikait december 5-én rúgták ki, az Union Berlin elleni vereség után, amikor a 11. helyre csúszott vissza az előző három évad dobogósa. Az új edzőnek, Domenico Tedescónak innen kellene felhozni az együttest, amely a téli szünetet a tizedik helyen tölti.

Lipcsében a kapus Gulácsi Péter csapatkapitány lett az ősszel, de volt már jobb periódusa, 16 meccsen mindössze háromszor úszta meg kapott gól nélkül. Willi Orbán is stabil kezdő volt a védelemben, és Szoboszlai Dominik sem vallott szégyent az első igazi Bundesliga-szezonjában, hiszen 16 mérkőzésen pályára lépett, ebből tízszer kezdő volt, a három góljával és a négy gólpasszával pedig harmadik a klub kanadai táblázatán a portugál válogatott André Silva és a francia válogatott Christopher Nkunku mögött.

Szoboszlainak voltak szép pillanatai az ősszel. Fotó: FranckK Fife

Ahogy említettük, a Freiburg szárnyalt az ősszel, de ez az együttes korábbi alapemberéről, Sallai Rolandról nem volt elmondható, ő elveszítette a helyét a kezdőben. Christian Streich edző a fizikai állapotával nem volt elégedett, ezért a szélső hiába lépett pályára 14 mérkőzésen, összesen 540 percet futballozott, ami mindössze hat találkozó játékidejének felel meg. Ennél is kevesebb lehetőség jutott a kilencedik Mainzban a nemrég autóbalesetet szenvedő és műtét előtt álló Szalai Ádámnak (244 perc) és a tizenkettedik Bochumban Novothny Somának (74 perc), de becsületükre váljék, hogy egy gólt mindkét csatár szerzett.

Az Union Berlin elleni vereség nemcsak Marsch lipcsei sorsát pecsételte meg az ősszel, hanem az elmúlt napokban a török Besiktas ajánlatára nemet mondó Dárdai Pál feje is azután került guillotine alá, hogy a Herthával 2-0-ra elveszítette a derbit novemberben. A hónap végén meg is köszönték az addigi munkáját, és be kell látni, hogy a berlini tűzoltó szerepét megkapó Tayfun Korkut eddig nem végzett rossz munkát.

Ugyan a Mainz ellen a török edző is beleszaladt egy 4-0-s fiaskóba, ezt ellensúlyozta a Dortmund elleni bravúrgyőzelem, a négy meccsen begyűjtött hét pont és a tény, hogy a 14. helyen, az osztályozótól mindössze egy pontra vette át a berlini együttest Dárdaitól, amelyet rövid idő alatt a 11. helyre hozott fel, és négy pontra elszakított a veszélyzónától. Berlinben Dárdai Pál középső fia, a védő Dárdai Márton, aki inkább a német válogatottság felé húz, mint a magyarhoz, sérülésekkel és betegséggel is bajlódott az ősszel, de mind a hét alkalommal kezdőként lépett pályára, amikor bevethető volt.

A Bundesliga január hetedikén, a 18. fordulóval folytatódik.

Borítókép: Robert Lewandowski gólöröme a Bayern München mezében (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)