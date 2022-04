A válogatott meccsek után négy napig nyomta az ágyat a magyarok alapembere

Szita rajta tartja a szemét a magyar bajnokságon, ennek többek között az is lehet az oka, hogy a nyártól hazatér Szegedre. A Zozó becenevű játékos nem volt elégedetlen leendő csapata teljesítményével, annak dacára, hogy a Tisza-partiak elveszítették a Veszprém elleni Magyar-kupa-elődöntőt. – Hiányzott Bánhidi Bence, a helyettese, Matej Gaber megsérült, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a játékosok a szívüket-lelküket kitették a pályára, és végig szoros mérkőzésre késztették a Veszprémet. A visszavágásra még több lehetőség lesz: először a hétvégén az NB I-ben, majd a bajnoki döntő két találkozóján – mondta a lengyel Plock játékosa.

Szita a szezon végéig a jelenlegi klubjára összpontosít, rögtön ma itt az újabb feladat, a Schaffhausen elleni negyeddöntő az Európa-ligában. A cél egyértelmű, nem feltétlenül a svájci meccset, inkább a kétszer hatvan perces párharcot kell megnyerni. – Be akarunk jutni a Final Fourba. Tavaly a dán GOG a Final Fourba jutásért játszott meccsen már hat góllal is vezetett ellenünk, de végül sikerült lefaragnunk a hátrányunkból, és a visszavágón öttel nyertünk. Most is kiegyeznék ezzel a forgatókönyvvel – nyilatkozta a lengyelek alapembere.

Tavaly a Wisla Plock egyedüli nem német csapatként bejutott a Final Fourba, ott azonban előbb a későbbi győztes Magdeburg ellen egy, majd a bronzmeccsen a Rhein Neckar Löwen ellen öt góllal kapott ki, így a negyedik helyen zárta a tornát.

Szép búcsúajándék lenne Szita részéről, ha idén legalább egy hellyel feljebb lépve tudná befejezni csapatával a második számú európai klubsorozatot.

Borítókép: Szita Zoltán ma újabb lépést tehet a csapatával a Final Four felé vezető úton (Fotó: Mirkó István)