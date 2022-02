Elfáradtak a kínaiak, otthagyták a 17 éves ezüstérmest az éjszakában

A 2014-es, Szocsiban rendezett olimpiát Agyelina Szotnyikova nyerte meg, 2018-ban, Phjongcshangban Alina Zagitova győzött Jevgenyija Medvegyeva előtt, most pedig Pekingben Anna Scserbakova lett az arany-, Alekszandra Truszova az ezüstérmes, Kamila Valijeva pedig a negyedik helyen zárt.

Az ötkarikás játékokon 2014 óta van csapatverseny is. Szocsiban ebben is az oroszok győztek, a verseny női részében a rövid programban és a kűrben egyaránt Julija Lipnyickaja korcsolyázott, így ő is olimpiai bajnok lett. Phjongcshangban a rövid programot Medvegyeva, a kűrt Zagitova futotta, és nem rajtuk múlt, hogy négy éve az orosz csapat a kanadaiak mögé a második helyre szorult.

Most Pekingben újra győztek az oroszok, és a nőknél mindkét programban Kamila Valijeva korcsolyázott, aki az egyéniben a top favorinak számított. Ám a csapatverseny után kiderült, hogy egy december 25-i doppingmintája pozitív lett, ezért a csapatverseny eredményhirdetését azóta sem tartották meg. A szövevényes, jogi pályára került ügy oda vezetett, hogy Valijeva elindulhatott az egyéni versenyben, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelezte, hogy ha a 15 éves Európa-bajnok az első háromban végez, itt sem lesz éremátadó, megvárják, amíg pont kerül az ügy végére.

Nos, Valijeva hiába vezetett a rövid program után, a kűrben összeomlott, s végül csak negyedik lett. Sírva fakadt, összetört, és érthetően nagy a felháborodás amiatt, hogy egy 15 éves lány nyilvánvalóan önhibáján kívül ilyen helyzetbe kerül. De kifakadt az ezüstérmes Truszova is, aki a kűrben öt négyfordulatos ugrást mutatott be, és úgy érzi, hogy neki kellett volna nyernie az aranyat. Nos, ha a rövid programban nem hibázik, akkor valóban nem is lenne miről beszélni, ő lenne az az olimpiai bajnok.

A Valijeva-ügy oda vezetett, hogy Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke felvetette, felül kell vizsgálni azt, hogy jelenleg 16 éven aluli, bőven „kiskorú” versenyzők is indulhatnak az olimpián. A módosítás az oroszoknak nagy csapás lenne a műkorcsolyában, főleg Eteri Tutberidze számára.

A 47 éves tréner ugyanis arra szakosodott, hogy a kislányokból kihozza a maximumot, ha pedig nagyobbak lesznek, majd jön helyettük a következő generáció… A versenyzők ilyen látványos, gyors „kiégetése” érthetően sokakban kelt visszatetszést.

Tutberidze tanítványa volt Lipnyickaja, Medvegyeva és Zagitova is, most ő foglalkozik Scserbakovával, Truszovával és Valijevával egyaránt. Szocsiban Lipnyickaja 15 éves volt, Phjongcshangban Zagitova szintén 15, Medvegyeva 18. Most Scserbakova és Truszova is 17 éves, ezt nézve bennük már nincs több olimpia, s kérdéses, hogy Valijevában – főleg a mostani történések után – van-e még egy. A korhatár felemelése persze új helyzetet teremtene.

Thomas Bach, a NOB elnöke beszélt arról is, mennyire megdöbbentette, hogy az orosz lányokat milyen fagyos légkör veszi körül. Amikor Valijeva az elrontott kűrje után lejött a jégről, Tutberidze nem vigasztalta, hanem azzal fogadta, hogy az első elrontott ugrása után miért nem küzdött tovább.

A tréner azóta már nehezményezte a NOB-elnök bírálatát.

Eteri Tutberidze módszereit persze nem könnyű elviselni, 2020 májusában Truszova is „megszökött tőle”, átment Szentpétervárra az olimpiai bajnok Jevgenyij Pljuscsenkóhoz. Egy év múlva azonban visszatért Moszkvába, és Tutberidze kétségkívül kihozta belőle azt, hogy most döbbenetes, öt négyfordulatossal megspékelt kűrt láthattuk tőle. Ugyanakkor már Valijeva lett az új sztár, és a csapatversenyben mindkét programot ő futotta. Ezért is borult ki az egyéni verseny után Truszova, azt kiabálva, hogy mindenkinek van aranyérme, csak neki nincs.

Később a kifakadását már azzal magyarázta, hogy most tört ki rajta a feszültség amiatt, hogy már három hete Pekingben van, nagyon hiányzik neki az édesanyja, valamint két kutyája, Alita és Ella.

A pénteki éremátadó után az újdonsült olimpiai bajnok Scserbakova elmondta, úgy tervezi, hogy indul a március 21–27. közötti montpellier-i világbajnokságon is – egyébként ő a címvédő –; Truszova viszont egyelőre még emészteni az olimpián történteket. Tutberidzével láthatóan fagyos lett a viszonya, de erről nem kívánt beszélni. Azt viszont elmondta, hogy a verseny után miért érkezett vissza nagyon későn és egyedül az olimpiai faluba.

– Amikor végeztem a doppingellenőrzéssel és kimentem a buszokhoz, hogy visszamenjek a szállásunkra, negyvenegy perccel elmúlt éjfél, az utolsó busz pedig 0.40-kor elment. Egy órán át ott álltam egyedül az utcán. Ugyan az önkéntesek odajöttek hozzám, de csak kínaiul beszéltek. Vissza kellett mennünk a csarnokba, ott volt internet, hogy egy fordítóprogram segítségével megértessem velük, mit szeretnék. Egy óra után aztán jött egy autó értem, így jutottam vissza az olimpiai faluba – mondta el Alekszandra Truszova, akit tehát szépen magára hagytak az orosz stáb tagjai.

De úgy látszik, az olimpia végéhez közeledve már fáradnak a kínai rendezők is.

Borítókép: Alekszandra Truszova szenzációs kűrt mutatott be (Forrás: Twitter/Olympic Russia)