Megint nem tudott nyerni a Bp. Honvéd, szurkolnia kell a Fradinak

A kispestiek tehát egy győzelemmel bebiztosíthatták magukat a kiesés szégyene ellen. Ebben a bajnokságban ez még nem sikerült a Bp. Honvédnak, a Mezőkövesd egyszer nyert 3-2-re, a második mérkőzésen pedig 0-0 lett a végeredmény. Most a hazai csapat előtt adódott az első nagy lehetőség, Machach lövését a bal felső sarok elől tisztázta nagy vetődéssel Piscitelli, a vendégek kapusa, aki egyébként az AC Milanban pallérozódott, Machach pedig a Marseille neveltje. A másik oldalon Cseri beadása után Drazsics óriási ziccerből a kilépő Szappanosba lőtte a labdát.

Zinédine Machach a 25. percben lerántásért sárga lapot kapott, tizenkét perccel később pedig a felezővonalnál teljesen feleslegesen feldöntötte Cserit, amiért járt a második sárga, azzal pedig a piros lap. Értelmetlenül állíttatta ki magát a francia futballista, aki egyébként korábban hazája bajnokságában egyszer kilenc perc alatt is képes volt összeszedni két sárga lapot…

Emberhátrányba került tehát a hazai csapat, de ez nem érződött a játékon, sokkal több lehetőséget dogozott ki a gólszerzésre az ellenfelénél. Piscitelli bravúrjain is múlott, hogy nem szerzett gólt a Honvéd, amely a szurkolóitól egyébként már az első negyedóra végén megkapta a k…rva gyenge minősítés. Akadt persze helyzete a Mezőkövesdnek is, de azok is kimaradtak. Ezzel a döntetlennel eldőlt, hogy a Gyirmót kiesett, mert nem tudja behozni a tőle hat pontra álló 10. kispestieket. Két győzelemmel ugyan ledolgozhatná a ponthátrányt, ám a Bp. Honvédnak hárommal több győzelme van, ezt pedig két forduló alatt nem lehet utolérni. A Honvéd pedig szurkolhatot a Ferencvárosnak, hogy ne kapjon ki az MTK-tól, ebben az esetben ugyanis a kispestiek bennmaradnak. A búcsú nem sikerült szépre a hazai csapatnak a saját stadionjától: március 22-én a Debrecent 4-2-re megverte a Honvéd a Bozsik Arénában, azóta három hazai meccséből egyet sem tudott megnyerni a (2 döntetlen, 1 vereség).



NB I, 32. forduló



Szombat



Debrecen–Puskás Akadémia 1-1 (1-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3621 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Bódi (34.), illetve Favorov (62.)

Bp. Honvéd–Mezőkövesd 0-0 (0-0), Bozsik Aréna, 3155 néző, jv.: Karakó.

Ferencváros–MTK 19.30 (M4 Sport+)

Vasárnap

Paks–Kisvárda 14.05 (M4 Sport+)

Zalaegerszeg–Gyirmót 16.15 (M4 Sport+)

Újpest–Mol Fehérvár 18.45 (M4 Sport)

Borítókép: Gyenge meccset játszott egymással a Bp. Honvéd és a Mezőkövesd (Fotó: Nemzeti Sport/Meder István)