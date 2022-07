Egykori magyar tehetségével is szembe kell néznie a Fradinak

Továbbra is ott van a Slovan Bratislava BL-keretében az ötszörös magyar válogatott szélső, Holman Dávid. Tekintve, hogy a tavalyi sérüléséig alapembere volt a pozsonyi együttesnek Holman, ez talán nem olyan nagy meglepetés, de mivel az elmúlt hetekben a távozásáról pletykáltak, mégsem volt biztos, hogy a Fradi ellen is pályára léphet. Most úgy tűnik, hogy igen.