Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

idezojelek
Poszt-trauma

Karigeri és az égető teendők

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

Kárpáti András avatarja
Kárpáti András
Cikk kép: undefined
Karácsony Gergelypolitikafőváros 2025. 11. 11. 17:38

A kecske vagy éppen az oposszum halottnak tetteti magát stresszhelyzetben. Hasonló szituációkban ilyesféle reflex lép életbe Karácsony Gergely főpolgármesternél is, aki teendői szaporodásával egyre bénultabb lesz. Most azonban állítása szerint a kormánnyal készül szkanderezni, s nemes egyszerűséggel azt akarja kivívni, hogy az állam engedje el a főváros fizetési kötelezettségeit. Minderre Karigeri úgy „edz”, hogy addig sem csinál semmit.

Bejelentette ugyanis: lemondta minden külföldi programját, hogy készen álljon a kormánnyal való tárgyalásra. Noha csak jövő kedden, november 18-án menne ki Brüsszelbe, ahol egyébként egy háborúpárti és magyarellenes szövetség konferenciáján adna elő, a biztonság kedvéért sztornózta azt az utat is. Pedig csábító lehetőség lett volna a „felvilágosult”, „nyugati” elvtársak gyűrűjében kiadni magából a frusztráltságát a patrióta kormányzat jó kis szapulásával megspékelve.

De a hétalvó városvezetőnknek mennyivel édesebb lehet az a tudat, hogy teljesen üres a naptára? És most az ürügy is kapóra jött ehhez. Tárgyalás a kormánnyal… Ám hirtelen felindulásból eldöntötte, hogy arra sem megy el, még mit nem! Az ártana a lelki békéjének. Inkább a szokásos módon kiad majd egy sértett hangú közleményt, ahogy általában is teszi, aztán utána a vízözön.

– Csak lesz valahogy – gondolta, és elmosolyodott. Elhatározta, hogy aznap egyáltalán semmit sem csinál. Emlékezetes: Karácsony utólag bevallotta, hogy még a 2021-es baloldali előválasztás miniszterelnök-jelölt-jelölti vitájáról is a fia röplabdameccsére kívánkozott. Ez még azon kevés dolgok közé tartozott, amik érdekelték. De azért most örült, hogy aznap nincs meccs.

https://videa.hu/videok/magyar-nemzet/hirek-politika/a-fovaros-tragediaja-itt-teljes-bajnaigordon-baloldal-botrany-kxLXUbpqooBeQzoo

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pámer Dávid
idezojelekÓbuda

"Paying Back into the System” — How Mayor Laszlo Kiss Allegedly Pocketed Millions

Pámer Dávid avatarja

In the corruption case, Magyar Nemzet obtained the statements of two suspects who testified, revealing to the authorities how the money laundering scheme in Budapest's 3rd District operated.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu