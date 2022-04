Kétes góllal győzte le a hosszabbításban a Ferencváros a Bp. Honvédot

A Ferencváros a címvédés, azaz az újabb bajnoki aranyérem felé akart megtenni újabb lépést, a Bp. Honvéd viszont az életéért játszik. A kispesti együttes az utolsó még bennmaradást érő helyen várta ezt a fordulót, így minden egyes pontra szüksége van, még a Ferencváros ellen is. Az eddigi eredmények mindenesetre a kezére játszottak, hiszen a mögötte álló Gyirmót és az utolsó MTK is kikapott, azaz közelebb egyikük sem került a Honvédhoz, legyen bármi is az eredmény a Bozsik Arénában.