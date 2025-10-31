Ingyenes készpénzfelvétel: duplázódhat az összeghatár

A Gazdasági Bizottság által támogatott javaslat célja, hogy megkönnyítse azoknak a mindennapjait, akik számára a készpénzhasználat továbbra is fontos. Magyarországon a lakosság jelentős része még mindig készpénzzel intézi ügyeit. A mostani kezdeményezés ezzel a valósággal számol: a kormányzati irányvonal szerint nem cél a készpénzhasználat drasztikus visszaszorítása, fontos a választás lehetőségének megőrzése. Ebben segít az ingyenes készpénzfelvétel feltételeinek kedvezőbbé tétele.

A magyaroknak fontos az ingyenes készpénzfelvétel

A módosítás előkészítése során több képviselői fogadóórán is felmerült az igény a jelenlegi, 150 ezer forintos, havi két alkalommal igénybe vehető díjmentes készpénzfelvételi határ megemelésére. A javaslat támogatói szerint az infláció, valamint a mindennapi költségek növekedése indokolttá tette a limit megduplázását.

A Gazdasági Bizottság döntése ugyanakkor csak az első lépés: a végső szót az Országgyűlés mondhatja ki. A kezdeményezés a pénzügyi szektor számára is új helyzetet teremthet. A bankoknak technikai és költségoldali kérdésekben is alkalmazkodniuk kell a magasabb ingyenes készpénzfelvételi kerethez ezzel pedig végső soron a lakosság igényeihez.



