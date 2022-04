Michelisz Norbertet motiválja, hogy bombaerős csapattársat kapott

A Hyundai tavaly vetette be először az új autóját, az Elantra N TCR-t, amellyel sokszor szenvedtek, például esőben nem is tudták tesztelni az idény előtt. Michelisz szerint most sokkal kedvezőbb helyzetből várják a rajtot:

Nem lett gyorsabb az Elantra a télen annál, amilyen tavaly volt, de mi már sokkal jobban ismerjük. Tudtunk dolgozni azon, hogy a lehető legszélesebb tartományban kihasználjuk az autó teljesítmény-potenciáljának a maximumát.

Michelisz esetében most hatványozottan igaz, hogy a bajnoki cím megszerzésének első lépése a csapattárs legyőzése. A 25 éves spanyol Mikel Azcona személyében a WTCR-mezőny egyik legjobb versenyzője lett az újdonsült csapattársa a Hyundainál.

Kováts Botond, Michelisz Norbert és Matics Zsolt Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– Azcona fiatal, talpraesett és piszkosul gyors – dicsérte csapattársát Michelisz. – Gyakorlatilag a második-harmadik tesztnapon már olyan időket autózott, mint én, úgyhogy hamar hozzászokott az új autóhoz.

Házon belül is fel van adva a lecke, de ez engem csak motivál. Egy új csapattárs mindig új kihívás, de egyben új lehetőség is a tanulásra.

Mindenki más vezetési stílust képvisel, el lehet ellesni új dolgokat. A hosszú távú siker kulcsa az autóversenyzésben is a folyamatosan tanulás és képesség a megújulásra.

Michelisz idén nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen a WTCR-rel párhuzamosan az elektromos túraautó-bajnokságban (ETCR) is indul a Hyundai színeiben. A fizikai és mentális felkészítéséért Matics Zsolt felel, aki a tokiói olimpián ezüstérmes vitorlázó Berecz Zsombor csapatának is tagja volt. Szerinte nemcsak az autókban van nagy különbség, hanem hozzáállásban is a két bajnokság között.