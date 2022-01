Szilágyi Liliána szerint apja pajzsként használja húgát

Ismét posztolt a közösségi médiában Szilágyi Liliána, aki néhány nappal korábban ugyanezen a felületen testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolta meg apját, egyben korábbi edzőjét, Szilágyi Zoltánt.

Azóta az úszószövetség elnöke, Wladár Sándor az ügy kivizsgálását ígérte, Szilágyi Zoltán válaszában büntetőeljárás indítását helyezte kilátásba, és Szilágyi Liliána húga, a továbbra is apjával élő és készülő Szilágyi Gerda hazugságnak nevezte nővére vádjait.

Szilágyi Liliána új bejegyzésében elsősorban testvérének üzent, szerinte Gerda nem felelős a saját válaszáért.

„Amióta megszülettél, Te vagy a legnagyobb motivációm. Minden amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer Te is szabadon tudj élni! Mérhetetlen erő van benned, és tudom, hogy nagyon-nagyon mélyen vagy most, de igenis egy igazi harcos és túlélő vagy! Mindig is az voltál! Sajnálom, ha nem érted, miért történik most mindez. Sajnálom, hogy úgy alakult minden, hogy ott kell legyél! Legfőképpen pedig sajnálom, hogy önmaga védelme érdekében ugyanúgy pajzsként használ téged és a nevedet apánk, mint engem egykor. Ez nem a Te szégyened!” – fogalmazott a korábbi ifjúsági olimpiai bajnok úszó.

Szilágyi Liliána szerint apja sorai önmagukért beszélnek, ezért neki nem is címzett választ, viszont megköszönte azt a rengeteg támogató üzenetet, amit a korábbi bejegyzése után kapott.

Borítókép: Szilágyi Liliána, karján olvasható a húga neve (Fotó: Facebook/Szilágyi Liliána)