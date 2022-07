Az UEFA honlapján már megtalálható a játékosok névsora, akiket az FTC benevezett a Tobol elleni meccsekre. Az új igazolások közül lehetőséget kaphat Mats Knoester, Xavier Mercier és Adama Traoré is. Egyelőre nem került be a keretbe a legutóbb bejelentett Rasmus Thelander, ám az ő esetében ebből aligha kell messzire menő következtetéseket levonni. Ugyanez vonatkozik a sérült Sigér Dávidra és a világbajnoki részvételben bízó marokkói Ryan Mmaeera is.

Más a 2014-es világbajnokságot megjárt Muhamed Besic, az ukrán válogatott Olekszandr Zubkov és a szerb Zseljko Gavrics helyzete. Az ő mostani kimaradásuk valószínűleg annak jele, hogy rájuk egyáltalán nem számít az új idényben Sztanyiszlav Csercseszov.