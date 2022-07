Fradi: Elől minden rendben, hátul még van csiszolni való

A Ferencvárosnak volt ideje alkalmazkodni a nemzetközi versenynaptár sajátosságaihoz. Az előző három szezonban rögtön a mély vízben kellett bizonyítania. 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is a Bajnokok Ligája selejtezőkörében volt érdekelt a legnépszerűbb magyar csapat; évről évre júliusban kezdte a nemzetközi hadjáratot, és legalább három párharcot kellett teljesítenie ahhoz, hogy eljusson a BL vagy az Európa-liga csoportköréig.

A korábbi edzők, Szergej Rebrov és Peter Stöger nem sokat bíbelődhettek a csapatépítéssel, alig hogy elkezdődött a szezon, a Bajnokok Ligája első, második, harmadik jó esetben negyedik selejtezőkörében az eredménykényszer mindent meghatározott.

A tavaly télen munkába állt, tapasztalt Sztanyiszlav Csercseszov is ugyanezzel a kihívással szembesült a Ferencváros vezetőedzőjeként. A június eleji Nemzetek Ligája-mérkőzések és rendkívül rövid pihenőidőszak után kellett megterveznie a felkészülést. A kazah Tobol elleni sikeres, 5-1-es összesítéssel megvívott párharc alapján Csercseszov is megoldotta a feladatot. Az elsőt. Hiszen a Fradi bevallottan a Bajnokok Ligája csoportköréről álmodik, Kubatov Gábor klubelnök és Hajnal Tamás sportigazgató is megfogalmazta a célokat.