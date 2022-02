Kína bevetette a titkos fegyvert, nem tudtak mit lépni az oroszok + videó

A pekingi téli olimpián műkorcsolyában az utolsó versenyszámban a párosok között nagyon izgalmas szabadkorcsolyázás elé néztünk, hiszen a rövid program után így állt az élcsoport: 1. Szuj Ven-csing, Han Cung (kínaiak) 84,41 pont; 2. Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov (oroszok) 84,25; 3. Anasztaszija Misina, Alekszandr Galljamov (oroszok) 82,76; 4. Alekszandra Bojkova, Dmitrij Kozlovszkij (oroszok) 78,59. Vagyis az első és a második között hajszálnyi, tizenhat század a különbség, a harmadik sincs nagyon lemaradva, a negyedik már igen. Ám négy éve a phjongcshangi olimpián az Aljona Savchenko, Bruno Massot német páros a negyedik helyről tudott nyerni, és gyakorlatilag ugyanekkora, valamivel kevesebb, mint hatpontos hátrányt ledolgozva győztek úgy, hogy a rövid program után akkor is Szuj Ven-csingék vezettek. Négy éve amúgy Taraszováék negyedikek lettek.

A Szuj Ven-csing, Han Cung kettős kétszeres világbajnok (2017, 2019), Taraszováék kétszeres Európa-bajnokok (2017, 2018), Misináék a regnáló világ- és Európa-bajnokok (2021, illetve 2022), s Bojkováéknak is van Eb-aranyuk (2020) – nívós mezőny jött össze Pekingben; avagy három orosz páros a kínaiak ellen.

A négyesből Bojkováék léptek először a jégre, s amikor a páros hölgy tagja a kidobott tripla rittbergerből nem éppen tökéletesen landolt, elveszítette az egyensúlyát és letenyerelt, sejthető volt, hogy érem nélkül maradnak. A húszéves Bojkova a program végén ütögette is a fejét, de társával egy „hasassal” ugrott fel a szivacspalánkra, tréfálkozni is tudtak. Misináék nem hibáztak, nagyon szépen korcsolyáztak, az pedig, hogy a tripla salchow, tripla salchow kombinációt is tudják, unikum a mezőnyben. Természetesen az élre álltak. Jöttek Taraszováék, ők is nagyon jók voltak, s bár technikai pontszámokban elmaradtak Misináéktól, átvették a vezetést. (A lelátón nagyon örült az egyéniben ezüstérmes Alekszandra Truszova, aki csütörtökön még balhézott a versenye után, s kiderült, hogy később megjárta. Amúgy akárcsak neki, Taraszováéknak is az ellentmondásos megítélésű Eteri Tutberidze az egyik edzőjük.)

Utolsóként a kínaiakat szólították, aki bevetették a „titkos fegyverüket”, a négyfordulatos pörgetett emelést – ezt senki más nem tudja –, szépen sikerült, viszont Szuj Ven-csing később a tripla salchow-ban hibázott. Idegőrlő volt a várakozás a pontszámukra, és amikor megszületett, a Szuj Ven-csing, Han Cung kettős örülhetett, ők nyerték meg az olimpiát a három orosz páros előtt. Ám ha nem működik a titkos fegyverük, akkor nem zárhattak volna az élen a szoros versenyben. Phjongcshangban 0,43 ponttal kaptak ki a győztestől, most 0,63-mal nyertek.

A kínaiak olimpiai aranyérmet érő kűrje:

Amint arról korábban beszámoltunk, a januári tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. helyen záró Scsetyinyina Júlia, Magyar Márk páros nem tudott elindulni a versenyben, mert Magyarnak csütörtökön pozitív lett a koronavírustesztje.

