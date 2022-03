Ne alkalmazzuk ismét a kollektív bűnösség elvét!

És ezért nem kell megválnia Magyarország legnépszerűbb focicsapatának, a bajnok Ferencvárosnak sem vezetőedzőjétől, Sztanyiszlav Csercseszovtól. Ugyanis ezt is követeli Ljubov Vaszilivna Nepop. No, ennek aztán tényleg nem lenne semmi értelme.

A történelem során már számtalanszor bebizonyosodott, hogy a háborúkért, az azzal kapcsolatos bűnökért, agresszióért soha nem egy adott nép, hanem mindig az aktuális vezetés, a hatalom felelős.

Ezért volt például súlyos, emberiesség elleni bűncselekmény az, amikor a II. világháborút követően a németeket és bizony sok helyütt a magyarokat is egyfajta kollektívan bűnös népként bélyegezték meg!

Ebben a mai, civilizált világban nem kellene mindezt megtenni most az oroszokkal is, ezért is érthetetlen, hogy a Müncheni Filharmonikusok megváltak Valerij Gergijevtől, vezető karmesterüktől a Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt és mert nem kezdett el a háború kitörésekor azonnal politizálni és nem adott ki a háborút elítélő közleményt.

Gergijev egy kitűnő zenész, karmester, filharmonikus, Csercseszov pedig egy remek labdarúgóedző, de egyikük sem politikus.

Véleményem szerint az ő munkájukat, ahogy kollégáikét is teljesítményük, csak tehetségük és elért eredményeik alapján szabadna megítélni. Úgyhogy szerintem az FTC joga eldönteni, meddig ül Sztanyiszlav Csercseszov a csapat kispadján, az edzőt a csapat játéka, a megszerzett pontok és az elért helyezés minősíti és nem az, hogy milyen nemzetiségű, vagy melyik politikai oldallal szimpatizál.

Ráadásul – és erről kevesebb szó esik – Sztanyiszlav Csercseszov még csak nem is orosz, hanem oszét nemzetiségű, amely nép távoli rokonunk is lehet, és az, hogy nekik nincs saját országuk, nem létezik a független Oszétia, az megint csak a nagypolitikának, a történelem viharainak tudható be.

Borítókép: Ljubov Nepop ukrán nagykövet Kun Szabó Istvánnal, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokával tartott sajtótájékoztatón a Honvédkórházban 2019. április 26-án (Fotó: MTI/Mónus Márton)

