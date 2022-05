Kevin de Bruyne a góljaival Haalandot üdvözölte a Citynél

Kevin de Bruynének azért még gyakorolnia kell az autentikus Haaland-féle gólörömöt. A belga játékmester a harmadik gólja után szimbolikusan széttárta a karját és a hüvelykujját a mutatóhoz érintette. Mindenki levette, Haaland úgynevezett meditációs gólörömét igyekezett lemásolni, ekképpen üdvözölve a norvég csatárt, akinek manchesteri szerződését két napja jelentették be hivatalosan. Apró baki, hogy a Dortmundot elhagyó center a középsőt szokta a hüvelyujjához illeszteni, nem a mutatót. A két játékosnak valószínűleg bőségesen lesz alkalma közösen is bemutatni a szertartást. A norvég jegenye érkezésével a City még erősebb lesz, Haaland korunk legjobb irányítója, De Bruyne passzaiból gólok egész garmadáját fogja szerezni.

A kisebbikből a nagyobbikká érett manchesteri csapatot persze most sem kell félteni. A futball egyik igazságtalansága – a megállapításért a Real Madrid rajongóink bocsánatát kérve –, ahogy a City kiesett a Bajnokok Ligája elődöntőjéből, de ez sem törte meg Pep Guardiola együttesét, a hét végén a Newcastle-t 5-0-ra, szerda este a Wolverhampton Wandererst vendégként pedig 5-1-re ütötte ki. Utóbbi találkozón Kevin de Bruyne harmadik gólját követte a negyedik is – egy meccsen négy gól, ez még a belga kiválóság pályafutásában is kivételes alkalom.