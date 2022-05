Zöld jelzést kapott az edző, aki bajnoki címre vezetheti az FTC-t

A bajnoki döntő után maga Varga Dániel, az OSC vezetőedzője is elismerte, hogy az FTC a játék minden aspektusában jobb volt a csapatánál, ezért alaposan fel kell javulniuk, és csúcsteljesítménnyel kell előrukkolniuk az este, ha szeretnék életben tartani esélyeiket a bajnoki címre.

– Azért nyilatkoztam a meccs után, hogy először az öltözőt kell megtalálnunk, mert egészen az alapokig kellett visszamennünk, ugyanis a játék alapelemeiben voltunk gyengék, hiányérzet maradt bennem. De nem lehet egyszerre hármat lépni, egyesével kell haladni. Ezért az elmúlt tizenegy nap arról szólt, hogy stabilizálni próbáltuk a játékunkat.

A bajnoki döntő óta volt egy BL-meccsünk (múlt kedden 15-9-re nyertek a Steaua Bukarest otthonában – a szerk.), ami jól sikerült, ahogyan az edzések is, de ebből még nem következtethetünk arra, mi történik majd a meccsen. Mégiscsak a bajnoki döntőről van szó, nagy téttel bíró mérkőzést játszunk telt ház előtt, hazai pályán. Bizakodó vagyok, mert tudom, hogy annál jóval jobban tudunk játszani, mint azt a legutóbb tettük a Komjádiban – árulta el a Magyar Nemzetnek Varga Dániel. – Azt várom, hogy a Fradi nekünk esik. Jó formában van már hetek, talán hónapok óta. Továbbra is a Fradit tartom a döntő esélyesének, de szeretnénk papírformát borítani és győzni – tette hozzá.

Az OSC dolgát megnehezíti, hogy a Ferencváros kiváló formában van, a bajnoki döntő első meccsén aratott fölényes győzelme után a múlt héten a BL-ben is bravúros sikert ért el. Bár végig hátrányban volt a Brescia ellen, az utolsó percekben megrázta magát és fordítani tudott, végül pedig 8-6-ra verte a csoportelső olasz sztárcsapatot.

A zöld-fehéreket Varga Zsolt hiánya sem zavarta meg. Az 50 éves vezetőedző visszatérő egészségügyi problémái miatt múlt szerdán szívműtéten esett át, ezért nem vett részt az OSC és a Brescia elleni meccseken sem, helyette Nyéki Balázs másodedző irányította a csapatot. A Magyar Nemzet kérdésére a klub kedd délután azt közölte, ha az orvosai is beleegyeznek, szerdán újra Varga Zsolt kezében lesz a gyeplő.

A vezetőedző végül zöld jelzést kapott a visszatérésre, így kedd este a Ferencváros honlapján már ő vezette fel a bajnoki döntő második felvonását:

– Tökéletes mérkőzés nincsen, még ha ez egy nagyon jó meccs is volt – utalt Varga az OSC elleni első találkozóra. – Az, hogy miképpen alakul a második mérkőzés, azt gondolom, hogy a két csapat pillanatnyi mentális állapota fogja meghatározni. Az OSC számára ez élet-halál harc. Ha mi is ezzel a mentalitással küzdünk, beleállunk a csatákba, és ugyanúgy csináljuk, ahogy az első mérkőzésen, végig, lépésről lépésre, akkor azt gondolom, hogy győzelemmel zárhatjuk ezt a meccset is.

OB I, döntő, 2. mérkőzés: OSC–FTC 18.30 (tv: M4 Sport)