Miből lesz a hír?

„[…] a nyugat-európai országoknak készen kell állniuk egy Oroszországgal való összecsapásra […] A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van. A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie. […] Az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik. […] Háború várható. El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat. Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”

Megdöbbentő és sokkoló mondatok ezek? Igen, azok. „El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük a gyerekeinket”? Uramisten, hát ki akarja ezt elfogadni?

Senki.

Legalábbis, aki épeszű.

De akkor ki mondta ezt? Fabien Mandon tábornok, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. Vagyis a francia fegyveres erők első számú vezetője.

De mikor mondta? 1939-ben? Nem. Most mondta, ezen a héten, 2025. novemberében.

És hol helyezzük el Fabien Mandon tábornokot és a francia fegyveres erőket?

Franciaország a NATO tagja.

„A NATO tagállamainak hadereje sorrendben nem közzétett, de az aktív katonai állomány alapján a legerősebbek az Amerikai Egyesült Államok (kb. 1,3 millió fő), a török hadsereg (kb. 350 ezer fő), majd a francia hadsereg következik (kb. 200-250 ezer főt mondanak a legfrissebb adatok). A sorrendet más tényezők is befolyásolják, mint például a fegyverzet minősége, a kiképzés és a szövetségi rendszerben való együttműködés.”

Világos.

A világ országainak katonai erejét tekintve pedig így alakul a sorrend: USA, Oroszország, Kína, India, Japán, Dél-Korea és Franciaország.

Tehát a világ 195 országa közül Franciaország rendelkezik a hetedik legerősebb hadsereggel.

A Portfólió pedig ezt írta 2022-ben: „alapvetően a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Európa legerősebb haderőit jelenleg Franciaország és/vagy az Egyesült Királyság tartja fenn, mind számosság, mind technológiai színvonal, mind pedig képzettség tekintetében. Franciaország vezet a britek előtt a szárazföldi és légierő méretében, a britek viszont nagyobb hadiflottával és lényegesen magasabb védelmi költségvetéssel rendelkeznek. Alapvetően az is elmondható, hogy a két ország közül Nagy-Britannia földrajzi adottságainak köszönhetően könnyebben védhető.”