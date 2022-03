Csercseszov higgadt maradt, és világos üzenetet küldött

Sztanyiszlav Csercseszovra minden nehézség rászakadt. Az orosz szakember télen vette át a Ferencváros labdarúgócsapatának irányítását, ám a csapat téli felkészülési terveit teljesen keresztülhúzta a koronavírus. A külföldi edzőtábor elmaradt, a keretnek a tagjai közül azzal dolgozhatott, aki éppen nem volt karanténban. Három játékosa az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelt, közülük kettőt – a két Mmaee fivért – sérülten kapott vissza, egyikük sem állhatott még az orosz szakember rendelkezésére.

Az előzményeket tekintve nem volt meglepő, hogy az FTC nem kezdte csúcsformában a tavaszi szezont. Fájó vereség a felcsúti nyitányon és otthon a Pakstól, csak döntetlen a kieső helyen álló MTK és Gyirmót ellen. A közönség füttykoncerttel felelt a teljesítményre, s ha futballszakmai kihívások nem róttak volna elég terhet Csercseszovra, még hazája Ukrajna ellen indított háborúja miatt is kapott támadásokat.

A fentiek ismeretében vasárnap, a Kisvárda elleni első félidő magában hordozta a teljes összeomlás esélyét. Dibusz Dénes bravúrjai kellettek ahhoz, hogy a Fradi hazai pályán csak egygólos hátrányban vonulhasson az öltözőbe. Az esetleges vereség pedig azt is jelentette volna, hogy tíz fordulóval az NB I zárása előtt a Kisvárda vezette volna a tabellát, s végképp elhihette volna az idény meglepetéscsapata, hogy idén még az elmúlt években domináló Ferencváros is legyőzhető, megelőzhető.

Csercseszovra érkezésekor sokan az orosz vasszigor mintaképeként tekintettek – erre erősített rá Kubatov Gábor klubelnök is, amikor szilveszteri beszédében azzal indokolta az előző edző, Peter Stöger menesztését, hogy a keret az ilyen finom úriembereket nem respektálja. Maga Csercseszov viszont már az első meccse, a Puskás Akadémia ellen 1-0-ra elveszített találkozó után jelezte, hogy az öltözői ordítozás nem stílusa.

Egy győzelem vagy egy vereség semmit nem befolyásol: azt tudom, hogy az én játékosaim a legjobbak!

– mondta akkor, s higgadt maradt vasárnap is, amikor a bajnoki cím komoly veszélybe kerülhetett volna.

– Nagyon nyugodt voltam az öltözőben. Szívesen lettem volna hangosabb is, de az nem segített volna a csapatomon. Ha rosszul játszanak a játékosok, azt ők maguk is tudják, ilyenkor segítségre van szükségük – szögezte le a sajtótájékoztatón Csercseszov, miután csapata a második félidőben fordított, és 2-1-es győzelmével öt pontra ellépett a tabellán a Puskás Akadémia, Kisvárda duótól. Ebben a fordításban pedig fontos szerepe volt a mesternek is, aki amellett, hogy megnyugtatta a játékosait, változtatott is: a cserejátékosok közül Marquinhosszal kreatívabb, hatékonyabb lett a támadójáték, Franck Boli egyenlítő gólt lőtt, és a hazájában dúló háború kirobbanása óta először rendelkezésre álló Olekszandr Zubkov is veszélyesen játszott.

Persze erre mondta Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója, hogy a hosszabb kispad jelentette a különbséget a Ferencváros javára. Tagadhatatlan, Csercseszovnak jobb lehetőségei vannak a játékoskeret szempontjából, mint bármelyik másik NB I-es edzőnek. A vasárnapi fordítással azonban üzenetet küldött: ezekkel a lehetőségekkel élni is fog.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)