Vignjevics bocsánatkérés helyett köszönetet mondott

Nem jött be a számítása, nem tudta kiszorítani Dibusz Dénest a csapatból, sőt a Ferencváros 2020 nyarán még az ő nyakára leigazolta Bogdán Ádámot. Érthető, hogy ezek után nem volt maradása, még azon a nyáron előbb kölcsönbe, 2021-ben pedig végleg Debrecenbe igazolt.

A Loki vele jutott vissza az első osztályba... Gróf Dávidra tehát nem lehet panasz, mégsem nyújt olyan teljesítményt, mint néhány éve.

Mintha kísértené egykori rajongóinak a gyűlölete. Igen, nehéz másként jellemezni azt a kérlelhetetlen ellenszenvet, amit a Honvéd drukkereitől kell viselnie. Szombat este a Honvéd–Debrecen meccsen láthattunk erre újabb meghökkentő példát. A Honvéd 3-2-re vezetett, irányította a játékot, néhány perc volt már csupán hátra a találkozóból, semmi sem utalt arra, hogy a Debrecen egyenlíthetne.

A 86. percben Gróf ápolást kért. S ekkor elszabadultak az indulatok. A Honvéd-tábor minősíthetetlen, idézhetetlen rigmusokkal ócsárolta őt.

Persze köztudott, honnan ered az utálat. Gróf 2017 augusztusában terjedelmes interjút adott a Csakfocinak, amelyben a következőket mondta:

Komolyan mondom, hogy ötször, tízszer több pénzért sem váltanék. Amikor nagyon mélyen voltam, akkor döbbentem rá igazán, milyen sokat is jelent nekem a futball. Én úgy érzem, hogy Kispesten felépítettem valamit, nem mennék át például a Fradiba azért, hogy többet keressek, de közben leromboljak mindent, amit nehéz munkával felépítettem.

A folytatást ismerjük. Gróf két évvel később a Fradiba igazolt...

Érthető, hogy a döntés fájt a kispestieknek. Az is, hogy máig nem tudják megbocsátani. Mégsem lehet magyarázat arra, hogy a kapusnak két és fél év múltán is válogatott szidalmakat kelljen kiállnia.

Gondolhattuk, a Honvéd vezetői valamiképpen helyére teszik a dolgot. Nos, Nebojsa Vignjevics a következőket mondta a szurkolók viselkedéséről.

– Szeretném megköszönni a támogatásukat. Nagyon éreztem, hogy adtak egy löketet, és a srácoknak is érezniük kellett ezt. Nem szabad elfelejteni, hogy egy hónappal ezelőtt kritikák érték a csapatot, ez emlékeztet arra, hogy harcolni kell a szurkolók támogatásáért és a klubért is.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Hm... Kivételesen bízzunk abban, hogy noha ides-tova egy évtizede él hazánkban, a szerb tréner még mindig nem beszéli jól és nem is érti a nyelvünket. Mert ha értette, hogy mit kiabálnak a drukkerek, akkor arra másként illett volna reagálnia.

Tanulságot persze nem csupán Vignjevicsre illően kell megfogalmazni. A bocsánat a legnemesebb emberi gesztusok egyike. Piros-feketében is.

Fegyelmezetlenség, dekoncentráltság

Szakmaialag a két edző így látta a mérkőzést.

Nebojsa Vignjevics: meccs nagy részében jól is játszottunk, helyenként nagyon jól. De azért találtam olyan dolgokat is, amik nem tetszettek. Kettő nulla után nagyon kényelmesen, könnyelműen kezdtünk el játszani, pedig a Debrecen ellen volt már rossz tapasztalata ebben az évadban a csapatnak. Jött is könnyen az egyenlítés, időre volt szükségünk, hogy újra talpra álljunk, nagyon mellbe vágott minket. De jól szálltak be a cserék, úgyhogy megérdemeltük a győzelmet.

Ennek a csapatnak nem a kvalitásával van a baj, hanem hogy néha fegyelmezetlenek vagyunk vagy könnyelműek, mint ma is. De a srácok tudják, hogy jók, képesek jól játszani.

Joan Carrillo: Az első félidőben a Honvéd jobban játszott, megérdemelten került előnybe, hiányzott az intenzitás. Ezt a szünetben megbeszéltük, és a másodikban sikerült is kiegyenlítenünk, amire büszke vagyok, erre lehet építeni a jövőben. De közvetlenül vagy közvetetten három gólt kaptunk pontrúgásból, ami dekoncentráltságot jelez, ezen változtatnunk kell.

Még minden csapatnak tíz mérkőzése van hátra, csak a következő lépésre szabad koncentrálni. Ha azt mindig sikerrel vesszük, akkor bent fogunk maradni.

NB I, 23. forduló

Péntek

Gyirmót–MTK 1-1 (1-0), Gyirmót, Alcufer Stadion, 500 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Szegi (42.), illetve Kovácsréti (84.). Kiállítva: Szegi (94.)

Szombat

Paks–Mezőkövesd 4-0 (1-0), Paks, 1200 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Ádám M. (45+3., 50.), Szabó B. (68.), Szabó J. (84.)

Újpest–Puskás Akadémia 2-1 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, néző, v.: Bognár. Gólszerzők: Zivzivadze (32.), Pauljevics (72.), illetve Favorov (26.)

Bp. Honvéd–Debrecen 4-2 (2-0), Bozsik Aréna, 2624 néző, v.: Vad. Gólszerzők: Nagy D. (22.), Batik (43.), Petkovic (75.), Traoré (90.), illetve Ugrai (56.), Do. Babunszki (58.)

Vasárnap

Zalaegerszeg–Mol Fehérvár 15.15 (M4 Sport)

Ferencváros–Kisvárda 17.45 (M4 Sport)

Borítókép: Gróf Dávidnak volt dolga a Honvéd–Debrecen meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)