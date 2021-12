A Ferencváros az idén és tavaly is bevált receptben bízik

Az elmúlt idény első és második helyezettjének összecsapása minden bajnokságban rangadónak számít. Ennek ellenére itthon egyértelmű esélyesnek tűnik a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia ellen. A felcsútiak legutóbbi két meccsükön mindössze egy pontot szereztek, míg a Ferencváros kilenc ponttal, 10-0-s gólkülönbséggel hozta az előző három fordulóban a másik három, aktuálisan top 5-ös csapat (sorrendben: Kisvárda, Fehérvár, Mezőkövesd) elleni mérkőzését.

– Nincs garancia arra, hogy a Puskás Akadémia ellen is érintetlen marad a kapunk, de ez lesz a célunk, míg elöl hasonló hatékonysággal kell majd kihasználnunk a lehetőségeinket, mint az elmúlt hetekben. Hazai pályán, mint mindig, most is extra erőt ad majd a kiváló közönségünk, értük is küzdeni fogunk, az ő boldogságuk és elégedettségük a legfontosabb számunkra – fogalmazott a fővárosi klub honlapján Peter Stöger, az FTC vezetőedzője. Bár az osztrák szakember a hagyományoknak megfelelően előnyként utalt a hazai környezetre, a Fradinak az idei bajnokságban mind a három pontvesztése a Groupama Arénában esett meg, így a helyszínbe akár Hornyák Zsolt együttese is kapaszkodhat. Ha a Ferencváros nyer, akkor leszakítja egyik legfőbb üldözőjét, és az őszi idény végéhez közeledve hasonlóan lefutottá teheti a bajnokságot, mint tette azt tavaly.

Ha viszont a Kisvárda és a Zalaegerszeg után a Puskás Akadémia is elviszi a három pontot a címvédő otthonából, akkor nyílt marad a bajnokság, a felcsúti klub pedig átmenetileg a második helyre lép fel. Hogy ott is marad-e, az a Kisvárda és a Fehérvár holnapi meccsén múlik. Az ősz meglepetéscsapata mindenképp dobogós helyen áll majd a hétvégi forduló után is, ám a fehérváriak idegenbeli győzelmük esetén egy pontra megközelíthetik a Kisvárdát.

Miközben a Ferencváros megpróbál ellépni aktuális üldözőitől, a két hagyományos rivális, az MTK és az Újpest célja idén az élvonalbeli tagság megőrzése lehet. A lila-fehérek kikászálódni látszanak a gödörből, a DVSC-t és a Honvédot is verve vonal fölé kerültek, egyben utolsó helyre taszítva az MTK-t. A kék-fehérek az elmúlt fél évben három edzőváltáson is átestek – bár Teodoru Vasziliszt eleve csak ideiglenes szakvezetőként nevezték ki –, de egyelőre Márton Gábor sem tett csodát: két meccsen nulla pontot és 0-8-as gólkülönbséget tud felmutatni. S amíg az Újpest legalább bizakodhat abban, hogy a nehéz idényekben is valahogy mindig megmenekült, az MTK szurkolóiban élénken élhet, hogy az elmúlt öt évben kétszer is kiesett a klub az NB I-ből.

NB I, 15. forduló

Péntek

Paks–Honvéd 2-3

Szombat

Gyirmót–Mezőkövesd 13.00 (tv.: M4 Sport)

Ferencváros–Puskás Akadémia 15.30 (tv.: M4 Sport)

Zalaegerszeg–DVSC 17.30 (tv.: M4 Sport +)

Vasárnap

Kisvárda–Mol Fehérvár 13.30 (tv.: M4 Sport)

MTK–Újpest 16.00 (tv.: M4 Sport)