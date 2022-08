A világklasszis litvánok után a nagyon jó csehek következnek

Ebből az lett, hogy a litvánok két legnagyobb sztárja, az NBA-ben is meghatározó kosarasnak számító Domantas Sabonis (Sacramento Kings) és Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans) fél órát töltött a szombathelyi parketten, Kazys Maksvytisnek pedig másfél perccel a vége előtt azért kellett időt kérnie, hogy a vereség elkerülése érdekében rázza össze a csapatát. A mérkőzés után Domantas Sabonis be is vallotta: egyáltalán nem arra számítottak, hogy a magyar válogatott megnehezíti a dolgukat, sőt képes lehet akár nyerni is ellenük.