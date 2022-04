Nem reménytelen a Fradi helyzete, tavaly több gól kellett a boldogsághoz

Látványosan túlteljesítette a tervet a Ferencváros, a kapuban bravúrt bravúrra halmozó Bíró Blanka, és a tízgólos Angela Malestein vezérletével 31-22-re győzte le a Győrt, majd megnyerve a hátralevő mérkőzéseit ért célba, letaszítva a trónról a verhetetlennek hitt ETO-t. A kudarc Danyi Gábor állásába került, Bartha Csaba akkori klubelnök riasztotta Ambros Martínt, a régi-új edző azóta is közmegelégedésre végzi a munkáját.

Idén más a helyzet. A fővárosi zöld-fehérek a vidéki zöld-fehérek elleni hatgólos sikerrel is révbe érhetnek, mégis nehezebbnek tűnik a feladat. Tudja ezt nagyon jól a tavalyi rangadó egyik főszereplője, Angela Malestein is.

Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

Én továbbra is a Győrt tartom a világ legjobb csapatának. Úgy vettem észre, hogy az edzőváltás óta stabilabban teljesít a mai ellenfelünk. Ezzel nem akarom minősíteni az előző edző, Danyi Gábor munkáját. Nem is az én feladatom, főleg úgy nem, hogy korábban ő is nyert Bajnokok Ligáját az ETO-val. Jó lenne újra átélni a tavalyi csodát a fantasztikus szurkolótáborunk előtt – mondta lapunknak a világbajnok holland jobbszélső. Malestein nem tagadta, a Krim Ljubljana elleni kiesés a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjében megviselte a csapatát, de az újabb feladat kellő motivációt nyújt a Népligetben.

A holland szélső győri „kollégája”, Lukács Viktória nem brillírozott a tavaly májusi meccsen a Népligetben. A válogatott alapembere parázs hangulatú meccset jósol. – Tisztelem a Ferencvárost, a Fradiban nőttem fel, barátnőmnek mondhatom a válogatott csapatkapitányát, a jelenleg sérült kapust, Bíró Blankát, de mindenkivel jól kijövök – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a tapasztalt játékos. Lukács kitért arra is, hogy a csapat már túltette magát a Vipers elleni februári vereségen. A magyar jobbszélső hangsúlyozta, hogy a Rosztov Dontól szerződtetett exgyőri Beátrice Edwige kulcsember lehet a rangadón: ismeri a korábbi csapatát, és támadásban, valamint védekezésben egyaránt kiemelkedően teljesít.

A két csapat őszi meccsén a 19 védést bemutató kapus, Amandine Leynaud vezérletével 25-20-ra nyert a Győr. Ambros Martín csapatát ma nem hajtja győzelmi kényszer, akár a szűk vereség is elég lehet a győriek boldogságához.

A Fradinál erről hallani sem akarnak.