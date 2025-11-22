idezojelek
Poszt-trauma

Miből lesz a hír?

(és miből nem…)

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
OroszországNATOFranciaországhadseregterrorakció 2025. 11. 22. 16:18
Fotó: Benoit Tessier
0

„[…] a nyugat-európai országoknak készen kell állniuk egy Oroszországgal való összecsapásra […]  A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van. A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie. […]  Az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik. […]  Háború várható. El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat. Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”

Megdöbbentő és sokkoló mondatok ezek? Igen, azok. „El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük a gyerekeinket”? Uramisten, hát ki akarja ezt elfogadni?

Senki.

Legalábbis, aki épeszű.

De akkor ki mondta ezt? Fabien Mandon tábornok, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. Vagyis a francia fegyveres erők első számú vezetője.

De mikor mondta? 1939-ben? Nem. Most mondta, ezen a héten, 2025. novemberében.

És hol helyezzük el Fabien Mandon tábornokot és a francia fegyveres erőket?

Franciaország a NATO tagja. 

 „A NATO tagállamainak hadereje sorrendben nem közzétett, de az aktív katonai állomány alapján a legerősebbek az Amerikai Egyesült Államok (kb. 1,3 millió fő), a török hadsereg (kb. 350 ezer fő), majd a francia hadsereg következik (kb. 200-250 ezer főt mondanak a legfrissebb adatok). A sorrendet más tényezők is befolyásolják, mint például a fegyverzet minősége, a kiképzés és a szövetségi rendszerben való együttműködés.” 

Világos.

A világ országainak katonai erejét tekintve pedig így alakul a sorrend: USA, Oroszország, Kína, India, Japán, Dél-Korea és Franciaország.

Tehát a világ 195 országa közül Franciaország rendelkezik a hetedik legerősebb hadsereggel.

A Portfólió pedig ezt írta 2022-ben:  „alapvetően a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Európa legerősebb haderőit jelenleg Franciaország és/vagy az Egyesült Királyság tartja fenn, mind számosság, mind technológiai színvonal, mind pedig képzettség tekintetében. Franciaország vezet a britek előtt a szárazföldi és légierő méretében, a britek viszont nagyobb hadiflottával és lényegesen magasabb védelmi költségvetéssel rendelkeznek. Alapvetően az is elmondható, hogy a két ország közül Nagy-Britannia földrajzi adottságainak köszönhetően könnyebben védhető.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akkor foglaljuk össze: Franciaország a NATO harmadik, a világ hetedik, míg Európa legerősebb hadseregével rendelkezik. Ennek a hadseregnek a vezetője, első számú vezetője (!) tehát 2025 novemberében kijelenti, háború lesz, erre fel kell készülnünk, és meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy elveszíthetjük a gyermekeinket ebben a háborúban.

Azt gondolná az ember, egy ilyen kijelentés egy ilyen rangú, beosztású vezetőtől – aki ráadásul a világ egyik legerősebb hadseregének a vezetője – ez hírértékkel bír.

Tévedtünk.

Lassan egy hét is eltelt a francia tábornok fenti kijelentései óta, és a helyzet a következő:

A 444 semmit sem írt erről.

A HVG semmit sem írt erről.

A Telex semmit sem írt erről.

A Magyar Hang semmit sem írt erről.

A Magyar Narancs semmit sem írt erről.

 A semmi alatt a semmit tessék érteni. Se egy eldugott mínuszos hír, se egy kósza utalás – semmi.

A 24 írt róla, de úgy, hogy valójában Vitályos Esztert ekézze, miszerint a kormányszóvivő merészelt felháborodni. Érdemes vetni egy pillantást a 24-es „újságírói” technikára: „A francia védelmi miniszter kiállt a hadsereg főparancsnoka mellett. Catherine Vautrin közölte, hogy a tábornoknak minden joga megvan ahhoz, hogy kifejtse véleményét a folyamatosan növekvő fenyegetettséget illetően. Vitályos Eszter kormányszóvivő viszont közel sem fogadta ilyen nyugodtan Mandon szavait. »Tudod, kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?! A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők berántanak mindenkit azonnal« – írta a Facebookon, majd az édesanyák nevében azt üzente: »el a kezekkel a gyerekeinktől, el a kezekkel a fiainktól, ez nem a mi háborúnk«.”

Világos, ugye? „Vitályos Eszter kormányszóvivő viszont közel sem fogadta ilyen nyugodtan Mandon szavait.” Ezért az egy mondatért írták meg az egészet.

Amúgy jó lenne megkérdezni a cikk íróját, bizonyos Vaskor Mátét, hogy ő sztoikus nyugalommal fogadta a francia tábornok szavait? Van esetleg gyereke? (Nem gondoltam komolyan ám. Egyáltalán nem kell ezektől megkérdezni soha, semmit...)

További érdekesség, hogy mindeddig nem merült fel, miszerint a francia tábornok „háborúval riogatna”. Ez pedig azért érdekes, mert ha a magyar miniszterelnök azt mondja, háborús veszélyben élünk, ugyanezek azonnal kijelentik, a hülyék és a gazemberek megfellebbezhetetlen magabiztosságával, hogy „Orbán Viktor riogat a háborúval”, s teszi mindezt belpolitikai okokból.

Tehát Orbán Viktor háborúval riogat, és ennek természetesen nincs semmi alapja.

De akkor mit kell kezdeni a francia tábornok mondataival? Ez is csak riogatás? De akkor miért nem írják meg?

Helyben vagyunk. Így és most áll össze a kép – remélhetőleg azoknak is, akiknek eddig még nem állt össze.

Vagyis ezek nem írhatják meg, mit mondott a francia tábornok, mert akkor összeomlana az eddigi vezető narratívájuk. Ezért nem lesz hír idehaza a „független objektív sajtóban” (FOS) abból, hogy a NATO harmadik, a világ hetedik míg Európa legerősebb hadseregének első számú vezetője szerint „Háború várható. El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat. Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”

Ebből nem lesz hír, ugyanis ebből ezeknél nem lehet hír. Mert hogy mi a hír, azt nem ezek döntik el, hanem a gazdáik, akiktől a pénzüket kapják – a Telex például csekélyke 3,4 milliárdot. Úgyhogy értik a csíziót: Brüsszel, illetve az önsorsrontó idióta/gazember brüsszeli vezetők háborús retorikája, háborús narratívája nem hír, az a hír, hogy „Orbán háborúval riogat”.

A hülyék legújabb hőse pedig az a hülye, aki nem visz ki valamilyen újságot a falvakba, és nem kézbesíti azokat, mert „nem hajlandó háborús propagandát terjeszteni”.

Jó lenne tudni, ha holnap kinyomtatnánk, mit mondott a francia tábornok, és azt szeretnénk terjeszteni, vajon kivinné?

Remek kísérlet lenne...

S még egy apróság a végére: emlékeznek, hogy évekig az volt a vezérfonal, miszerint az oroszok robbantották fel az Északi Áramlatot. Hát persze. Aztán letartóztatták a robbantást végrehajtó ukrán terroristákat, egyikükből hőst csináltak a gazember Tuskék, a másikat most adja ki Olaszország a németeknek, alig várom, hogy lássam, mit fog vele kezdeni a német igazságszolgáltatás.

Most pedig robbantás történt egy lengyelországi vasútvonalon. És mit olvasunk? Hát azt, hogy ukránok voltak! 

Na most vajon mi lesz?

Tusk és Sikorsky ezekből is hőst csinál? (A helyes megfejtők között ötperces Telex-előfizetést és cuki Magyar Péter-gumibabákat sorsolunk ki.)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekTrump-Orbán-csúcs

Európa a patrióta erőké lesz

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu