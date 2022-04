A csodában bízik a Fradi holland világbajnoka

– …és önöknek semmi mást nem kell csinálniuk, mint lemásolni a tavalyi teljesítményt a Népligetben.

– Ha ez ilyen könnyű lenne! Mindenki tudja, hogy nem az. Tavaly csoda történt, minden egyes játékosunk 110 százalékot nyújtott. Hihetetlen élmény volt legyőzni a világ legjobb csapatát.

– Van egy jó hírem: idén elég csak hattal nyerni az ETO ellen, és akkor meglehet a címvédés.

– Higgye el, ez sem egyszerű feladat. Én továbbra is a Győrt tartom a világ legjobb csapatának. Úgy vettem észre, hogy az edzőváltás óta stabilabb teljesítményre képesek. Ezzel nem akarom minősíteni az előző edző, Danyi Gábor munkáját. Nem is az én feladatom, főleg úgy, hogy korábban ő is nyert Bajnokok Ligáját az ETO-val.

Fotó: Németh Andrea/Fradi.hu

– Sportszerűen dicséri az ellenfelet, de vajon tudja már, hogy mi az ETO sebezhető pontja?

– Mint mondtam, a világ legjobb csapata lesz az ellenfelünk, és őszintén megmondom, ha tudnám, sem osztanám meg a nyilvánossággal a győriek elleni taktikát. Hihetetlenül kompakt csapatot fogadunk, az ETO minden poszton kivételes képességű játékost tud felvonultatni.

– Látta a Győr kristianstadi vendégjátékát, amikor elveszítette a hetvenmeccses veretlenségét a BL-ben?

– Igen, és tudom, mire gondol.Nem hiszem, hogy érdemes levonni messzemenő következtetéseket a Vipers elleni norvégiai mérkőzésből. Mindannyian tudjuk, hogy sűrű a szezon, gyors egymásutánban jönnek a meccsek. Szerintem fáradt volt azon a meccsen az ETO.

– Mire emlékszik a Fradi tavaly őszi győri vendégjátékából? Sokan azt mondják, hogy a 19 védést bemutató kapus, Amandine Leynaud bravúrjai döntöttek a novemberi rangadón. Egyetért ezzel?

– Részben igen. Úgy emlékszem, hogy az átlövőjátékunk nem volt olyan veszélyes, mint amennyire kellett volna, de önkritikát gyakorolok, én sem nyújtottam azt, amit szerettem volna.

– Bezzeg tavaly tavasszal: akkor tíz gólt szerzett a rangadón. A közönség pedig belehajszolta a minél nagyobb gólkülönbségű győzelembe a Ferencvárost. Holnap telt ház lesz az Elek Gyula Arénában. Meg tudnak birkózni a feladattal?

– Nem csak itthon, a nemzetközi menetelés során is megtapasztalhattuk a szurkolók támogatását. Hatalmas előny, hogy ők mindig ott állnak mögöttünk, és már most alig várom, hogy telt ház előtt játszhassunk a világ legjobb csapata ellen. És ha minden játékosunk kihozza magából a maximumot vagy még annál is többet, akkor talán megszülethet az újabb bravúr.

Borítókép: Az FTC jobbszélsője tavaly káprázatosan játszott a Győr elleni rangadón (Forrás: Fradi.hu)