Hétfőn reggel eldördül a rajtpisztoly, indul a Sportrádió

– Hétfőn eldördül a rajtpisztoly, sporttal telik meg az FM 105.9, és ahogyan az induló M4 Sportot 2015 nyarán, nyilván ezt is sokan várják. De pontosan ki is hallgat ma rádiót Magyarországon?

– A munkába járás időszakában, amikor a szülők iskolába viszik a gyerekeket, az autókban szólnak a rádiók, ez olyan szokás, ami egyhamar nem fog megváltozni. A nap közbeni rádiózás viszont nagymértékben átalakult, hiszen a munkahelyeken az internet van a fókuszban, kevésbé a frekvencia, mint mondjuk tíz-tizenöt éve. Ám amikor az emberek mennek haza a munkából, ismét jellemzően rádiót hallgatnak. Tudom, hogy sokan vannak, akik a különböző zenei megosztó oldalakra figyelnek, ám ők is szeretnének tájékozódni, és az információkhoz a rádióból tudnak hozzájutni.

– Aki a Sportrádióra kapcsol, milyen műsorokkal találkozik?

– Kezdjük a reggeli idősávval, amellyel nem konkurenciát szeretnénk teremteni a közismert, sok hallgatót vonzó műsoroknak, inkább alternatívát. Napközben a zenéké a főszerep, de ott is erős lesz a sportos-aktuális vonal, inkább a sport hátterével, táplálkozással, életmóddal, egészségüggyel, sportdiplomáciával fogunk foglalkozni. Úgy gondolom, a Sportrádió megítélését a délután négytől este tízig tartó időszak befolyásolja majd leginkább, ez a legkiemeltebb időszak, hiszen rengeteg esemény van ebben az idősávban. Amúgy is sokan hallgatnak rádiót délután négytől este hét-nyolcig, de abban bízunk, hogy a sporttal kicsit ezt is ki lehet tolni.

– Hiába írunk januárt, a Sportrádió sem eseménytelen időszakban indul, tart a férfikézilabda Eb, hétfőn kezdődik a tenisz Australian Open is, majd jön a pekingi téli olimpia…

– Mindegyikre készülünk, a rádió koncepciójának része, hogy nagyon szoros szakmai együttműködésre törekszünk a Nemzeti Sporttal, mert hiszünk abban, hogy a sportnapilap szerkesztősége, az újságírók, akik régóta, akár néhány évtizede dolgoznak a sportnapilapnak, hasznos tagjai lehetnek a rádiós életnek is. Hiszen ott vannak az eseményeken, a műsorvezetőnk rá tud tőlük kérdezni a hangulatra, a körülményekre, a helyszíni ízekre, éppen ez az, amiről például az autóban ülő ember szívesen hall.

– A vidéken vagy a határokon túl élők számára fontos hír, hogy a Sportrádió online is sugároz.

– Mivel a rádió lefedettsége nem teszi lehetővé, hogy az egész országban hallhatók legyünk, ezért találtuk ki, hogy a nagyon széles bázissal rendelkező, velünk amúgy is szoros szakmai kapcsolatban álló, a sportban piacvezető Nemzeti Sport online felületén nem csupán határainkon belül, de a világ bármelyik részén követhető lesz a Sportrádió. Itt élőben folyamatosan elérhető lesz az adás, és az Nso.hu oldaláról el is lehet jutni a rádió online felületére, ahol a leendő műsorok és a vendégek is előre lekövethetők.

A Sportrádió műsorvezető gárdája olyan kitűnő újságírókból, rádiósokból, a sportban is jól ismert egyéniségekből áll, mint a a Formula–1 hangjaként országos népszerűségre szert tevő Szujó Zoltán, a több rádióállomásnál is a hallgatók kedvencévé vált Szegő Tibor, a rádiósként is rutinos Harsányi Levente, de csatlakozott a csapathoz az olimpiai bajnok Risztov Éva, valamint az ugyancsak korábbi olimpiai résztvevő, televíziós és rádiós műsorvezetőként egyaránt sikeres Csisztu Zsuzsa, a Mandiner sportrovatvezetője, a sportrádiós legenda Török László, valamint a megannyi nagyszerű közvetítéséről ismert Lantos Gábor, az Origó sportrovatvezetője is.

Borítókép: A Sportrádió arcai és hangjai (Forrás: Nso.hu)