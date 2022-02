Liu Shaolin Sándor Kínának is nyerne, vihart kavart a szavaival

A megnyitóval hivatalosan pénteken kezdődő pekingi téli ötkarikás játékok előtt Liu Shaolin Sándor – akinek édesanyja magyar, édesapja pedig kínai – nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek, és elmondta, magyar színekben versenyez, de a szíve mindkét országért dobog.

– Az anyukám két zászlót varrt össze: a magyart és a kínait. Ezért lenne különleges, ha nyerni tudnék, és ezt a zászlót meg tudnám lengetni. Nemcsak a magyar embereknek akarok nyerni, és nemcsak magamnak, hanem a kínai embereknek is. Fele-fele arányban vagyok magyar és kínai. Ha érmet szerzek, akkor fele Kínáé, fele Magyarországé – fogalmazott az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Magyarországon született Liu Shaolin Sándor, aki négy éve a férfiváltóval megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét. Annak a csapatnak a tagja volt testvére, Liu Shaoang is, aki pozitív koronavírustesztje miatt múlt szerdán nem tudott társaival Pekingbe utazni, ám azóta meggyógyult, a tesztjei negatívak lettek, és ma este útra kelhet a kínai fővárosba.

De kanyarodjunk vissza bátyjához, aki az ominózus, az MTI közlése alapján a hazai médiában is megjelent nyilatkozatával itthon sokaknál nem aratott tetszést. A fivérek édesanyja Liu Shaolin Sándor nyilatkozatát csatolva keserű felütésű bejegyzést posztolt a Facebookon a rosszindulatról, de szerinte azért van remény arra, hogy idővel elfogadóbb és megértőbb lesz a magyar társadalom. A hozzászólók mindenesetre igyekeznek meggyőzni, hogy csak egy elenyésző kisebbség akadhatott fel olimpiai bajnokunk őszinte szavain.

Ami rövid pályás gyorskorcsolyázónk pekingi edzéseit illeti, válogatottunk edző-menedzsere, Bánhidi Ákos a helyi idő szerint kedd esti edzés után emlékeztetett: amíg négy éve Phjongcshangba két héttel a verseny előtt ki tudtak utazni, addig most Pekingben egy hét áll a rendelkezésre a helyszínen, és ennek első számú oka a koronavírus-járvány.

– Más típusú edzések kellenek, de most már a sebességre és a gyorsulásra, illetve a tempóváltásokra kell figyelni a szombati rajtig. Eddig fáradtak voltak a lábak, most már nem annyira – nyilatkozott Bánhidi Ákos. Hozzátette: a lengyel csapattal vannak egy szálláson, és közülük már többen elkapták a koronavírust, kedden derült ki például, hogy legjobbjuk, Natalia Maliszewska is pozitív tesztet produkált.

– Nagyon vigyázunk az épületben, hogy ne találkozzunk velük. Ez egy ilyen időszak, mindenki óvatos – fogalmazott a szakvezető.

Liu Shaolin Sándor elmondása szerint már izgul a rajt miatt, de sokszor a napi tesztelések miatt is. – Minden negatív teszteredménynek örülünk, és már várjuk a versenyeket, jobb arra figyelni, készülni. Örülök, hogy lassan a testvérem is csatlakozhat hozzánk – jegyezte meg olimpiai bajnokunk.

A 2018-ban még amerikai színekben olimpiai ezüstérmes Krueger John-Henry kiemelte, hogy minden olyan a fővárosi fedett stadionban, mint az októberi világkupán, csak a verseny emblémája más.

– A jég, a palánk, az aréna ugyanolyan, és akkor is csak meghívott szurkolók lehettek jelen, mint ahogy most. Szeretném a magam javára fordítani, hogy van olimpiai tapasztalatom, és nem kell feszülten várni a kezdést. A hátralévő néhány nap még jól jön mindenkinek – mondta a magyarul nem beszélő Krueger. S jelen helyzetben kétségkívül érdekes felvetés, ő vajon hogy érezné, hány százalékban nyerne Magyarországnak s mennyiben az Egyesült Államoknak. Ám akármit is válaszolna rá, azt illik tiszteletben tartanunk.

A kedd esti edzésen a fővárosi fedett stadionban a mieink – Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia és a két tartalék, Tiborcz Dániel, Sziliczei-Német Rebeka – a cseh és a francia korcsolyázókkal készültek együtt.

Borítókép: A győztes Liu Shaolin Sándor (balra) és a második Liu Shaoang az 500 méteres verseny döntőjében a tavalyi, debreceni világkupa-versenyen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)