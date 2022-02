Pénteken megnyitó, szombaton pedig már érmet nyerhetünk a téli olimpián

A Nielsen adatelemző cég leányvállalata, a Gracenote rendszeresen jósol az olimpiák előtt, s nekünk most Pekingben nevesítés nélkül egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet vetít előre – amit habozás nélkül aláírnánk. Már csak azért is, mert a téli ötkarikás játékok 1924 óta íródó krónikájában az összesített éremtáblázaton egy arannyal, két ezüsttel és négy bronzzal állunk, s olyan még nem esett meg egyik olimpián sem, hogy egynél több érmünk lett volna. Jósolt az AP is, s az amerikai hírügynökség belement a részletekbe: szerinte két harmadik helyünk lesz, short trackben rövid pályás gyorskorcsolyában 500 méteren Liu Shaolin Sándor a címvédő Vu Ta-csing és Zsen Ce-vej, két kínai mögött végez harmadikként; a honosított Krueger John-Henryt pedig 1000 méteren – abban a számban, amelyben négy éve amerikai színekben második lett – a dél-koreai Hvang Tae Hon és a kanadai Pascal Dion előzi meg.

Kétségtelen, hogy ott vagyunk a legjobbak között, amit alátámasztanak a négy olimpiai kvalifikációs világkupa eredményei is. Ezeken versenyzőink tizenkét érmet nyertek: három aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot. A három aranyunkból kettőt Liu Shaolin jegyez 500 méteren, Liu Shaoang pedig egyszer 1000 méteren győzött. 500-on Liu Shaolin lett az összetett vk-győztes, öccse a negyedik helyen zárt; 1000-en Krueger az 5., Liu Shaoang a 6., Liu Shaolin a 8. helyen végzett, 1500-on Liu Shaolin 7. lett.

Regnáló olimpiai bajnok férfiváltónknak (amelyből Pekingre a Liu fivérek maradtak meg, Knoch Viktor visszavonult, Burján Csaba pedig nem került be az utazók közé) a világkupákon nem jutott első hely, azonban mind a négy állomáson a dobogón állt, egyszer a második, háromszor a harmadik fokán, s a pontversenyben Kanada és Dél-Korea mögött harmadik lett. Az olimpiai programban most bemutatkozó vegyesváltó versenyszámban egy ezüstöt és egy bronzot begyűjtve szintén a harmadik helyen kötöttünk ki, mégpedig a kínaiak és a hollandok mögött. Ebben a számban szombaton a teljes programot – negyeddöntő, elődöntő, döntő – lebonyolítják, így már a hét végén itt az első esélyünk az éremszerzésre.

Pekingben az ellenfelek mellett sajnos a koronavírustól is tartanunk kell. Liu Shaoang még itthon megfertőződött, ezért múlt szerdán nem indulhatott el az olimpiára a többiekkel, de felgyógyulva, a kell számú negatív teszt birtokában kedden végre útra kelhetett, és tegnap befutott a kínai fővárosba. Férfiváltónk tartalékja, Varnyú Alex vasárnap érkezhet meg.

– Megkaptam az edzéstervet, és vagyok már annyira profi, hogy tudjam, hogyan kell felépíteni egy-egy gyakorlást. De inkább érzésre próbáltam korcsolyázni ezekben a napokban – mondta el a kényszerből itthon töltött napokról a Nemzeti Sportnak Liu Shaoang, aki szerencsére tünetmenetes volt, így jégen lehetett, és a köridői alapján kiváló formát mutatott, a vírus nem vetette vissza a felkészülését. – A négy évvel ezelőttihez képest ezt az olimpiát megpróbálom élvezni, ha lehet, minden pillanatát. Persze igyekszem összeszedni magam, szeretném, ha az egyéni számokban nem történne meg az, ami négy éve. Akkor sokat hibáztam, ezúttal próbálok az ösztöneimre hallgatni és minden szituációt jól megoldani a jégen – utalt olimpiai bajnokunk arra, hogy Phjongcshangban mindhárom egyéni számban kizárták szabálytalanságok miatt.

Liu Shaoang kedden este kelhetett útra:

Említsük meg, hogy tavaly a hollandiai Dordrechtben Liu Shaoang lett az egyéni összetett világbajnok, s megnyerte az 500 métert, míg az összetettben második Liu Shaolin az 1000 métert húzta be. Mindez attól függetlenül nagy eredmény, hogy a dél-koreaiak és a kínaiak kihagyták a vb-t. A short trackban a nőknél két indulónk lesz, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia; tőlük leginkább azt reméljük, hogy a vegyesváltóban tartják a lépést a riválisaikkal, s akkor a többit a Liu fivérek vagy Krueger könnyebben megoldják.

Pekingben az edzéseken Liu Shaolin Sándor a jégfelújításba is besegít:

Fotó: Magyarock/Szalmás Péter

Maradva a jégén, műkorcsolyában a párosok versenyszámában 1956 után, azaz hatvanhat év elteltével leszünk újra érdekelve az olimpián! S a Scsetyinyina Júlia, Magyar Márk kettős januárban a tallinni Eb-n elért hatodik helyével azt vetítette előre, hogy Pekingben előrébb léphet arról a 14. helyről, amellyel tavaly a stockholmi vb-n megszerezte a kvótát.

– Tallinnban mindkét programunkban akadtak hibák, s bár utána néhány napig a rontások jártak a fejünkben, később inkább már pluszmotivációként fogtuk fel, hogy két korántsem hibátlan programmal értünk oda a hatodik helyre. Pontozásos sportágról lévén szó, ez mindenképpen jó előjel az olimpiát megelőzően, hiszen mégiscsak úgy megyünk fel a jégre Pekingben, hogy Európa hatodik legjobb párosa vagyunk – nyilatkozta Magyar Márk, aki párjával egyelőre Szocsiban készül, onnan utaznak majd Pekingbe.

Fotó: Hunskate.hu

A havas versenyszámokban, alpesi síben, sífutásban és hódeszkában csak a tisztes helytállás lehet versenyzőink célja; amennyi havat idén eddig láttunk itthon, ez sem kevés. A Kanadában elő, Calgaryban született hódeszkás, a félcső versenyszámban induló Kozuback Kamilla persze talált magának megfelelő terepet a felkészülésre, de 17 évesen nagyon fiatalnak számít.

– Igazából a 2026-os olimpiára készültem, még csak most kezdtem a felnőtt profi mezőnyben, de nagyon boldog vagyok, hogy tapasztalatot szerezhetek ilyen fiatalon. Büszke vagyok rá, hogy a magyar olimpiai csapat tagja lehetek, és nagyon hálás mindenkinek, aki támogat. A félcső nem a fő számom, slopestyle-ban és big airben vagyok jobb, a félcső teljesen más technikát igényel. Nagyon jó versenyzők vannak itt, a világ legjobbjai, még sokat kell tanulnom, hogy a nyomukba érjek egy döntőben. Slopestyle-ban első tartalék vagyok, ha már most sikerülne az olimpián ebben is ugranom, az minden elképzelésemet felülmúlná. De az biztos, hogy ez az olimpia a kezdőlöket ahhoz, hogy a következő négy évben sokat fejlődjek mindhárom kategóriában, és még sok évig tudjak Magyarországnak büszkeséget és sportsikereket hozni – nyilatkozta Kozuback Kamilla.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombaton megválasztott új elnöke szerdai megérkezésekor azt nyilatkozta: megérzése szerint lesz magyar érem a pekingi olimpián, és bízik benne, hogy nem is egy. Legyen igaza!

A magyar olimpiai csapat: Kékesi Márton, Tóth Zita (alpesi sí), Kozuback Kamilla (hódeszka), Scsetyinyina Júlia, Magyar Márk (műkorcsolya), Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence, Varnyú Alex, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia (rövid pályás gyorskorcsolya), Pónya Sára, Kónya Ádám (sífutás). Varnyú Alex és Pónya Sára pozitív koronavírusteszt miatt egyelőre nem utazhatott el Pekingbe.

Borítókép: A váltásoknak döntő szerepe lesz, ezt is gyakorolni kell (Fotó: Magyarock/Szalmás Péter)