Kleinheisler László volt a magyar légió egyetlen gólszerzője

Bővült a külföldön játszó magyar futballisták köre a múlt héten: Bognár István, a Paks eddigi karmestere fél évre Ciprusra szerződött. A bajnoki címért küzdő Arisz Limassol jelentette be a harmincéves középpályás érkezését, aki a történteket így kommentálta:

– Váratlanul, az utolsó pillanatban jött ez a lehetőség, amit egy jó sansznak ítéltem, és szerettem volna élni is vele. Életem szezonját hagyom most félbe, emiatt hiányérzetem van. Úgy éreztem ugyanakkor, ez most soha vissza nem térő lehetőség, így kértem Haraszti Zsoltot, hadd éljek vele. Szerettem Pakson futballozni, a klubvezetőktől pedig hatalmas bizalmat kaptam, mikor leigazoltak, hiszen két éve nem éppen életem formáját hoztam. A belém vetett hitet próbáltam a pályán meghálálni, úgy vélem, sikerült, viszont kicsit befejezetlen a történet, amit egyszer azért még teljessé tennék.

Bognár István szombaton be is mutatkozott az új csapatában, kezdőként lépett pályára Gyurcsó Ádám együttesének, az AEK Larnacának az otthonában, Gyurcsó nem került be a keretbe. A végeredmény 0-0 lett, a magyar újonc pedig 63 percet kapott az edzőjétől. Cipruson maradva, Megyeri Balázs a hátunk mögött hagyott héten két meccsen is védhette az AEL Limassol kapuját. Egy hete a csapata 2-1-re nyert a még Bognár nélküli Arisz vendégeként, majd vasárnap Vinícius Paulo klubját, az APOEL-t látta vendégül. Mindkét magyar végig a pályán volt, nagy csatában az APOEL nyert 3-2-re.

Megyeri Balázs biztos pont a csapatában. Fotó: AEL Limassol/Telemachos Christou

Novothny Soma az Anorthoszisz mezében a Pofosz otthonában lehetett részese egy gól nélküli döntetlennek, a csatár végigjátszotta a mérkőzést, Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosia hétfőn lép pályára az Ahnasz ellen.

A második legnépesebb magyar légiót a német Bundesliga első osztályában találjuk, ott immár hatan keresik a kenyerüket. A három honfitársunkat alkalmazó RB Leipzig a listavezető Bayern Münchenhez látogatott el, és érdekes, jó meccsen 3-2-es vereséget szenvedett. Gulácsi Péter védett a lipcseieknél, Willi Orbán is a lefújásig a pályán lehetett, Szoboszlai Dominik pedig a szünetben állt be. Sajnos előbbi kettő egy-egy bajor gól előtt komolyan hibázott, ugyanakkor Gulácsi mellett szól, hogy több bravúrt is bemutatott – minderről nyilatkozatokkal együtt, ide kattintva olvashat.

Csereként állt be szünetben a Freiburgba Kölnben Sallai Roland, és kis híján főszereplő lett: 1-0-s hazai vezetésnél az 50. percben a bal alsó sarokba talált, ám videózás után les miatt a játékvezető nem adta meg a gólt, és ezzel ki is kapott az ötödik helyezett Freiburg. Schäfer András sérülése még nem jött rendbe, így nem mutatkozhatott be az Union Berlinben, amely 2-0-ra kikapott Augsburgban. Jó hír viszont, hogy fejműtétje után visszatért a pályára Szalai Ádám. A magyar válogatott csapatkapitányát decemberben operálták meg, azóta először került be a Mainz meccskeretébe. A 87. percben csereként pályára is lépett volt klubja, a Hoffenheim ellen, addigra azonban már kialakult a 2-0-s végeredmény. Győzelmével a Mainz egy pontra megközelítette a nyolcadik Hoffenheimet, s a tizedik helyen áll.

Willi Orbánnak volt oka szomorkodni a Bayern München ellen. Fotó: Jan Woitas

A holland élvonalban már három magyar sikereiért is szurkolhatunk, miután a fiatal Kerkez Milos az AC Milantól az AZ Alkmaarhoz szerződött. Ő ezen a hétvégén a csapata kispadjáról nézte, ahogy a társai 2-1-re nyernek a PSV Eindhoven vendégeként. Kis Tamás viszont a 83. percben beállhatott a Cambuurba, amely Utrechtben kikapott 3-2-re. A harmadik magyar Szőke Adrián, aki a Heracles tagjaként az Ajaxhoz látogatott el, és a 84. percben állt be a 3-0-ra elveszített meccsen. Az olasz másodosztályban Balogh Botond a Benevento vendégeként 0-0-t játszó Parma kispadján ragadt, Nagy Ádám viszont végig ott volt a Pisa együttesében, amely 1-1-et ért el az Alessandria otthonában, és ezzel a döntetlennel lecsúszott a második helyre.

A horvát bajnokágban a Hajduk Split Lovrencsics Gergővel a kezdőben 4-0-ra győzött a Gorica stadionjában, a magyar védőt a 75. percben lecserélték. Az NK Osijek hamar hátrányba került a Hrvatski Dragovoljac otthonában, ám a 29. percben egyenlített Kleinheisler László lövésével (ezt ide kattintva nézheti meg), majd 3-1-re meg is nyerte a mérkőzést. A különböző fórumok egymástól eltérően adták a magyar középpályásnak a találatot, illetve a HD labdarúgójának, Galesicnak az öngólt, akin valóban irányt változtatott a 16-oson kívülről eleresztett labda. Az eszéki csapat a második helyen várhatja a folytatást.

Svájcban a Grasshoppers otthon kapott ki 3-1-re a Zürichtől, Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset a hazai csapatban, és adott egy gólpasszt a 43. percben még 0-0-s állásnál. Törökországban Szalai Attila végigjátszotta a Fenerbahce Basaksehir elleni, 1-0-ra elveszített hazai meccsét, a vendégek ezzel a tabellán pontszámban beérték a Fenert, és jobb gólkülönbségüknek köszönhetően meg is előzték. Szalaiék így csak a 6. helyen állnak. A táblázatot kilencpontos előnnyel a 13. Kasimpasát 1-0-ra megverő Trabzonspor áll. A Kasimpasában sorozatban nyolcadik alkalommal nem kezdett Varga Kevin, akit ezúttal a keretbe sem neveztek.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a Kasimpasa kész kölcsönadni a magyar szélsőt, aki így a február 8-án záruló török átigazolási határidő lejárta előtt klubot válthat, állítólag török csapatok is érdeklődnek iránta, de az sincs kizárva, hogy a tavaszi szezonra hazatér az NB I-be.