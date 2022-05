Vancsát meglepte, hogy a „rossz” csapatba kapott meghívót

Amint arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott soron következő, júniusi mérkőzéseire. A 27 főt számláló névsorban ott szerepel az MTK fiatal tehetsége, Vancsa Zalán is. Rossi döntése sokaknak meglepetést okozott, hiszen a 17 éves futballista nem sok játéklehetőséget kapott az idényben a kék-fehéreknél, de az olasz szakember szerint válogatott szintű játékosról van szó, és kevés a hozzá hasonló tehetség Magyarországon.

A Nemzeti Sport megkérdezte Vancsát, miként reagált a hírre, miszerint meghívót kapott a nemzeti csapatba.

– Péntek reggel ismeretlen számról hívtak. Felvettem, bemutatkoztam, Tömő Attila, a válogatott menedzsere keresett. Közölte, gratulálni szeretne, bekerültem a keretbe. Örültem, mert korábban hallottam, szóba kerülhet, hogy az U21-es csapatba meghívnak, örültem, hogy összejött. Gyorsan kiderült, hogy nem az U21-ről van szó... A szüleimmel élek, azonnal rohantam hozzájuk, hogy meghívtak a válogatottba! Édesapám, Vancsa Miklós is futballista volt, rögtön kérdezte, hogy a felnőttek közé, s hogy ez komoly-e... Mondtam neki, bármire megesküdnék, ilyen viccet nem tudnék kitalálni – szóval, nagyon boldogok voltunk. Aztán siettem edzésre, az öltözőben is sokan gratuláltak, rengeteg üzenet érkezik azóta is, ez nagyon jó, a legjobban persze a családtagjaim szavai, ölelései estek. Tudom, hogy ez megelőlegezett bizalom a szövetségi kapitány részéről és egyelőre a vasárnapi, DVSC elleni bajnokira összpontosítok, de nagyon mosolygós napom van: péntek, tizenharmadika, ez balszerencsés lenne? Nagyon várom, hogy csatlakozhassak a kerethez. A válogatott játékosok közül Schön Szabolccsal találkoztam már személyesen, vele sem sokszor, mert akkor, amikor felkerültem a felnőttekhez, ő épp eligazolt az MTK-ból. Nagyon várom, hogy a válogatottnál lehessek!

A magyar labdarúgó-válogatott júniusban a Nemzetek Ligája keretein belül lép pályára, 4-én Anglia (otthon), 7-én Olaszország (idegenben), 11-én Németország (o), 14-én pedig ismét Anglia (i) lesz az ellenfél.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete: Kapusok: Dibusz, Gulácsi, Szappanos Védők: Bolla, Botka, Fiola, Kecskés, Lang, Nagy Zs., Orbán, Spandler, Szalai Attila Középpályások: Baráth, Gazdag, Kleinheisler, Nagy Ádám, Nego, Schäfer, Styles, Szoboszlai, Vécsei Támadók: Ádám, Sallai, Sallói, Schön, Szalai, Vancsa

Borítókép: Vancsa Zalán (középen) az MTK mezében (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)