Ma este a Manchester City a Real Madrid ellen küzd: az abszolút csúcstalálkozó

Nem kétséges, hogy az angol és a spanyol bajnokság a topligák közül is kiemelkedik, a BL legjobb négy csapata között kettő van innen is (Manchester City, Liverpool), onnan is (Real Madrid, Villarreal). Úgy, hogy a címvédő Chelsea már elköszönt, a La Ligából pedig a jelenlegi tabella hetedik helyezettje jutott el a végjátékig. Az itteni éllovas, a Real Madrid a hét végén pihenhetett a mai manchesteri fellépése előtt, legutóbb szerdán játszott; David Alaba, Lucas Vázquez és Marco Asensio találataival idegenben 3-1-re verte az Osasunát. Az örömet beárnyékolja, hogy Alaba megsérült, Karim Benzema pedig két 11-est is kihagyott. Mindkettőt ugyanoda rúgta, ám a hazaiak kapusa túljárt az eszén. S ugyan a francia támadó a bajnokságban hét büntetőt már értékesített, négyet kihagyott, és ez bizony nem jó arány. A La Ligában legutóbb a 2006/07-es idényben esett meg, hogy valaki négyszer hibázott, akkor Fernando Torres (Atlético Madrid). Nagy kérdés, hogy ha a madridiak esetleg ma Manchesterben is büntetőhöz jutnak, ki rúgja majd... Mert kétségkívül Benzema a legeredményesebb játékosuk, a bajnokságban 25 találattal vezeti a góllövőlistát, a BL idei kiírásában 12-vel a második, azonban Robert Lewandowski (Bayern München, 13) már nem szerez több gólt.