Michelisz Norbert bevállalta, idén két bajnokságban indul

Februárban jelentette be a Hyundai Motorsport, hogy a túraautó-világkupában (WTCR) a sorozat 2019-es bajnoka, Michelisz mellett Mikel Azcona lesz idén a két versenyzője. Csütörtökön pedig az ETCR-ben is nyilvánosságra hozta pilótái nevét a dél-koreai márka, amely ebben a bajnokságban is számít a magyar és spanyol versenyzőjére.

A Michelisz, Azcona páros mellett a francia Jean-Karl Vernay lesz a Hyundai harmadik állandó versenyzője az ETCR-ben, míg a negyedik helyen ketten osztoznak majd az idény során, a holland Nick Catsburg, valamint az olasz Kevin Ceccon.