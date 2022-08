Az Eb után a liverpooli világbajnokságon is jó lehet a magyar csapat

A magyar férfi felnőtt csapat hatodik lett, Mészáros Krisztofer pedig talajon megszerezte a magyar tornasport első Eb-ezüstérmét. A junioroknál csapatunk szintén hatodikként fejezte be a kontinensviadalt, míg Molnár Botond egyéni összetettben Európa-bajnok lett, ugráson pedig bronzérmes.

– A lányoknál sok rontás volt, de ezzel együtt is összejött egy aranyérem Kovács Zsófinak. Mészáros Krisztofer a talaj ezüstérmese lett, ez maga a csoda. Azt el kell ismerni, hogy az izraeli fiú jobb volt. Az egyéni összetettben és csapatban is remekül teljesítettek a mieink, mind a két szakágunkban. Ez rengeteg pozitív energiával töltött fel – jelentette ki a MATSZ elnöke.

Magyar Zoltán a siker lehetséges okait is fejtegette:

– Egy tehetséges edzői gárda egy nagyon tehetséges tornászgenerációval találkozott. Bővült a tömegbázis is, és nagyon sok fiatal került be a rendszerbe. Elég csak az összetettben junior Európa-bajnok Molnár Botondra gondolni. Ugyanez igaz a lányokra is, rengeteg tehetséges fiatal van. Fejlődtünk minden téren, anyagerőben és kivitelben is, továbbá gyakorlatbiztonságban is előre léptünk. Emellett a versenyzésünk is javult.