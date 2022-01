Három légiós szerzett gólt a múlt héten, az egyik pontot mentett vele

A hét híre a légiósokról nem mérkőzéshez kötődik. Novothny Soma Ciprusra távozásával ötre csökkent a német Bundesliga magyarjainak a száma, ám ez most visszaugrott hatra, ugyanis Schäfer András elhagyta a szlovák Dunaszerdahelyet, és a német élvonalban akkor még az ötödik helyen álló Union Berlinben folytatja a pályafutását. A német klub pontos időtartamot nem hozott nyilvánosságra, csupán annyit árult el, hogy hosszú távra szerződtette a magyar válogatott 22 éves középpályását.

Schäfer András szellemes poszttal indított Berlinben, több nem is telhetett tőle, ugyanis kisebb sérüléssel érkezett a német fővárosba. Egy kisebb combizomszakadás akadályozta meg, hogy már szombaton pályára lépjen, de a jövő heti bajnoki szünet után újra a csapat segítségére lehet.

– Csütörtökön és pénteken is ott voltam edzésen, nagyon befogadó a közeg, mindenkivel tudok beszélni, mert a társaknak jó az angolja. Azért próbálom fülelni a németet is – tette hozzá Schäfer András, majd elárulta, hogy sűrű napjai következnek, mert adminisztrációs tennivalók is várnak rá, hiszen némettanárt, lakást és autót is keres. Az Union Berlin így nélküle nyert 2-1-re Mönchengladbachban, és ezzel fellépett a negyedik helyre.

Schäfer András hamarosan bemutatkozhat a Bundesligában Fotó: Twitter.com/fcunion

A Bundesliga többi magyarja közül a fejoperációja után nem teljesen harcra kész Szalai Ádámra egyelőre nem számíthat a Mainz, amely 2-1-re kikapott a Fürth vendégeként. Sallai Roland csapata, a Freiburg 2-0-ra legyőzte a Stuttgartot, a magyar támadó a 74. percben lépett pályára.

Újabb fontos győzelmet aratott az RB Leipzig, amely a Bundesliga 20. fordulójában 2-0-s sikert ért el hazai pályán a Wolfsburg ellen. Csak a hajrában dőlt el a meccs, a jeget a magyar válogatott Willi Orbán gólja törte meg. Ő és Gulácsi Péter végig a pályán volt a lipcseieknél, a sérüléséből visszatérő Szoboszlai Dominik azonban nem szállt be a kispadról, erről részletesebben ide kattintva olvashat.

Ezúttal nem foglalkozunk Szalai Attilával kapcsolatos átigazolási pletykákkal, azok ugyanis egyre követhetetlenebbek, és minden hír komolysága emiatt megkérdőjelezhető. Ráadásul a válogatott védőnek van baja elég ezek nélkül is, mert sérüléssel bajlódik, ráadásul elmarasztaló kritika is jelent meg a teljesítményéről. A török Fenerbahce a múlt héten kétszer is pályára lépett, először szerdán, és 2-1-re legyőzte hazai pályán az Altay együttesét, Szalai Attilát a szünetben lecserélte az edzője, aki szombaton a Sivasspor otthonában a keretbe sem tehette be őt.

Szalai Attila élt meg már szebb napokat is a Fenerbahcénál Fotó: Sedat Suna

A szerdai mérkőzést követően az Aspor.com.tr oldal tette közzé azt a videót, amelyben Taren Karaman igen csak kritikusan fogalmaz a magyar védőről:

– Szalai Attila megakadályozhatta volna az Altay vezetőgólját, ha tartja a pozícióját, és követi a vendégek akcióját. Ehelyett ő inkább lest jelzett és megállt, így vezetést szerezhetett az ellenfél. A Fenerbahce védelme továbbra sem üzemel megfelelően. Kim Min Jae kissé szétszórt, és helyenként belealszik a meccsbe, Szalainak pedig komoly problémák vannak a teljesítményével.

Kétszer játszott a Kasimpasa is a török bajnokságban, és nagyon összeszedte magát, mert mindkettőt megnyerte. Csütörtökön a Galatasaray vendégeként szerzett három pontot, Varga Kevin a 92. percben szállt be, és gyorsan gólt szerzett, ő állította be a 3-1-es végeredményt, vasárnap a Kayserispor volt az áldozat, ugyancsak 3-1 lett a vége, Varga Kevin ekkor is a hosszabbításban állt be, de ezúttal nem lőtt gólt. A Kasimpasa ezzel a két sikerrel három pontnyira eltávolodott a kiesőzónától, amelytől négy hely választja el, a Fenerbahce az ötödik pozícióban várja a folytatást.

Nagy Ádám fontos láncszeme a Pisának. Fotó: Photo by Massimiliano Carnabuci / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Cipruson is javában zajlik a bajnokság öt magyar részvételével. Az AEL Limassol Megyeri Balázzsal a kapuban nyert az Ethnikosz Ahnasz ellen 1-0-ra, az APOEL pedig az utolsó pillanatba egyenlített 1-1-re az Arisz házigazdájaként, a pontot mentő gól Vinícius Paulo szerezte a 96. percben. Lang Ádám hétfőn délután léphet pályára az Omonia Nicosiában, a PAEEK lesz az ellenfél, este pedig AEK Larnaca–Anorthoszisz találkozót rendeznek, a hazai csapatban Gyurcsó Ádám, a vendégeknél pedig Novothny Soma léphet pályára.

Az olasz másodosztályban a Parma otthon kapott 1-0-ra a Frosinonétól, Balogh Botond nem került be a keretbe, a Pisa pedig Nagy Ádámot végig a pályán tartva 0-0-t játszott az SPL vendégeként. A Pisa továbbra is egy pont előnnyel a tabella élén áll, a Parma a 13. A holland élvonalban a Cambuur úgy játszott gól nélküli döntetlent az Alkmaar otthonában, hogy Kis Tamást a 74. percben vetette be. A Heracles a kispadon jegelte Szőke Adriánt, és házigazdaként 1-1-re végzett a Go Ahead Eagles ellen, a Cambuur a 8., a Heracles a 14. a tizennyolcas mezőnyben.

Borítókép: Varga Kevin csereként beállva szerzett gólt a török Kasimpasában (Fotó: Europress/AFP/Elif Ozturk Ozgoncu)