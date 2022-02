Liu Shaolin Sándor a liftbe is lábujjhegyen száll be

Liu Shaolin Sándor harmadik olimpiáján vehet részt, a pekingi játékok azonban a koronavírus-járvány miatt teljesen más hangulatú, mint a korábbiak.

– Érződik, hogy a falu kihaltabb, kicsit mindenki máshogy viszonyul a másikhoz: egyrészt jó újra látni a sok ismerős arcot, másrészről nem merünk úgy közeledni egymáshoz, mint alapesetben – fogalmazott Liu Shaolin Sándor a Nemzeti Sportnak. – A reptéren életem legerőszakosabb tesztelési procedúráján estem át, és az olimpiai faluban is mindennap vesznek mintát garatból – de ott sem bánnak ám kesztyűs kézzel az emberrel, még hangot is kell kiadnunk, miközben a torkunkban turkálnak… De mindez mellékes, minden negatív tesztnek nagyon örülünk, mert sajnos az a tapasztalat, hogy a faluban egyre több a koronavírusos eset. A napokban éppen a lengyelek Európa-bajnokának, Natalia Maliszewskának lett pozitív a tesztje, akivel ráadásul egy épületben lakunk. Azóta a liftbe is láb­ujjhegyen merészkedünk be – sajnos muszáj használnunk a felvonót, mert a tizenkettedik emeleten lakunk.

Az utazás előtt Liu Shaolin Sándor öccse, Shaoang is elkapta a Covidot, ám csütörtök óta már ő is a csapattal edzhet Pekingben. A helyszín is különleges a testvérek számára, bár olimpiai bajnokunk örült volna, ha nézők előtt versenyezhet.

Immár Liu Shaoang is társai körében edzhet (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

– Nem titok, nagy showman vagyok, szeretek a nézőknek is „előadást” tartani a versenyen, ők pedig díjazzák ezt. Félig kínaiak vagyunk, nagyon jól beszéljük a nyelvet is; a faluban is az önkéntesek úton-útfélen megállítanak minket, ez is nagyon jóleső érzés, és óriási önbizalmat ad. Persze mint mindennek, ennek is van jó és kevésbé jó oldala, valamelyik nap én is elgondolkodtam ezen, hogy inkább pozitívum vagy inkább negatívum a zárt kapu. Aztán beszélgettem Tokiót is megjárt olimpikonokkal, és ők azt mondták, ha bekerülsz a „flow-ba”, a speciális olimpiai hangulatba, s meg tudod lovagolni a hullámot, nem is nagyon érzékeled, hogy bárki más is van rajtad kívül a pályán.

A férfiváltó címvédőként indul az olimpián, de Liu Shaolin Sándornak további négy számban (500, 1000 és 1500 méter, valamint az ötkarikás programban idén bemutatkozó vegyesváltó) lehet esélye az éremszerzésre.

– Néhány éve megkérdezték, hova saccoljuk magunkat – akkor azt mondtuk, a top háromba. Úgy gondolom, ez most sincs másként. Változatlanul ott vagyunk az élmezőnyben, ha minden jól alakul, egyéni érmeket is megcsíphetünk, de nagyon sok múlik a sorsoláson és a szerencsefaktoron is. Négy éve nyertünk, de az négy éve volt, azóta sok minden történt, felbukkantak új arcok, a versenyzési taktikákban is sok változás történt – mondta Liu Shaolin Sándor.

Borítókép: Liu Shaolin Sándor (Fotó: MTI/Kovács Tamás)