Csak a játékvezető fogott talajt, az MTK nem

A két csapat, az ezüstéremre pályázó Puskás Akadémia és az MTK legutóbbi öt meccsén vendégsiker született. Itt nem úgy tűnt, hogy ismétlődik a sorminta: szépen kidolgozott akció után a hazaiak világvándora, a Franciaországban, Angliában és Horvátországban megfordult korábbi U20-as vb-bronzérmes csatár, Futács Márkó veszélyeztetett. Ezerháromszáztizennégy szurkoló mellett Marco Rossi szövetségi kapitány és segítője, Cosimo Inguscio is kilátogatott a találkozóra.

Nem tudni, hogy a munkaköri kötelesség vitte ki a Hungária körútra, netán a felcsúti Nagy Zsolt formájáról kívánt-e személyesen meggyőződni. Mindenesetre a maestro nem döntött rosszul, kellemes, tavaszias napsütésben zajlott a találkozó. Még a magyar futball legújabb ígéretét, a nyártól a Manchester City belga fiókcsapatához szerződő Vancsa Zalánt is láthatta a kapitány. Kellemes tempóban csordogált a mérkőzés, elég gyorsan kiderült, hogy nem valamelyik csapat bombaformája lesz a döntő. Az MTK nem kockáztatott, átadta a területet a vendégeknek, a felcsútiak pedig körülményesen adogatták a labdát a védőfal előtt. Nagy Zsolt unta meg a tilitolit, az előrelopakodó balhátvéd lövése volt az első, amelyik eltalálta a kaput. Mégsem ő volt a fő attrakció, hanem Shahab Zahedi: amikor éppen eljutott hozzá a labda, azt csinált vele, amit akart. De ritkán jutott el. Inkább a mezőnyben dolgozták meg egymást a játékosok, Vad II István játékvezető is alkalmazkodott a meccs iramát: olykor fáziskéséssel fújt le egy-egy szabálytalanságot.

Vancsa Zalán helyzete után felharsant az MTK-rigmus, de csak óvatosan, mérsékelt decibellel.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Ez olyan, mint a grundfoci, szerintem simán beszállhatnánk – jegyezte meg az egyik biztonsági őr, miután az egyik hazai játékos méretes „gyertyát rúgott”, majd szinte csak a felcsúti szektort lehetett, amikor Urblík József csavarása éppenhogy elkerülte az MTK kapuját. A félidő hajrája a vendégeké volt, ez érthetően nem tetszett az „Űzzetek egy másik sportot, hej, hej!” rigmussal tüntető hazai kemény magnak. Más érdemleges nem történt az első félidőben.

Horváth Dávid, a hazaiak edzője kettős cserével frissített: nem jött ki a folytatásra az első negyvenöt percben szinte láthatatlan Stieber Zoltán és Sebastián Herrera helyett Kovácsréti Márk és Branislav Sluka szállt be. Milan Mijatovic, a hazaiak kapusa bravúros védéssel, a Puskás Akadémia határozottan kezdte a második félidőt. Vad II-t is bevette egy párharcba a vendégek irányítója, a román Alexandru Baluta. A bíró az ülepére huppant, de még volt annyi lélekjelenléte, hogy belefújjon a sípjába. Mikor kérdőre vonták, a sajtópáholyban is hallhatóan így válaszolt az érdeklődőknek: hát, nem látod?

Nem sokat emelkedett a színvonal. Hősiesen védekezett az MTK, de ellenakciókra csak ritkán futotta. Egyik ilyen alkalmával Vancsa okos cseleit tapsolták meg a hazai nézők.

Húsz perccel a vége előtt hirtelen megélénkült a meccs. Kissé érthetetlen módon Horváth Dávid edző lehozta a pályáról az MTK addigi legveszélyesebb játékosát, Vancsát és a rutinos Gheorghe Grozavot küldte be a helyére. Hornyák Zsolt is belenyúlt a meccsbe. Részben változott a játék képe: Kovácsréti egyéni akció után naggyá tette a vendégek kapusát. Mezei Szabolcs is beszállt, és a fiatal középpályás új lendületet adott a csapatának. A hajrá kifejezetten élvezetesre sikeredett, főleg az előzményekhez képest. Az utolsó pillanatokban előbb egy befújható tizenegyest kért számon a hazai drukkerhad a játékvezetőn, majd a csereként beállt Komáromi lövését védte Mijatovic.

Az utolsó percben Mijatovic kapus is előrelopakodott egy szöglethez, de ez nem osztott, nem szorzott. A meccslabdát Futács hagyta ki, közel a kapuhoz az égbe lőtt. A gól nélküli döntetlennel az MTK csak egy ponttal lopózott közelebb a már bentmaradó helyen álló Honvédhoz, kettőjük között jelenleg négy pont a távolság, ami elvileg a hátralevő két fordulóban elvileg ledolgozható. Elvileg...



Labdarúgó NB I, 31. forduló, szerdai program: MTK–Puskás Akadémia (0-0), Új Hidegkuti Stadion, 1314 néző, vezette: Vad II.

Gyirmót–Paks 3-3 (0-2), 880 néző, vezette: Andó-Szabó. Gólszerzők: Csörgő (56.), Kovács D. (82.), Ventúra (93.), illetve Ádám (38., 50.), Medgyes (31.).

A Ferencváros–ZTE mérkőzésen 5-3-ra győzött a már bajnok hazai csapat.

Borítókép: Vad II István játékvezető közelről megismerkedett az Új Hidegkuti-stadion gyepszőnyegével (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)