Ingyenes készpénzfelvétel: duplázódhat az összeghatár

A Parlament Gazdasági Bizottsága rábólintott arra a szabálymódosításra, amely lehetővé tenné, hogy a lakosság havonta akár háromszázezer forintot is díjmentesen vehessen fel ATM-ből készpénzben – két alkalomra lebontva.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 11:15
Illusztráció Fotó: Shutterstock
A Gazdasági Bizottság által támogatott javaslat célja, hogy megkönnyítse azoknak a mindennapjait, akik számára a készpénzhasználat továbbra is fontos. Magyarországon a lakosság jelentős része még mindig készpénzzel intézi ügyeit. A mostani kezdeményezés ezzel a valósággal számol: a kormányzati irányvonal szerint nem cél a készpénzhasználat drasztikus visszaszorítása, fontos a választás lehetőségének megőrzése. Ebben segít az ingyenes készpénzfelvétel feltételeinek kedvezőbbé tétele.

A duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel felső határa.
A duplájára nőhet az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. / Fotó: Facebook/Witzmann Mihály

A magyaroknak fontos az ingyenes készpénzfelvétel

A módosítás előkészítése során több képviselői fogadóórán is felmerült az igény a jelenlegi, 150 ezer forintos, havi két alkalommal igénybe vehető díjmentes készpénzfelvételi határ megemelésére. A javaslat támogatói szerint az infláció, valamint a mindennapi költségek növekedése indokolttá tette a limit megduplázását.

A Gazdasági Bizottság döntése ugyanakkor csak az első lépés: a végső szót az Országgyűlés mondhatja ki. A kezdeményezés a pénzügyi szektor számára is új helyzetet teremthet. A bankoknak technikai és költségoldali kérdésekben is alkalmazkodniuk kell a magasabb ingyenes készpénzfelvételi kerethez ezzel pedig végső soron a lakosság igényeihez.
 

Arról, hogy a készpénzhasználat miért a szabadságunk egyik alapja, itt írtunk korábban.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

