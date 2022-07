Fekete póló, magyar zászló – pokoli hangulatot ígér a Fradi-tábor

Miként az is, még a legvérmesebb drukkerek is tisztában vannak azzal, van egy pont, amit a stadionon belül tilos átlépni, mert bizonyos viselkedéssel már nem az ellenfelet helyezik nyomás alá, hanem az FTC-t hozzák kellemetlen helyzetbe.

Nos, íme, az üzenet lényege (szándékos helyesírási hibáktól megtisztítva):

„Régóta vártunk erre! Nem felejtettük el az 1992-es eseményeket, és akik még nem emlékezhetnek rá, az–oknak ismerniük kell, hogy mi történt Pozsonyban akkor, szeptember 17-én, a Slovan ellen. A mérkőzés közben kommandósok rontottak be a Fradi szektoraiba és ütöttek mindenkit, bármiféle előzmény nélkül. Ez nem a klub elleni támadás volt, hanem politikai üzenet a Magyarságnak határon innen és túl. Harminc évvel később, immár sokadjára, nekünk, ferencvárosiaknak kell vinnünk a magyar zászlót! Képviselnünk kell hazánkat, illetve a teljes magyarságot. Még akkor is, ha ez esetleg azt fogja eredményezni, hogy ismét célkeresztbe kerülünk. Nem ismeretlen feladat ez számunkra.. Mondhatni, hogy ez a fradisták örök és állandó küldetése. Az ellenfél Pozsony szlovák lakosságának kirakatcsapata, a Slovan.

Mit tudunk mi tenni, hogy támogassuk a csapatot és a lelátón is méltó módon vigyük tovább az előbb említett küldetést?

Hozzatok magyar zászlót!

Időben érkezzetek meg a lelátóra és már a bemelegítés közben teremtsünk pokoli hangulatot!

Érezzétek magatokénak a mérkőzésre tervezett látványt!

Figyeljétek a csoporttagok kéréseit a koreóval kapcsolatban!

Semmiképp se vigyétek el a fóliákat a helyükről és töltsétek fel az üres helyeket a szektorok tetején is!

A B3-ban mindig vannak üres helyek.

Kérdés esetén a mérkőzés előtt a szokott helyen találjátok csoportunkat.

Itt beszerezhetitek Kupagyőztes-Bajnokcsapat pólót és a szokásos B-közép cuccokat.

Pirotechnikát a stadionba hozni tilos!

Semmilyen provokációnak ne üljünk fel!

Minden fradista felelős minden fradistáert!

Dresscode: fekete

Mindörökké Ferencváros!”

Borítókép: Dugig megtelik a B-közép