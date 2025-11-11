Karigeri és az égető teendők

A kecske vagy éppen az oposszum halottnak tetteti magát stresszhelyzetben. Hasonló szituációkban ilyesféle reflex lép életbe Karácsony Gergely főpolgármesternél is, aki teendői szaporodásával egyre bénultabb lesz. Most azonban állítása szerint a kormánnyal készül szkanderezni, s nemes egyszerűséggel azt akarja kivívni, hogy az állam engedje el a főváros fizetési kötelezettségeit. Minderre Karigeri úgy „edz”, hogy addig sem csinál semmit.

Bejelentette ugyanis: lemondta minden külföldi programját, hogy készen álljon a kormánnyal való tárgyalásra. Noha csak jövő kedden, november 18-án menne ki Brüsszelbe, ahol egyébként egy háborúpárti és magyarellenes szövetség konferenciáján adna elő, a biztonság kedvéért sztornózta azt az utat is. Pedig csábító lehetőség lett volna a „felvilágosult”, „nyugati” elvtársak gyűrűjében kiadni magából a frusztráltságát a patrióta kormányzat jó kis szapulásával megspékelve.

De a hétalvó városvezetőnknek mennyivel édesebb lehet az a tudat, hogy teljesen üres a naptára? És most az ürügy is kapóra jött ehhez. Tárgyalás a kormánnyal… Ám hirtelen felindulásból eldöntötte, hogy arra sem megy el, még mit nem! Az ártana a lelki békéjének. Inkább a szokásos módon kiad majd egy sértett hangú közleményt, ahogy általában is teszi, aztán utána a vízözön.

– Csak lesz valahogy – gondolta, és elmosolyodott. Elhatározta, hogy aznap egyáltalán semmit sem csinál. Emlékezetes: Karácsony utólag bevallotta, hogy még a 2021-es baloldali előválasztás miniszterelnök-jelölt-jelölti vitájáról is a fia röplabdameccsére kívánkozott. Ez még azon kevés dolgok közé tartozott, amik érdekelték. De azért most örült, hogy aznap nincs meccs.

